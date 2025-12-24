इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ मिलेगा क्रिसमस पार्टी का दोगुना मजा, महज 599 रुपये में घर बन जाएगा डिस्को

संक्षेप: अगर आप क्रिसमस पर पार्टी करने जा रहे हैं और एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो अमेजन पर उपलब्ध हैं।

Dec 24, 2025 02:52 pm IST

क्रिसमस के जश्न को और भी मजेदार बनाने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर्स एक परफेक्ट ऑडियो साथी हैं। दमदार साउंड, डीप बास और क्लियर म्यूजिक के साथ ये स्पीकर्स पार्टी के माहौल में नई जान डाल देते हैं। चाहे घर पर फैमिली गैदरिंग हो, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन या आउटडोर पार्टी हो, ब्लूटूथ स्पीकर्स हर जगह आसानी से कनेक्ट होकर शानदार एक्स देते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी, पोर्टेबल डिजाइन और लंबा बैटरी बैकअप इन्हें इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। अमेजन पर इन सभी की कीमत 1,000 रुपये से कम है।

इसकी कीमत 3,000 रुपये है। इसे 67% तक डिस्काउंट के साथ 990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 24W साउंडबार ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार साउंड और डीप बास का एक्सपीरियंस देता है। इसमें ड्यूल ड्राइवर्स और डुअल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जिससे 2X बेस मिलता है और म्यूज़िक और भी दमदार लगता है। एम्बिएंट RGB लाइट इसके लुक को स्टाइलिश बनाती है। 3600mAh बैटरी से यह लगभग 24 घंटे तक प्लेबैक देता है।

Specifications पावर आउटपुट 24W साउंड आउटपुट साउंड सिस्टम ड्यूल ड्राइवर्स + ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स बास 2X दमदार बास लाइटिंग एम्बिएंट RGB लाइट बैटरी 3600mAh, 24 घंटे तक प्लेबैक कनेक्टिविटी Bluetooth, AUX, USB, mSD, FM क्यों खरीदें फास्ट और क्लियर साउंड लंबा बैटरी बैकअप कई कनेक्टिविटी ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प RGB लाइट बैटरी जल्दी खत्म कर सकती है बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित आउटपुट

इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इसे 90% तक डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर है, जो दमदार साउंड और क्लियर ऑडियो के लिए जाना जाता है। इसमें 52mm का डायनामिक ड्राइवर दिया गया है, जो म्यूजिक और कॉल दोनों में बेहतर साउंड क्वालिटी देता है। 12W आउटपुट के साथ यह छोटे और मीडियम कमरे के लिए उपयुक्त है। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 16 घंटे तक का प्लेबैक देती है।

Specifications आउटपुट पावर 12W साउंड आउटपुट ड्राइवर 52mm डायनामिक ड्राइवर बैटरी बैकअप 16 घंटे तक प्लेबैक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ क्यों खरीदें साफ और दमदार साउंड लंबा बैटरी बैकअप TWS से स्टीरियो एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प बड़े हॉल या आउटडोर के लिए सीमित आवाज AUX या USB जैसे अतिरिक्त मोड नहीं

इसकी कीमत 58% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये हो गई है। यह एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो दमदार 16W साउंड आउटपुट के साथ शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। इसमें ड्यूल ड्राइवर्स और डुअल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जिससे डीप बास और क्लियर साउंड देते हैं। RGB LED लाइट्स इसके लुक को और आकर्षक बनाती हैं। ब्लूटूथ v5.3 से फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है। USB, mSD और AUX सपोर्ट के साथ यह काफी मल्टी-पर्पस है।

Specifications आउटपुट पावर 16W साउंड आउटपुट साउंड सिस्टम ड्यूल ड्राइवर्स + ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3, USB, mSD, AUX बैटरी बैकअप 8 घंटे तक क्यों खरीदें दमदार बास और क्लियर साउंड कई प्लेबैक मोड्स स्टाइलिश डिजाइन के साथ RGB लाइट क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप औसत बड़े आउटडोर एरिया के लिए सीमित आवाज

इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसे 83% डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 52mm ड्राइवर दिया गया है, जो साफ और बैलेंस्ड साउंड देता है। 1200mAh बैटरी के साथ यह लंबा प्लेबैक और लगभग 100 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देता है। TWS और ट्विन पेयरिंग फीचर से दो स्पीकर जोड़कर बेहतर स्टीरियो साउंड का मजा लिया जा सकता है। TF कार्ड, USB स्लॉट, इन-बिल्ट माइक और टाइप-सी चार्जिंग इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications आउटपुट पावर 5W साउंड आउटपुट ड्राइवर 52mm डायनामिक ड्राइवर बैटरी 1200mAh, 100 घंटे स्टैंडबाय कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, टीएफ कार्ड, यूएसबी क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन TWS से बेहतर साउंड एक्सपीरियंस टाइप-सी चार्जिंग और आसान कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प साउंड पावर सीमित (5W) बड़े कमरे या आउटडोर के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 80% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया और पावरफुल पोर्टेबल स्पीकर है, जो बेहद फास्ट और क्लियर साउंड के लिए बनाया गया है। 20W आउटपुट के साथ यह दमदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। क्लियर साउंड और मजबूत डिजाइन के साथ यह एक अच्छा साउंड पार्टनर बन सकता है।

Specifications आउटपुट पावर 20W दमदार साउंड पोर्टेबिलिटी हल्का और आसानी से ले जाने योग्य इस्तेमाल आउटडोर और ट्रैवल के लिए सही साउंड क्वालिटी फास्ट और क्लियर म्यूजिक क्यों खरीदें बहुत फास्ट और क्लियर साउंड आउटडोर यूज के लिए बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प RGB या एडवांस लाइटिंग फीचर नहीं बहुत बड़े इवेंट के लिए सीमित आउटपुट

इसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 12W पावर वाला पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो दमदार बेस और 360° सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 तकनीक दी गई है। TWS फीचर की मदद से दो स्पीकर जोड़कर स्टीरियो साउंड का मजा लिया जा सकता है। यूएसबी ड्राइव इन और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग जैसी फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications आउटपुट पावर 12W साउंड आउटपुट साउंड 360° सराउंड साउंड, पावरफुल बास कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3 क्यों खरीदें चारों तरफ फैला हुआ साउंड एक्सपीरियंस स्टेबल और फास्ट ब्लूटूथ कनेक्शन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बड़े आउटडोर एरिया के लिए सीमित साउंड बैटरी बैकअप औसत

इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 3W सिग्नेचर साउंड के साथ क्लियर और बैलेंस्ड ऑडियो देता है। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल, ऑनलाइन कॉल और हल्के म्यूजिक के लिए सही है। 15 घंटे तक का प्लेबैक इसे लंबे समय तक इश्तेमाल में बेस्ट बनाता है। यह ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। TWS फीचर से दो स्पीकर जोड़कर बेहतर साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है।