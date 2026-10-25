Amazon Sale Offer: झुकने का झंझट खत्म! Bottom Mount Refrigerator पर मिल रही भारी छूट, देखें बेस्ट डील्स

Amazon Refrigerator Deals: अमेज़न सेल में बॉटम माउंट और 4-डोर फ्रीजर वाले रेफ्रिजरेटर पर बंपर छूट मिल रही है। बार-बार झुकने की झंझट से राहत देने वाले इन प्रीमियम फ्रिज पर बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठाएं।

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ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न पर चल रही फेस्टिव सेल में होम अप्लायंसेज पर ग्राहकों के लिए शानदार डील्स लाइव हैं। अगर आप अपने किचन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं और ऐसा रेफ्रिजरेटर तलाश रहे हैं जिसमें बार-बार नीचे झुकने की परेशानी न हो, तो बॉटम माउंट और 4-डोर फ्रेंच-डोर रेफ्रिजरेटर आपके लिए सबसे बेहतरीन चुनाव साबित हो सकते हैं। इन मॉडल्स में अक्सर इस्तेमाल होने वाला फ्रेश फूड सेक्शन ऊपर की तरफ होता है, जिससे सब्जियां और रोजमर्रा का सामान निकालना बेहद आसान हो जाता है।

Bottom mount fridge

इस समय अमेज़न पर Electrolux, Haier और अन्य प्रीमियम ब्रांड्स के बॉटम माउंट फ्रीजर वाले रेफ्रिजरेटर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सेल के दौरान चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, आकर्षक कैशबैक और नो-कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप अपनी बड़ी फैमिली के लिए स्पेस-सेविंग और आधुनिक फीचर्स से लैस फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय खरीदारी करने के लिए सबसे सही है। आइए जानते हैं बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर पर मिलने वाली सबसे बेहतरीन डील्स और उनके खास फीचर्स के बारे में।

हायर (Haier) का 325 L 3 Star Frost Free Triple Inverter Bottom Mount Refrigerator (HEB-333GBA-P, Graphite Black) एक बेहद व्यवहारिक और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है। 'ग्राफाइट ब्लैक' फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल 2 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें 14-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स (14 In 1 Convertible Modes), 2X बिगर फ्रेश स्टोरेज (2X Bigger Fresh Storage), और बाहरी डिजिटल टच डिस्प्ले दी गई है, जिससे आपको बार-बार झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

Specifications क्षमता (Capacity) 325 Litres एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 3 Star कूलिंग और इन्वर्टर (Cooling Tech) Frost Free, Triple Inverter Technology वारंटी (Warranty) 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर वारंटी क्यों खरीदें झाकने और झुकने का झंझट खत्म (Bottom Mount Design) 14-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 2X बिगर फ्रेश स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता (325 Litres) फ्रीजर स्टोरेज कम

यह एक स्मार्ट, टिकाऊ और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन वाला डबल-डोर रेफ्रिजरेटर है। 'डैजल स्टील' (सिल्वर) फिनिश में आने वाला यह 2026 मॉडल 2 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 14-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स, 2X बिगर फ्रेश स्टोरेज, बाहरी डिजिटल टच डिस्प्ले और ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो झुके बिना इस्तेमाल की सुविधा और बिजली की बचत दोनों प्रदान करती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 325 Litres एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 3 Star कूलिंग और इन्वर्टर (Cooling Tech) Frost Free, Triple Inverter Cooling वारंटी (Warranty) 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर वारंटी क्यों खरीदें झुकने से राहत (Bottom Mount Freezer) 14-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स ट्रिपल इन्वर्टर और 3-स्टार रेटिंग ट्रिपल इन्वर्टर और 3-स्टार रेटिंग क्यों खोजें विकल्प यह 2 से 4 सदस्यों के लिए एकदम सही है फ्रीजर स्टोरेज लिमिट

यह एक प्रीमियम और स्टाइलिश रेफ्रिजरेटर है। 'मिरर ग्लास' फिनिश और आधुनिक बॉटम-माउंट डिजाइन वाला यह मॉडल मध्यम से बड़े परिवारों के लिए बहुत शानदार विकल्प है। इसमें 6-स्टेज स्मार्ट इन्वर्टर, प्राइम कन्वर्टिबल (Prime Convertible) तकनीक और फ्रेश सेफ वेजिटेबल केस (Fresh Safe Vegetable Case) दिया गया है, जो खाने और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।

Specifications क्षमता (Capacity) Gross: 400L / Net: 357L एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 2 Star Energy Efficiency कूलिंग टेक्नोलॉजी (Cooling Tech) Frost Free, 6-Stage Smart Inverter, Prime Convertible वारंटी (Warranty) 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + कंप्रेसर पर लंबी वारंटी क्यों खरीदें मिरर ग्लास प्रीमियम लुक बॉटन-माउंट कन्वीनियंस प्राइम कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी प्राइम कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग ऊंची कीमत

यह एक आधुनिक, स्मार्ट और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन वाला रेफ्रिजरेटर है। 'शाइनी स्टील' फिनिश में आने वाला यह मॉडल मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें AI ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी, डोर कूलिंग+ (Door Cooling+), स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और बॉटम-माउंटेड फ्रीजर डिज़ाइन दी गई है, जिससे रोजमर्रा की चीजों को बिना नीचे झुके आसानी से निकाला जा सकता है।

Specifications क्षमता (Capacity) 340 Litres एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 2 Star Energy Efficiency 2 Star Energy Efficiency कूलिंग टेक्नोलॉजी (Cooling Tech) Frost Free, Door Cooling+, Express Freeze स्मार्ट फीचर्स (Smart Tech) AI ThinQ Wi-Fi Connectivity, Smart Inverter Compressor वारंटी (Warranty) 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर वारंटी क्यों खरीदें एर्गोनॉमिक बॉटम फ्रीजर डिज़ाइन AI ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी डोर कूलिंग+ तकनीक डोर कूलिंग+ तकनीक एक्सप्रेस फ्रीज (Express Freeze) क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग सीमित फ्रीजर क्षमता:

यह एक एक प्रीमियम, टेक-स्मार्ट और एर्गोनॉमिक बॉटम-माउंट रेफ्रिजरेटर है। 'स्टेनलेस स्टील' फिनिश में आने वाला यह मॉडल मध्यम से बड़े आकार के परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें AI CoolAssist, Cooling 360°, GreenZone टेक्नोलॉजी और इन्वर्टर कंप्रेसर जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं मिलती हैं, जो भोजन और सब्जियों को लंबे समय तक खेत जैसी ताजगी प्रदान करती हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 425 Litres एनर्जी रेटिंग (Energy Rating) 1 Star Energy Efficiency कलर और फिनिश (Color) Stainless Steel कूलिंग और फ्रेशनेस (Cooling Tech) Frost Free, AI CoolAssist, Cooling 360°, GreenZone Technology वारंटी (Warranty) 1 वर्ष प्रोडक्ट पर + 10 वर्ष कंप्रेसर पर वारंटी क्यों खरीदें AI CoolAssist स्मार्ट कूलिंग बिना झुके उपयोग (Bottom Mount Freezer) Cooling 360° और GreenZone तकनीक इन्वर्टर कंप्रेसर और साइलेंट ऑपरेशन प्रीमियम स्टेनलेस स्टील लुक क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार एनर्जी रेटिंग प्रीमियम कीमत

Q1. इस Electrolux 425L फ्रिज में दिया गया AI CoolAssist फीचर कैसे काम करता है? Ans: AI CoolAssist तकनीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आपके फ्रिज खोलने के पैटर्न और कमरे के तापमान को समझती है। इसके आधार पर यह कंप्रेसर की स्पीड और कूलिंग को अपने आप एडजस्ट करती है, जिससे अंदर रखा खाना हर मौसम में एकदम फ्रेश रहता है और कूलिंग लॉस कम होता है।

Q2. बॉटम माउंट फ्रीजर (Bottom Mount Freezer) का मुख्य फायदा क्या है? Ans: बॉटम माउंट डिज़ाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर इस्तेमाल होने वाला फ्रेश फूड और वेजिटेबल सेक्शन ऊपर (आंखों के स्तर पर) होता है। इससे आपको सब्जियां, दूध या रोजमर्रा का सामान निकालने के लिए बार-बार नीचे नहीं झुकना पड़ता, जिससे कमर पर जोर नहीं पड़ता।