एक नहीं, चारों तरफ गूंजेगा साउंड! 360° ऑडियो वाला boAt का धांसू स्पीकर लॉन्च, 15 घंटे नॉन-स्टॉप म्यूजिक

संक्षेप: boAt ने भारत में नया Nirvana Luxe 100W Bluetooth स्पीकर लॉन्च किया है, जिसमें 360° Spatial Audio, RGB LED लाइटिंग, 15 घंटे की बैटरी और बहुमुखी कनेक्टिविटी-ऑप्शंस मिलते हैं। यह पार्टी-फोकस्ड स्पीकर अब उपलब्ध है।

अब boAt ने अपने लेटेस्ट Nirvana Luxe Bluetooth स्पीकर के साथ भारतीय ऑडियो मार्केट में नई पार्टी-स्तर की धमाकेदार एंट्री कर दी है। यह ब्लूटूथ स्पीकर खासकर उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो संगीत के साथ दिखने और सुनने दोनों का अनुभव पाना चाहते हैं। boAt Nirvana Luxe में एक 100W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है, जो बास और साफ ऑडियो को लेकर बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। इसमें 360° Spatial Audio तकनीक है, जिससे हर कोने में साउंड समान रूप से फैलता है जैसे आप साउंड सिस्टम के बीच में खड़े हों। इसके अलावा यह स्पीकर डायनेमिक LED लाइटिंग के साथ आता है जो आपके म्यूज़िक के अनुसार रंग बदलती है, जिससे घर की पार्टी या ओपन-एयर गेट-टुगेदर में चार चाँद लगते हैं। Nirvana Luxe का 15 घंटे का प्लेबैक टाइम और IPX6 स्प्लैश-रेज़िस्टेंट डिज़ाइन इसे पार्टी और आउटडोर दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

boAt Nirvana Luxe की कीमत और उपलब्धता boAt Nirvana Luxe भारत में 9,999 रुपए की कीमत में लॉन्च हुआ है। यह स्पीकर Ivory White और Charcoal Black कलर ऑप्शंस में आता है और इसे Amazon India और boAt की ऑफिशियल वेबसाइट पर खरीदा जा सकता है।

boAt Nirvana Luxe के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस boAt Nirvana Luxe का साउंड आउटपुट 100W है, जिसमें दो 1.25-इंच ट्विटर्स और दो 3-इंच सबवूफ़र्स शामिल हैं, जो गहरे बास और स्पष्ट मिड्स-हाईज़ प्रदान करते हैं। Spatial Audio तकनीक साउंड को हर दिशा में फैलाती है, जिससे पार्टी या लिविंग रूम में इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है लैपटॉप या मोबाइल स्पीकर से कहीं बेहतर।

स्पीकर में तीन म्यूज़िक-सिंक्ड LED मोड्स हैं, जो म्यूज़िक के धुन के अनुसार रंग बदलते हैं और माहौल को और भी पार्टी-जैसा बनाते हैं। Broadcast Mode के ज़रिये आप एक से ज़्यादा Nirvana Luxe स्पीकर्स को वायरलेस तरीके से जोड़ सकते हैं, जिससे साउंड हमेशा ज़्यादा गूंजता और विस्तृत होता है खासकर बड़े रूम और बाहरी पार्टियों में।