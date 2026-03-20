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देसी ब्रांड लाया AI कोच वाली स्मार्टवॉच, इसमें एमोलेड डिस्प्ले और 10 दिनों की बैटरी लाइफ

Mar 20, 2026 01:54 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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boAt Valour Watch 1R launched in india: कम दाम में धांसू फीचर्स वाली स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो देसी ब्रांड बोट की नई वॉच आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। कंपनी ने अपनी नई स्मार्टवॉच के तौर पर भारत में boAt Valour Watch 1R को लॉन्च किया है। 

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boAt Valour Watch 1R launched in india: कम दाम में धांसू फीचर्स वाली स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो देसी ब्रांड बोट की नई वॉच आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। कंपनी ने अपनी नई स्मार्टवॉच के तौर पर भारत में boAt Valour Watch 1R को लॉन्च किया है। इस वॉच में मैट फिनिश वाली एल्युमिनियम बॉडी और एक गोल डायल मिलता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। वॉच पसीने और पानी से सुरक्षित रहने के लिए 3ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है। यूजर इस वॉच को स्विमिंग और अन्य वॉटर एक्टिविटी के दौरान भी बिंदास पहन सकते हैं। कंपनी का कहना है कि वॉच काफी लाइटवेट और ड्यूरेबल है और इसे पूरे दिन आराम से पहना जा सकता है। कितनी है इसकी कीमत और इसमें और क्या-क्या खूबियां है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

देसी ब्रांड लाया AI कोच वाली स्मार्टवॉच, इसमें एमोलेड डिस्प्ले और 10 दिनों की बैटरी लाइफ

गोल एमोलेड डिस्प्ले, AI कोच भी

यह स्मार्टवॉच 1.43-इंच के एमोलेड डिस्प्ले से लैस है, जिसमें 3D कर्व्ड ग्लास लगा है और यह 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है, जिससे धूप में भी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। X2 प्रोसेसर से चलने वाली इस स्मार्टवॉच में AI पर बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें एक इंटीग्रेटेड AI कोच भी शामिल है जो आपकी गतिविधियों का पता लगाता है और आपके इस्तेमाल के आधार पर जरूरी जानकारी देता है।

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boat valour watch 1r launched

हेल्थ पर रखेगी पैनी नजर

वॉच में हेल्थ और फिटनेस फीचर्स की भरमार है। कंपनी का कहना है कि वॉच में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) ट्रैकिंग, VO₂ Max मॉनिटरिंग, ऑटोमैटिक हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO₂ ट्रैकिंग, स्ट्रेस लेवल ट्रैकिंग, नींद की ट्रैकिंग और एनालिसिस, रिकवरी से जुड़ी जानकारी और 700 से ज्यादा स्पोर्ट्स और एक्टिविटी मोड के लिए सपोर्ट शामिल है।

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फुल चार्ज में 10 दिनों की फुर्सत

वॉच में लंबी बैटरी लाइफ भी मिलती है। कंपनी का दावा है कि Valour Watch 1R एक बार चार्ज करने पर 10 दिनों तक की बैटरी लाइफ देती है, जिससे बार-बार चार्ज करने का टेंशन खत्म हो जाता है। इसके अलावा, वॉच में 100 से ज्यादा क्लाउड वॉच फेस, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कस्टम रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

boat valour watch 1r launched

कीमत और खासियत

boAt Valour Watch 1R की कीमत 4,499 रुपये से शुरू होती है। यह ओब्सीडियन ब्लैक, स्टील ब्लैक, इंपीरियल लेदर और ओक लेदर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ग्राहक इसे Amazon, Flipkart, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं।

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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