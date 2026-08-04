अब स्मार्टवॉच नहीं, फोन बेचेगी Fire-Boltt, 25 अगस्त को आ रहा पहला मेड इन इंडिया Boltt Smartphone, नहीं होंगे फालतू ऐप्स

Fire-Boltt के अपने नए स्मार्टफोन ब्रांड Boltt फोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। Boltt का पहला स्मार्टफोन 25 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा। Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है।

25 अगस्त को लॉन्च होगा पहला Boltt Smartphone

स्मार्टवॉच और ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर Fire-Boltt अब भारतीय स्मार्टफोन बाजार में भी एंट्री करने जा रही है। कंपनी ने कुछ समय पहले अपने नए स्मार्टफोन ब्रांड Boltt का ऐलान किया था और अब इसके पहले स्मार्टफोन की लॉन्च डेट भी सामने आ गई है। कंपनी का पहला Boltt स्मार्टफोन 25 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा। इसकी पुष्टि Flipkart पर लाइव हुई माइक्रोसाइट से हुई है, जहां फोन की पहली झलक भी दिखाई गई है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन क्लीन और ब्लोटवेयर-फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ आएगा। यानी फोन में बेकार के प्री-इंस्टॉल ऐप्स नहीं होंगे और यूजर्स को रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्मूद परफॉर्मेंस मिलेगी। हालांकि अभी इसकी कीमत और पूरे स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया गया है।

25 अगस्त को होगा लॉन्च Flipkart पर जारी टीजर के मुताबिक Boltt का पहला स्मार्टफोन 25 अगस्त दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद इसकी सेल Flipkart के जरिए होगी। माइक्रोसाइट पर फोन के फ्रंट डिजाइन की झलक भी दिखाई गई है, जिससे पता चलता है कि कंपनी मॉडर्न डिजाइन के साथ बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। Fire-Boltt पहले ही बता चुकी है कि Boltt एक Made in India स्मार्टफोन ब्रांड होगा। कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए किफायती 4G और 5G स्मार्टफोन पेश करना है। Boltt अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज को Boltt Evo और Boltt Ace नाम से पेश करेगी।

Boltt Smartphone का डिजाइन आया सामने टीजर इमेज के अनुसार, Boltt के पहले स्मार्टफोन में फ्लैट-फ्रेम डिजाइन मिलेगा। इसके फ्रंट में सेंटर पंच-होल डिस्प्ले दिया गया है, जबकि दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मौजूद हैं। फोन में तीन तरफ पतले बेजल्स और नीचे की तरफ थोड़ा मोटा चिन (Chin) देखने को मिलता है। टीजर में फोन ब्राउन कलर ऑप्शन में नजर आया है।

20,000 रुपए से कम कीमत में आ सकता है फोन कंपनी ने अभी तक स्मार्टफोन की आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 20,000 रुपए से कम की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इसकी सीधी टक्कर Samsung, Lava, HMD, OnePlus, Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स के बजट स्मार्टफोन्स से होगी।

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