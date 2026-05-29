₹1599 में आई boAt की स्टाइलिश स्मार्टवॉच, अब फोन वाले Type-C चार्जर से होगी चार्ज
boAt ने भारत की पहली Type-C चार्जिंग स्मार्टवॉच Storm Call 4 और Ultima Vogue 2 लॉन्च की हैं, जिन्हें अब फोन वाले सामान्य Type-C चार्जर से भी चार्ज किया जा सकेगा। नई स्मार्टवॉच में AMOLED डिस्प्ले, Bluetooth Calling, 100+ स्पोर्ट्स मोड, हेल्थ ट्रैकिंग और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
टेक ब्रैंड boAt ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने boAt Storm Call 4 और boAt Ultima Vogue 2 को लॉन्च किया है, जिन्हें भारत की पहली Type-C चार्जिंग सपोर्ट वाली स्मार्टवॉच कहा जा रहा है। अब यूजर्स को अलग से मैग्नेटिक चार्जर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वॉच उसी Type-C केबल से चार्ज हो जाएंगी, जिससे स्मार्टफोन, लैपटॉप और पावर बैंक सब चार्ज होते हैं।
कंपनी का कहना है कि नई स्मार्टवॉच लाइनअप का मकसद यूजर्स की रोज की टेक लाइफ को आसान बनाना है। आज ज्यादातर डिवाइसेज USB Type-C पर शिफ्ट हो चुकी हैं, ऐसे में boAt ने स्मार्टवॉच में भी इसी चार्जिंग सिस्टम को शामिल किया है, जिससे अलग-अलग चार्जर और केबल्स रखने की परेशानी खत्म हो सके।
ऐसे हैं boAt Storm Call 4 के फीचर्स
boAt Storm Call 4 को डेली यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 1.96-इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस 500 निट्स तक जाती है। वॉच में फंक्शनल क्राउन सपोर्ट, Bluetooth Calling और IP68 रेटिंग भी मिलती है, यानी यह धूल, पसीने और पानी से काफी हद तक सेफ रहेगी।
फिटनेस फीचर्स की बात करें तो इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इसके अलावा हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और स्ट्रेस ट्रैकिंग जैसे हेल्थ फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी ने इसमें Emergency SOS और Female Wellness Tracking जैसी सुविधाएं भी जोड़ी हैं। बैटरी लाइफ को लेकर boAt का दावा है कि यह वॉच एक बार चार्ज करने पर 12 दिनों तक चल सकती है।
ऐसे हैं boAt Ultima Vogue 2 के फीचर्स
दूसरी ओर, boAt Ultima Vogue 2 को ज्यादा प्रीमियम यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1.96-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स तक जाती है। तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी। वॉच में मेटैलिक फ्रेम डिजाइन दिया गया है, जिससे इसका लुक ज्यादा प्रीमियम नजर आता है।
स्मार्टवॉच में भी Type-C चार्जिंग, Bluetooth Calling, IP68 रेटिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। हेल्थ फीचर्स में हार्ट रेट, SpO2, स्लीप और स्ट्रेस मॉनिटरिंग शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि Ultima Vogue 2 की बैटरी 10 दिनों तक चल सकती है।
इतनी रखी गई है कीमत
boAt Storm Call 4 की कीमत 1,599 रुपये रखी गई है, जबकि boAt Ultima Vogue 2 को 2,799 रुपये में लॉन्च किया गया है। Storm Call 4 की प्री-बुकिंग 29 मई से शुरू होगी और इसकी सेल 12 जून से कंपनी की वेबसाइट और अन्य रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर शुरू की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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