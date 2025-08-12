boAt का धमाका! नए Stone Arc RGB स्पीकर्स के साथ घर-आउटडोर पार्टी में मचेगा बवाल

बोट की ओर से पावरफुल फीचर्स वाली नई Stone Arc स्पीकर सीरीज लॉन्च की गई है। नए मॉडल्स को अलग-अलग यूजर्स की जरूरतों को समझते हुए लॉन्च किया गया है और इनकी कीमत 2,999 रुपये से शुरू होती है।

भारतीय ऑडियो और वियरेबल्स ब्रैंड boAt ने आज नई Stone Arc सीरीज पेश किया है, जिसमें तीन पावरफुल और पोर्टेबल RGB वायरलेस स्पीकर्स- Stone Arc Pro Plus, Stone Arc Pro और Stone Arc शामिल हैं। इन स्पीकर्स को ना सिर्फ म्यूजिक क्वॉलिटी बल्कि स्मार्ट फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे हर मूड और हर जगह का माहौल बदल सके। कंपनी ने इन्हें खास तौर पर आउटडोर और इंडोर पार्टियों, वीकेंड ट्रिप्स और रोजमर्रा के म्यूजिक लवर्स को ध्यान में रखकर बनाया है।

boAt Stone Arc Pro Plus सीरीज का सबसे पावरफुल स्पीकर 45W तक का धमाकेदार boAt Signature Sound देता है। इसमें Spatial Audio टेक्नोलॉजी और Broadcast Mode मिलता है, जिससे आप एक साथ कई Arc Pro Plus या Arc Pro स्पीकर्स को सिंक कर सकते हैं। IPX5 वॉटर-रेसिस्टेंस, 12 घंटे की बैटरी लाइफ और RGB LED लाइटिंग इसे नाइट पार्टीज और पूलसाइड म्यूजिक के लिए अच्छा ऑप्शन बनाती है।

boAt Stone Arc Pro तगड़े 25W आउटपुट और Spatial Audio के साथ यह एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, जिसमें Broadcast Mode के जरिए एक से ज्यादा स्पीकर्स को वायरलेस सिंक किया जा सकता है। Hearables App सपोर्ट के साथ आप साउंड प्रोफाइल और RGB लाइटिंग मोड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा IPX5 रेटिंग और 12 घंटे की बैटरी इसे लंबे इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद बनाते हैं।

boAt Stone Arc सबसे कॉम्पैक्ट मॉडल 20W पावर और TWS पेयरिंग सपोर्ट देता है। चाहे आप घर पर हों या सफर में, यह डेली यूजेस के लिए बेहतरीन है। इसमें Bluetooth 5.4, AUX और TF कार्ड सपोर्ट के साथ IPX5 रेसिस्टेंस भी है। RGB लाइटिंग और 12 घंटे की बैटरी लाइफ इसे मल्टी-यूज पोर्टेबल स्पीकर बनाती है।

इतनी रखी गई है स्पीकर्स की कीमत ग्राहकों के लिए Stone Arc Pro Plus की कीमत 4,499 रुपये रखी गई है और यह ब्लैक, ब्लू कलर्स में उपलब्ध है। इसके अलावा Stone Arc Pro की कीमत 3,499 रुपये रखी गई है और यह Raging Black के अलावा Groovy Grey कलर्स में उपलब्ध है। कॉम्पैक्ट Stone Arc की कीमत 2,999 रुपये रखी गई है और यह Frozen Blue कलर में उपलब्ध है।