पार्टी में मचेगी धूम! एकसाथ दो साउंडबार लाया boAt और दोनों पर ₹5000 की छूट

ऑडियो कंपनी boAt की ओर से पावरफुल प्रीमियम साउंडबार लॉन्च किए गए हैं और इनपर खास ऑफर्स का फायदा मिल रहा है। कंपनी 700W तक क्षमता वाले स्पीकर्स पर 5000 रुपये की सीधी छूट दे रही है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:33 AM
पार्टी का माहौल बनाना हो या अपने स्मार्ट टीवी के साथ इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अच्छे साउंडबार की जरूरत अक्सर महसूस होती है। लोकप्रिय ऑडियो ब्रैंड boAt की ओर से एकसाथ दो धांसू साउंडबार- Aavante Prime 6250DA और 7050DA लॉन्च किए गए हैं। इन दोनों पर ही लॉन्च ऑफर के साथ 5000 रुपये की सीधी छूट का फायदा दिया जा रहा है।

नए ऑडियो डिवाइसेज में कंपनी ने Dolby Atmos पावर्ड टेक्नोलॉजी के साथ 700W तक का पावर आउटपुट दिया है, जिसके साथ घर पर ही यूजर्स को मिनी-थिएटर जैसा एक्सपीरियंस दिया जाएगा। आइए आपको दोनों साउंडबार के फीचर्स और उनकी कीमत की जानकारी देते हैं।

boAt Aavante Prime 6250DA के फीचर्स

साउंडबार में 625W क्षमता वाला बोट सिग्नेचर साउंड मिलता है और 5.2.4 चैनल कॉन्फिगरेशन दिया गया है। इसमें डुअल 6.5 इंच वायर्ड सबवूफर्स और डुअल वायरलेस रियर सैटेलाइट्स (5.8G) दिए गए हैं। Dolby Atmos सपोर्ट के अलावा इसमें Bluetooth v5.3, HDMI (eARC), USB, AUX, Coaxial और Optical कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें कई डेडिकेटेड EQ मोड्स दिए गए हैं और मास्टर रिमोट भी मिलता है।

boAt Aavante Prime 7050DA के फीचर्स

कहीं ज्यादा पावरफुल डायनमिक ऑडियो चाहते हैं तो यह साउंडबार आपके लिए परफेक्ट होगा। इसमें 700W बोट सिग्नेचर साउंड के साथ 7.1.4 चैनल कॉन्फिगरेशन मिलता है। 8 इंच वायर्ड सबवूफर और डुअल वायरलेस रियल सैटेलाइट्स इसका हिस्सा हैं। इसमें भी Dolby Atmos सपोर्ट के अलावा Bluetooth v5.3, HDMI (eARC), USB, AUX, Coaxial और Optical कनेक्टिविटी दी गई है। यूजर्स को प्रीमियम और स्लीक डिजाइन में पावरफुल ऑडियो का मजा मिलता है।

इतनी है नए boAt साउंडबार मॉडल्स की कीमत

पहले boAt Aavante Prime 6250DA की कीमत 29,999 रुपये है लेकिन इसे 24,999 रुपये के लॉन्च ऑफर प्राइस पर खरीदा जा सकेगा। इसी तरह, boAt Aavante Prime 7050DA को 39,999 रुपये कीमत के बजाय लॉन्च ऑफर के चलते 34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इन्हें कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से ऑर्डर किया जा सकता है।

