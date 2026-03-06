Hindustan Hindi News
Chrome Ivory नाम से आई boAt की नई वॉच, ज्वेलरी से इंस्पायर्ड है डिजाइन

Mar 06, 2026 04:55 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
boAt ने Chrome Ivory नाम से नई प्रीमियम स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जिसे ज्वेलरी ब्रैंड GIVA के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। यह स्मार्टवॉच स्टाइलिश डिजाइन, हेल्थ फीचर्स और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स के साथ आई है।

ऑडियो और वियरेबल ब्रैंड boAt ने महिलाओं के लिए अपनी नई प्रीमियम स्मार्टवॉच Chrome Ivory लॉन्च की है। यह स्मार्टवॉच खास तौर पर उन महिलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है जो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ स्टाइल को भी अहमियत देती हैं। कंपनी का कहना है कि आज के समय में स्मार्टवॉच केवल एक गैजेट नहीं, बल्कि पर्सनल स्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। इसी सोच के साथ Chrome Ivory को ज्वेलरी-इंस्पायर्ड डिजाइन में पेश किया गया है।

स्मार्टवॉच को ज्वेलरी ब्रांड GIVA के साथ मिलकर को-डिजाइन किया गया है, जिससे इसमें टेक्नोलॉजी और एलिगेंस का मेल देखने को मिल रहा है। डिजाइन ऐसा रखा गया है कि इसे ऑफिस, फेस्टिव मौके या सोशल गैदरिंग- हर जगह आसानी से पहना जा सके।

ये भी पढ़ें:iPhone 17e लॉन्च का असर! iPhone 16e हुआ सस्ता, 14000 रुपये की बड़ी छूट

प्रीमियम डिजाइन और ब्राइट AMOLED डिस्प्ले

boAt Chrome Ivory में 1.70 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कलाई पर बड़ा और प्रीमियम लुक देता है। इसमें Always-On Display सपोर्ट मिलता है और स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स तक जाती है। इससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। स्मार्टवॉच का मटैलिक बिल्ड और हाई-ग्लॉस फिनिश इसे साधारण स्मार्टवॉच से अलग बनाते हैं। सबसे खास हाइलाइट GIVA की ओर से डिजाइन किया गया लिमिटेड-एडिशन 925 प्योर सिल्वर चार्म है। यह डिटेल इस स्मार्टवॉच को गिफ्टिंग के लिए भी खास बनाती है और इसे एक एक्सक्लूसिव टच देती है।

हेल्थ और फिटनेस फीचर्स भी दमदार

Chrome Ivory सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है। इसमें कई हेल्थ और फिटनेस फीचर्स भी दिए गए हैं जो रोजमर्रा की हेल्थ मॉनिटरिंग में मदद करते हैं। इसमें 24×7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन) ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये फीचर्स यूजर्स को अपनी हेल्थ और वेलनेस पर बेहतर नजर रखने में मदद करते हैं।

ये भी पढ़ें:Samsung का 5G फोन ₹10 हजार से भी कम में, Flipkart पर मिल रही डील

फिटनेस को ध्यान में रखते हुए इसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स और डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग भी मिलती है। इसके अलावा IP68 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस इसे रोज के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद बनाता है।

स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टिविटी

स्मार्टवॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर सीधे कलाई से कॉल रिसीव और मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही कस्टमाइजेबल वॉच फेस, आसान कंट्रोल्स और स्मार्ट नोटिफिकेशन सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का कहना है कि Chrome Ivory को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल मोमेंट्स और फेस्टिव मौकों के बीच आसानी से फिट हो सके।

ये भी पढ़ें:Nothing Phone (4a) की ये 8 बातें हैं खास, डिजाइन देखते ही खरीदना चाहेंगे आप

इतनी रखी गई है वॉच की कीमत

boAt Chrome Ivory Premium Smartwatch भारत में तीन कलर ऑप्शंस और चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें सिलिकॉन और मेटैलिक स्ट्रैप के विकल्प दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 4,499 रुपये रखी गई है। वहीं GIVA के साथ को-डिजाइन किया गया लिमिटेड-एडिशन 925 सिल्वर चार्म वेरिएंट 5,999 रुपये में मिल रहा है। स्मार्टवॉच Amazon, Flipkart, boAt-lifestyle.com और देश के चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर खरीदी जा सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

Smartwatch Gadgets Hindi News Smartphone

