बच्चों के लिए Smartwatch और हेडफोन्स लाया boAt, खास सेफ्टी फीचर्स के साथ इतनी है कीमत
boAt ने बच्चों के लिए अपनी नई Kid Series लॉन्च की है, जिसमें Sailor Nav 4G Smartwatch और Sailor Play Wireless Headphones शामिल हैं। वॉच में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं।
ऑडियो और वियरेबल्स कंपनी boAt ने अब बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी सेगमेंट में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपनी नई Kid Series के तहत boAt Sailor Nav 4G Smartwatch और boAt Sailor Play Wireless Headphones लॉन्च किए हैं। इस नई सीरीज को खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा, कम्युनिकेशन और डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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boAt Sailor Nav 4G Smartwatch के फीचर्स
boAt Sailor Nav कंपनी की पहली किड्स कनेक्टेड स्मार्टवॉच है। इस स्मार्टवॉच में रियल टाइम Google Maps Tracking फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से माता-पिता अपने बच्चे की लाइव लोकेशन कभी भी देख सकते हैं।
फीचर खासतौर पर तब काम का हो सकता है जब बच्चा स्कूल जा रहा हो, पार्क में खेल रहा हो या घर से बाहर किसी एक्टिविटी में शामिल हो। इसके अलावा स्मार्टवॉच में Geo-Fencing सपोर्ट भी मिलता है। इसमें माता-पिता बच्चों के लिए सुरक्षित क्षेत्र तय कर सकते हैं और बच्चा उस जगह से बाहर जाता है या वापस आता है तो तुरंत अलर्ट मिल जाएगा।
स्मार्टवॉच में 5-पॉइंट सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम दिया गया है, जो लोकेशन ट्रैकिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है।
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4G SIM के साथ Video और Voice Calling
boAt Sailor Nav में बिल्ट-इन 4G SIM सपोर्ट दिया गया है, जिससे बच्चे सीधे स्मार्टवॉच से कॉल कर सकते हैं। इसमें 2-way Video Calling और Voice Calling का फीचर मिलता है। माता-पिता अपने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। स्मार्टवॉच में 1.4 इंच HD डिस्प्ले दिया गया है, जिससे वीडियो कॉल, मैसेज और नेविगेशन जैसी चीजों को आसानी से देखा जा सकता है।
इसके अलावा Sailor Nav में Audio Chat फीचर भी मौजूद है, जिससे बच्चे दूसरे Sailor Nav यूजर्स को वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। इसमें SOS फीचर भी दिया गया है, जिससे इमरजेंसी की स्थिति में बच्चे तुरंत मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं।
boAt Sailor Play Wireless Headphones भी लॉन्च
स्मार्टवॉच के साथ boAt ने बच्चों के लिए Sailor Play Wireless Headphones भी लॉन्च किए हैं। ये हेडफोन खासतौर पर बच्चों की सुनने की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इनमें 85dB वॉल्यूम लिमिट दी गई है, जिससे तेज आवाज से बच्चों के कानों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम हो सके।
हेडफोन में 40mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो कंपनी के अनुसार बेहतर ऑडियो क्वालिटी ऑफर करते हैं। Sailor Play में सॉफ्ट इयरकप्स, एडजस्टेबल हेडबैंड और हल्का डिजाइन मिलता है, जिससे बच्चे इन्हें लंबे समय तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है और यह स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे डिवाइस के साथ Bluetooth के साथ कनेक्ट हो सकता है।
इतनी है स्मार्टवॉच की कीमत
boAt Sailor Nav 4G Smartwatch की कीमत 6,499 रुपये है और यह Fairy Pink और Sky Blue कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी। वहीं, boAt Sailor Play Wireless Headphones की कीमत 1,499 रुपये है और यह Bubblegum Pink, Shark Blue और Coral Blue रंगों में आएंगे। दोनों प्रोडक्ट्स को boAt के आधिकारिक ऑनलाइन चैनल्स और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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