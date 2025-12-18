देसी ब्रांड लाया वॉटरप्रूफ स्मार्ट रिंग, हेल्थ पर 24x7 रखेगी पैनी नजर, फुल चार्ज में 15 दिन चलेगी
boAt के परफॉर्मेंस-फोकस्ड सब-ब्रांड Valour ने Valour Ring 1 लॉन्च की है, जो एक स्मार्ट रिंग है जिसे कॉम्पैक्ट, स्क्रीन-फ्री डिजाइन में लगातार फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। यह ऐसे यूजर्स के लिए है जो फिटनेस को डिस्प्ले के बिना ट्रैक करना पसंद करते हैं।
boAt के परफॉर्मेंस-फोकस्ड सब-ब्रांड Valour ने Valour Ring 1 लॉन्च की है, जो एक स्मार्ट रिंग है जिसे कॉम्पैक्ट, स्क्रीन-फ्री डिजाइन में लगातार फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए है जो फिटनेस को डेली रूटिन मानते हैं और बिना डिस्प्ले के आसानी से ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। यह रिंग लाइटवेट टाइटेनियम फ्रेम से बनी है और इसका वजन 6 ग्राम से कम है। यह वॉच स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। इसमें कार्बन ब्लैक मैट फिनिश है और यह 7 से 12 साइज में मिलती है। खरीदने से पहले यूजर्स को घर पर अपनी उंगली का साइज मापने के लिए एक साइजिंग किट दी जाती है, जिसके बाद एकदम फिट रिंग डिलीवर की जाती है।
फिटनेस पर पैनी नजर रखेगी यह रिंग
स्मार्ट रिंग में मिलने वाले हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स में 24×7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) इनसाइट्स, SpO₂ मेजरमेंट, स्टेप और एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्किन टेम्परेचर इनसाइट्स, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और VO₂ मैक्स एस्टिमेशन शामिल है। सभी हेल्थ डेटा बोट क्रेस्ट ऐप के जरिए एक्सेस किया जाता है, जिसका इंटरफेस अपडेट किया गया है।
वॉच में नींद और एक्टिविटी ट्रैकिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिसमें नींद के स्टेज का एनालिसिस, दिन में झपकी का पता लगाना, 40 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड के लिए सपोर्ट, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग शामिल हैं। इसमें 5,000 रुपये का हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज भी शामिल है। यह रिंग एक एडवांस्ड चिपसेट और नेक्स्ट-जेनरेशन प्रिसिशन सेंसर से चलती है जो लगातार ट्रैकिंग करते हैं।
फुल चार्ज में 15 दिनों की बैटरी लाइफ
इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 15 दिनों तक चलती है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है। इसे पुल चार्ज होने में 90 मिनट से भी कम समय लगता है। वॉच 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है, जिससे इसे स्विमिंग और नहाने के समय भी पहना जा सकता है। रोजाना पहनने के लिए इसमें 6H पेंसिल-रेटेड स्क्रैच-रेजिस्टेंट बिल्ड है।
कीमत और उपलब्धता
boAt Valour Ring 1 की कीमत 11,999 रुपये है और यह Amazon, Flipkart, boat-lifestyle.com और पूरे भारत के चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।
