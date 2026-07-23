Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

boAt ने लाया प्रीमियम ANC हेडफोन, 45dB ANC और 80 घंटे की बैटरी; इतनी है कीमत

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

boAt ने भारत में Nirvana Eutopia 2 ANC ओवर-इयर हेडफोन को ₹4,999 की लॉन्च कीमत पर पेश किया है। इसमें 45dB Adaptive Hybrid ANC, Dual Drivers, Hi-Res Audio और 80 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।

boAt ने लाया प्रीमियम ANC हेडफोन, 45dB ANC और 80 घंटे की बैटरी; इतनी है कीमत

boAt ने भारत में अपना नया प्रीमियम ओवर-इयर हेडफोन Nirvana Eutopia 2 ANC लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है, जो म्यूजिक और वीडियो के साथ-साथ गेमिंग, ऑफिस कॉल्स और ट्रैवल के दौरान भी एक ही हेडफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें Dual Drivers, 45dB Adaptive Hybrid ANC और 80 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है।

सम्बंधित सुझाव

discount

40% OFF

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC, (~45dB) Adaptive Hybrid ANC, 80H Playtime, 3D Spatial Audio, Dual Drivers, Hi-Res Ldac, ASAP™ Charge, AI-ENx™ and Adaptive Fit Wireless Bluetooth Headphones (Utopian White)

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC, (~45dB) Adaptive Hybrid ANC, 80H Playtime, 3D Spatial Audio, Dual Drivers, Hi-Res Ldac, ASAP™ Charge, AI-ENx™ and Adaptive Fit Wireless Bluetooth Headphones (Utopian White)

  • checkboAt Nirvana Eutopia 2 ANC
  • check(~45dB) Adaptive Hybrid ANC
  • check80H Playtime
amazon-logo

₹5999

₹9990

खरीदिये

discount

40% OFF

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC, (~45dB) Adaptive Hybrid ANC, 80H Playtime, 3D Spatial Audio, Dual Drivers, Hi-Res Ldac, ASAP™ Charge, AI-ENx™ and Adaptive Fit Wireless Bluetooth Headphones (Cosmic Black)

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC, (~45dB) Adaptive Hybrid ANC, 80H Playtime, 3D Spatial Audio, Dual Drivers, Hi-Res Ldac, ASAP™ Charge, AI-ENx™ and Adaptive Fit Wireless Bluetooth Headphones (Cosmic Black)

  • checkboAt Nirvana Eutopia 2 ANC
  • check(~45dB) Adaptive Hybrid ANC
  • check80H Playtime
amazon-logo

₹5999

₹9990

खरीदिये

discount

71% OFF

boAt Nirvana Eutopia Bluetooth Headphones with Head Tracking Function, Spatial Audio,20 HRS Playtime, ENx™ Tech, ASAP™ Charge, Hearables App(Android & iOS Compatible)(Primia Black)

boAt Nirvana Eutopia Bluetooth Headphones with Head Tracking Function, Spatial Audio,20 HRS Playtime, ENx™ Tech, ASAP™ Charge, Hearables App(Android & iOS Compatible)(Primia Black)

  • checkboAt Nirvana Eutopia Bluetooth Headphones with Head Tracking Function
  • checkSpatial Audio
  • check20 HRS Playtime
amazon-logo

₹2159

₹7490

खरीदिये

discount

80% OFF

boAt Nirvana Ion ANC, Active Noise Cancellation(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Crystal Bionic Sound, 4Mics ENx, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Quartz White)

boAt Nirvana Ion ANC, Active Noise Cancellation(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Crystal Bionic Sound, 4Mics ENx, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Quartz White)

  • checkboAt Nirvana Ion ANC
  • checkActive Noise Cancellation(~32dB)
  • check120Hrs Battery
amazon-logo

₹1999

₹9990

खरीदिये

discount

71% OFF

Boat Nirvana Eutopia Bluetooth Headphones with Head Tracking Function, Spatial Audio,20 HRS Playtime, ENx™ Tech, ASAP™ Charge, Hearables App(Android & iOS Compatible)(Primia White)

Boat Nirvana Eutopia Bluetooth Headphones with Head Tracking Function, Spatial Audio,20 HRS Playtime, ENx™ Tech, ASAP™ Charge, Hearables App(Android & iOS Compatible)(Primia White)

  • checkBoat Nirvana Eutopia Bluetooth Headphones with Head Tracking Function
  • checkSpatial Audio
  • check20 HRS Playtime
amazon-logo

₹2147

₹7490

खरीदिये

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC में डुअल ड्राइवर सेटअप मिल रहा है, जिसे बेहतर बास, क्लियर वोकल्स और अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बीच बेहतर सेपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 45dB Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) मिलता है, जो आसपास के शोर के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ऐसे में मेट्रो, कैफे, फ्लाइट या ऑफिस जैसे शोर वाले माहौल में यूजर्स को बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा।

ये भी पढ़ें:15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद! इस देश ने लिया बड़ा फैसला

हेडफोन में Hi-Res Audio और 3D Spatial Audio का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी के मुताबिक, ये फीचर्स म्यूजिक, फिल्मों और गेमिंग के दौरान ज्यादा इमर्सिव और बेहतर साउंडस्टेज देने में मदद करते हैं।

पूरे 80 घंटे तक चलेगी बैटरी

बैटरी के मामले में भी Nirvana Eutopia 2 ANC काफी दमदार नजर आता है। कंपनी के अनुसार, यह हेडफोन एक बार चार्ज करने पर 80 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है। वहीं, सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 12 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे खासतौर पर उन यूजर्स को फायदा होगा, जो बार-बार हेडफोन चार्ज नहीं करना चाहते।

सम्बंधित सुझाव

discount

84% OFF

boAt Nirvana Ion ANC Pro, Hi-Res Audio LDAC,ANC(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Fast Charge, v5.3 Bluetooth TWS in Ear Earbuds Wireless Earphones with mic (Quartz White)

boAt Nirvana Ion ANC Pro, Hi-Res Audio LDAC,ANC(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Fast Charge, v5.3 Bluetooth TWS in Ear Earbuds Wireless Earphones with mic (Quartz White)

  • checkboAt Nirvana Ion ANC Pro
  • checkHi-Res Audio LDAC
  • checkANC(~32dB)
amazon-logo

₹2299

₹13990

खरीदिये

discount

82% OFF

boAt Nirvana Crystl, Transparent Case,Spatial Audio, ANC(~32dB), 100Hrs Battery,4Mics ENx,App Support, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (White Lustre)

boAt Nirvana Crystl, Transparent Case,Spatial Audio, ANC(~32dB), 100Hrs Battery,4Mics ENx,App Support, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (White Lustre)

  • checkboAt Nirvana Crystl
  • checkTransparent Case
  • checkSpatial Audio
amazon-logo

₹1999

₹10990

खरीदिये

discount

85% OFF

boAt Nirvana Ivy, 50dB Hybrid ANC, 360º Spatial Audio, Dynamic Head Tracking,Fast Charge,App Support, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Quartz Cyan)

boAt Nirvana Ivy, 50dB Hybrid ANC, 360º Spatial Audio, Dynamic Head Tracking,Fast Charge,App Support, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Quartz Cyan)

  • checkboAt Nirvana Ivy
  • check50dB Hybrid ANC
  • check360º Spatial Audio
amazon-logo

₹2752

₹17990

खरीदिये

discount

70% OFF

boAt Nirvana 751 ANC, 65Hrs Battery, Hybrid Active Noise Cancellation(~33dB), Fast Charge, Ambient Mode, Carry Pouch, Bluetooth Headphones, Wireless Headphone with Mic (Sterling Silver)

boAt Nirvana 751 ANC, 65Hrs Battery, Hybrid Active Noise Cancellation(~33dB), Fast Charge, Ambient Mode, Carry Pouch, Bluetooth Headphones, Wireless Headphone with Mic (Sterling Silver)

  • checkboAt Nirvana 751 ANC
  • check65Hrs Battery
  • checkHybrid Active Noise Cancellation(~33dB)
amazon-logo

₹2399

₹7990

खरीदिये

discount

78% OFF

boAt Nirvana X TWS,Knowles Dual Drivers, Hi-Res Audio LDAC, App Support,4Mic ENx,Dual Pair,Spatial Audio,Fast Charge, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Cosmic Onyx)

boAt Nirvana X TWS,Knowles Dual Drivers, Hi-Res Audio LDAC, App Support,4Mic ENx,Dual Pair,Spatial Audio,Fast Charge, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Cosmic Onyx)

  • checkboAt Nirvana X TWS
  • checkKnowles Dual Drivers
  • checkHi-Res Audio LDAC
amazon-logo

₹1999

₹8990

खरीदिये

ये भी पढ़ें:पानी मांगेगा पावर बैंक! आ रहा है 10000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन

वहीं, कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.4 दिया गया है। साथ ही, Google Fast Pair की मदद से कंपैटिबल डिवाइसेज के साथ पेयरिंग को आसान बनाया गया है। यूजर्स boAt Hearables App के जरिए EQ सेटिंग्स, कंट्रोल्स और अन्य साउंड प्रेफरेंस को अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं।

कॉलिंग के लिए AI ENx टेक

कॉलिंग के दौरान बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन में AI ENx तकनीक दी गई है, जो आसपास के नॉइस को कम करने में मदद करती है। कंपनी ने इसमें Adaptive Fit और प्रीमियम मेमोरी फोम इयर कुशन भी दिए हैं, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान दिक्कत नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:Instagram यूजर्स के लिए गुड न्यूज! अब पोस्ट करने के बाद भी बदल सकेंगे म्यूजिक

हेडफोन में फिजिकल बटन दिए गए हैं, जिनकी मदद से म्यूजिक प्लेबैक, वॉल्यूम, वॉयस असिस्टेंट और ANC मोड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका फोल्डेबल और स्विवेल डिजाइन इसे यात्रा के दौरान ले जाने के लिए आसान बनाता है। इसके साथ प्रीमियम हार्ड कैरींग केस भी मिलता है।

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC की कीमत

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC का स्पेशल लॉन्च प्राइस 4,999 रुपये रखा गया है। यह हेडफोन Cosmic Black और Utopian White कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। ग्राहक इसे boAt की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकेंगे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Earphone Smartphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।