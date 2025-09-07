गजब का हेडफोन, साउंड में मिलेगा सिनेमा हॉल का फील, फुल चार्ज में 45 घंटे तक की बैटरी लाइफ bose quietcomfort ultra headphone 2nd gen with theater like sound experience launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
गजब का हेडफोन, साउंड में मिलेगा सिनेमा हॉल का फील, फुल चार्ज में 45 घंटे तक की बैटरी लाइफ

सिनेमा हॉल जैसे साउंड वाला हेडफोन खरीदने तलाश रहे हैं, तो बोस के नए ऑडियो डिवाइस Bose QuietComfort Ultra headphones 2nd gen आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यह मूवी-शो देखते समय सिनेमा हॉल जैसा साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:58 AM
सिनेमा हॉल जैसे साउंड वाला हेडफोन खरीदने तलाश रहे हैं, तो बोस के नए ऑडियो डिवाइस Bose QuietComfort Ultra headphones (2nd Gen) परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी ने फिलहाल इसे वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है। खास बात यह है कि इसमें सिनेमा मोड भी है, जो यूजर को मूवी-शो देखते समय सिनेमा हॉल जैसा साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करता है।

इसका डिजाइन लगभग पिछले क्यूसी अल्ट्रा मॉडल जैसा ही है, सिवाय बार पर एक स्लीक, पॉलिश्ड फिनिश के, जो हेडबैंड और ईयरकप को जोड़ता है। ईयरकप अभी भी प्लास्टिक के हैं और उन पर सॉफ्ट सिंथेटिक लेदर के कुशन लगे हैं, जिससे इसका लुक पहले से बेहतर हो गया है।

हेडफोन की खासियत

बाहर से देखने में भले ही यह पहले जैसा लगे, लेकिन अंदर का यह काफी अलग है। नए QC अल्ट्रा हेडफोन लॉसलेस USB-C ऑडियो सपोर्ट करते हैं, जो सीधे आपके सोर्स डिवाइस से क्लीन और लो-लेटेंसी वाला साउंड देता है। 2nd जनरेशन हेडफोन के साथ वायर के जरिए गाने सुनने के लिए 2.5 एमएम और 3.5 एमएम दोनों केबल भी आते हैं।

bose quietcomfort ultra headphone

नॉइज कैंसिलेशन में भी बड़ा सुधार हुआ है। बोस ने एडाप्टिव नॉइज कंट्रोल के लिए एक नया एल्गोरिदम पेश किया है, जो सायरन या गुजरती ट्रेनों जैसी अचानक से आने वाली आवाजों पर ज्यादा सहजता से प्रतिक्रिया करता है।

जब आप अपने आस-पास की दुनिया को सुनना चाहते हैं, तो अवेयर मोड अब आपके ऑडियो को कम या बंद किए बिना ज्यादा स्वाभाविक रूप से एडजस्ट हो जाता है। अगर आप ANC का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो आप इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं या बोस ऐप में लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं।

नया सिनेमा ऑडियो प्रोफाइल

इसके अलावा, हेडफोन में फिल्मों और शो के लिए एक नया सिनेमा ऑडियो प्रोफाइल है। यह साउंडस्टेज को वाइड करता है, डायलॉग को आगे बढ़ाता है, और थिएटर जैसा फील देने के लिए स्पैटिपल (spatial) इफेक्ट जोड़ता है। बोस का कहना है कि यह मोड पॉडकास्ट और ऑडियोबुक सुनने को भी बेहतर बनाता है।

लंबी बैटरी लाइफ

सेकंड जनरेशन के क्यूसी अल्ट्रा हेडफोन भी लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें 30 घंटे तक प्लेबैक टाइम मिलता है। हालांकि, इमर्सिव ऑडियो ऑन होने पर 23 घंटे और एएनसी बंद होने पर 45 घंटे का प्लेटाइम मिलता है।

वायरलेस यूजर्स के लिए, ये हेडफोन मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी के साथ ब्लूटूथ 5.4 और स्नैपड्रैगन साउंड-सर्टिफाइड डिवाइस के लिए AAC, SBC और aptX एडाप्टिव सहित कई कोडेक्स को सपोर्ट करते हैं। ये हेडफोन गूगल फास्ट पेयर और स्पॉटिफी टैप को भी सपोर्ट करते हैं।

कीमत

वैश्विक बाजार में बोस क्वाइटकम्फर्ट अल्ट्रा हेडफोन (सेकंड जनरेशन) $450 (करीब 40 हजार रुपये) में उपलब्ध हैं। ये ब्लैक, व्हाइट स्मोक और दो नए लिमिटेड एडिशन फिनिश: ड्रिफ्टवुड सैंड और मिडनाइट वॉयलेट में उपलब्ध हैं।

