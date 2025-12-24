इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ मिलेगा क्रिसमस पार्टी का दोगुना मजा, महज 599 रुपये में घर बन जाएगा डिस्को
अगर आप क्रिसमस पर पार्टी करने जा रहे हैं और एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो अमेजन पर उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्रिसमस के जश्न को और भी मजेदार बनाने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर्स एक परफेक्ट ऑडियो साथी हैं। दमदार साउंड, डीप बास और क्लियर म्यूजिक के साथ ये स्पीकर्स पार्टी के माहौल में नई जान डाल देते हैं। चाहे घर पर फैमिली गैदरिंग हो, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन या आउटडोर पार्टी हो, ब्लूटूथ स्पीकर्स हर जगह आसानी से कनेक्ट होकर शानदार एक्स देते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी, पोर्टेबल डिजाइन और लंबा बैटरी बैकअप इन्हें इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। अमेजन पर इन सभी की कीमत 1,000 रुपये से कम है।
1. E GATE C222 | 24W Soundbar Bluetooth Speaker, Dual Drivers + Dual Passive Radiators for 2X Bass, Ambient RGB Light, Upto 24 Hrs Play Back from 3600 mAh Battery, TWS, AUX, USB, mSD and FM
इसकी कीमत 3,000 रुपये है। इसे 67% तक डिस्काउंट के साथ 990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 24W साउंडबार ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार साउंड और डीप बास का एक्सपीरियंस देता है। इसमें ड्यूल ड्राइवर्स और डुअल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जिससे 2X बेस मिलता है और म्यूज़िक और भी दमदार लगता है। एम्बिएंट RGB लाइट इसके लुक को स्टाइलिश बनाती है। 3600mAh बैटरी से यह लगभग 24 घंटे तक प्लेबैक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट और क्लियर साउंड
लंबा बैटरी बैकअप
कई कनेक्टिविटी ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
RGB लाइट बैटरी जल्दी खत्म कर सकती है
बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित आउटपुट
2. Dubstep Pop 1200 with Upto 16 Hrs Playtime, 52mm Dynamic Driver, TWS Pairing with 12W Output Bluetooth Wireless Speaker (Black)
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इसे 90% तक डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर है, जो दमदार साउंड और क्लियर ऑडियो के लिए जाना जाता है। इसमें 52mm का डायनामिक ड्राइवर दिया गया है, जो म्यूजिक और कॉल दोनों में बेहतर साउंड क्वालिटी देता है। 12W आउटपुट के साथ यह छोटे और मीडियम कमरे के लिए उपयुक्त है। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 16 घंटे तक का प्लेबैक देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
साफ और दमदार साउंड
लंबा बैटरी बैकअप
TWS से स्टीरियो एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
बड़े हॉल या आउटडोर के लिए सीमित आवाज
AUX या USB जैसे अतिरिक्त मोड नहीं
3. ZEBRONICS Astra 35, Portable Bluetooth Speaker, 16 Watts, Upto 8h Backup, Dual Drivers + Dual Passive Radiators, Call Function, Bluetooth v5.3 | USB | mSD| AUX, TWS, RGB LED
इसकी कीमत 58% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये हो गई है। यह एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो दमदार 16W साउंड आउटपुट के साथ शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। इसमें ड्यूल ड्राइवर्स और डुअल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जिससे डीप बास और क्लियर साउंड देते हैं। RGB LED लाइट्स इसके लुक को और आकर्षक बनाती हैं। ब्लूटूथ v5.3 से फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है। USB, mSD और AUX सपोर्ट के साथ यह काफी मल्टी-पर्पस है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार बास और क्लियर साउंड
कई प्लेबैक मोड्स
स्टाइलिश डिजाइन के साथ RGB लाइट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप औसत
बड़े आउटडोर एरिया के लिए सीमित आवाज
4. HAMMER Drop 5W Bluetooth Wireless Speaker with Twin Pairing, 1200 mAh Battery, 100H Standby Time, TWS Function, TF Card, USB Slot, Auto-Pairing, in-Built Mic, Type-C Charging, 52mm Driver (Green)
इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसे 83% डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 52mm ड्राइवर दिया गया है, जो साफ और बैलेंस्ड साउंड देता है। 1200mAh बैटरी के साथ यह लंबा प्लेबैक और लगभग 100 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देता है। TWS और ट्विन पेयरिंग फीचर से दो स्पीकर जोड़कर बेहतर स्टीरियो साउंड का मजा लिया जा सकता है। TF कार्ड, USB स्लॉट, इन-बिल्ट माइक और टाइप-सी चार्जिंग इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन
TWS से बेहतर साउंड एक्सपीरियंस
टाइप-सी चार्जिंग और आसान कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
साउंड पावर सीमित (5W)
बड़े कमरे या आउटडोर के लिए सही नहीं
5. Blaupunkt Newly Launched ATOMIK Grab 20W Boombox, Unbelievable Loud & Clear Music I Portable with easy to carry handle | A perfect carry around Sound Partner for outdoors I Light Weight Grab on the GO
इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 80% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया और पावरफुल पोर्टेबल स्पीकर है, जो बेहद फास्ट और क्लियर साउंड के लिए बनाया गया है। 20W आउटपुट के साथ यह दमदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। क्लियर साउंड और मजबूत डिजाइन के साथ यह एक अच्छा साउंड पार्टनर बन सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत फास्ट और क्लियर साउंड
आउटडोर यूज के लिए बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
RGB या एडवांस लाइटिंग फीचर नहीं
बहुत बड़े इवेंट के लिए सीमित आउटपुट
6. Portronics SoundDrum 1 12W TWS Portable Bluetooth Speaker with Powerful Bass, Bluetooth 5.3V, 360° Surround Sound, USB Drive in, Type C Fast Charging(Blue)
इसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 12W पावर वाला पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो दमदार बेस और 360° सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 तकनीक दी गई है। TWS फीचर की मदद से दो स्पीकर जोड़कर स्टीरियो साउंड का मजा लिया जा सकता है। यूएसबी ड्राइव इन और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग जैसी फीचर्स भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
चारों तरफ फैला हुआ साउंड एक्सपीरियंस
स्टेबल और फास्ट ब्लूटूथ कनेक्शन
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बड़े आउटडोर एरिया के लिए सीमित साउंड
बैटरी बैकअप औसत
7. boAt (2025 Stone 110 Bluetooth Speaker with 3W Signature Sound, Up to 15Hrs Playback, Built-in Mic, TWS Feature, Bluetooth v5.4, AUX Port, Voice Assistant & IPX4(Groovy Grey)
इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 3W सिग्नेचर साउंड के साथ क्लियर और बैलेंस्ड ऑडियो देता है। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल, ऑनलाइन कॉल और हल्के म्यूजिक के लिए सही है। 15 घंटे तक का प्लेबैक इसे लंबे समय तक इश्तेमाल में बेस्ट बनाता है। यह ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। TWS फीचर से दो स्पीकर जोड़कर बेहतर साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ईजी टू कैरी
लंबा बैटरी बैकअप
पानी के छींटों से सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
साउंड पावर सीमित (3W)
बड़े कमरे या आउटडोर के लिए सही नहीं
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।