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घर में 'थिएटर जैसा साउंड', देसी ब्रांड लाया 600W का सस्ता साउंडबार, कीमत हर किसी के बजट में

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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देसी ब्रांट boAt ने आज अपनी नई Aavante Bar Prime Soundbar Series को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसमें DA600, B450 और थंडर-डी मॉडल शामिल हैं। इसमें कुल 600W का साउंड मिलता है। शक्तिशाली स्पीकर्स की शुरुआती  कीमत 12,999 रुपये है। देखें खासियत…

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घर पर थिएटर जैसे साउंड का मजा लेने के लिए दमदार स्पीकर सेटअप चाहिए, तो देसी ब्रांड बोट का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। boAt ने आज अपनी नई अवंते बार प्राइम साउंडबार सीरीज को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है, जिसमें घर में ही दमदार एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइनअप में अवंते बार प्राइम DA600, अवंते बार प्राइम B450 और अवंते बार प्राइम थंडर-डी मॉडल शामिल हैं, जो 600W बोट सिग्नेचर साउंड, 5.2-चैनल सराउंड साउंड, डॉल्बी टेक्नोलॉजी और डुअल सबवूफर्स के साथ आता है, जिससे फिल्मों, लाइव स्पोर्ट्स, गेमिंग और म्यूजिक में पावरफुल ऑडियो के लिए डुअल सबवूफर्स को एक साथ लाते हैं।

boat aavante bar prime soundbar series
सीरीज में अलग-अलग मॉडल शामिल हैं, जो ₹12,999 से ₹18,999 की शुरुआती कीमतों पर उपलब्ध होंगे।

मिलेगा कुल 600W का साउंड आउटपुट

फ्लैगशिप अवंते बार प्राइम DA600 डॉल्बी एटमॉस, डुअल वायर्ड सबवूफर्स और डुअल रियर सैटेलाइट स्पीकर के साथ 600W बोट सिग्नेचर साउंड और 5.2-चैनल सराउंड साउंड प्रदान करता है। अवंते बार प्राइम B450 में 450W साउंड आउटपुट और 5.2-चैनल सराउंड साउंड के साथ-साथ डुअल वायर्ड सबवूफर्स और रियर सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं। आवंते बार प्राइम थंडर-डी में रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए डॉल्बी ऑडियो और बैंलेंस्ड अकॉस्टिक सुविधा है। पूरी लाइनअप में, यूजर ब्लूटूथ v5.3, एचडीएमआई (ईएआरसी), यूएसबी, औक्स और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं, जिससे इसे आसानी से टीवी, गेमिंग कंसोल और अन्य डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:'लालटेन' जैसा दिखने वाला JBL स्पीकर, इसमें 'जुगनू' जैसी चमकने वाली लाइट

नई लाइनअप रोजमर्रा के मनोरंजन के लिए डीप बास और कमरे में भरने वाला साउंड लाता है। डुअल सबवूफर्स, डॉल्बी साउंड सपोर्ट और बोट सिग्नेचर साउंड की पूरी रेंज के साथ, अवंते बार प्राइम सीरीज को मूवी को ज्यादा इमर्सिव, गेमिंग को ज्यादा आकर्षक, स्पोर्ट्स को ज्यादा एनर्जेटिक और म्यूजिक को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

इतनी है कीमत, कहां से खरीदें

Aavante Bar Prime DA600, Aavante Bar Prime B450 और Aavante Bar Prime Thunder-D, बोट की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Flipkart और देशभर के लीडिंग ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर ₹12,999 से ₹18,999 की शुरुआती कीमतों पर उपलब्ध होंगे।

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ये भी पढ़ें:220W साउंड वाला पावरफुल स्पीकर, पार्टी में सबको मचा देगा, 36 घंटे बैटरी लाइफ

JBL Pulse 6 Launched

हाल ही में JBL ने अपना लालटेन जैसा दिखना वाला यूनिक पोर्टेबल स्पीकर लॉन्च किया है, जो जुगनू की तरह चमकता है। इसे JBL Pulse 6 नाम से बाजार में उतारा गया है। कंपनी का कहना है कि पल्स 6 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर अपना अपनी लाइनअप में सबसे नया मॉडल है, जो अपनी बिल्ट-इन एलईडी लाइटिंग के लिए खास है। यह स्पीकर सबसे पहले चीन में 2,499 युआन ($370, यानी करीब 35,300 रुपये) की कीमत के साथ लॉन्च हो रहा है।

स्पीकर देगा 220W का साउंड आउटपुट

AC पावर से कनेक्ट होने पर यह स्पीकर ज्यादा से ज्यादा 220W का आउटपुट देता है, जबकि बैटरी पर यह आउटपुट घटकर 210W हो जाता है। यह क्षमता LG के Xboom Stage 501 के बराबर ही है, जिसे पिछले साल के आखिर में लॉन्च किया गया था। इसलिए, जो लोग पूरा PA सेटअप साथ ले जाए बिना तेज आवाज चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है।

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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