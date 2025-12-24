Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Bluetooth speakers for Christmas On amazon sale check best offers to buy

इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ मिलेगा क्रिसमस पार्टी का दोगुना मजा, महज 599 रुपये में घर बन जाएगा डिस्को

संक्षेप:

अगर आप क्रिसमस पर पार्टी करने जा रहे हैं और एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो अमेजन पर उपलब्ध हैं।

Dec 24, 2025 02:52 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

क्रिसमस के जश्न को और भी मजेदार बनाने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर्स एक परफेक्ट ऑडियो साथी हैं। दमदार साउंड, डीप बास और क्लियर म्यूजिक के साथ ये स्पीकर्स पार्टी के माहौल में नई जान डाल देते हैं। चाहे घर पर फैमिली गैदरिंग हो, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन या आउटडोर पार्टी हो, ब्लूटूथ स्पीकर्स हर जगह आसानी से कनेक्ट होकर शानदार एक्स देते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी, पोर्टेबल डिजाइन और लंबा बैटरी बैकअप इन्हें इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। अमेजन पर इन सभी की कीमत 1,000 रुपये से कम है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ मिलेगा क्रिसमस पार्टी का दोगुना मजा, महज 599 रुपये में घर बन जाएगा डिस्को

इसकी कीमत 3,000 रुपये है। इसे 67% तक डिस्काउंट के साथ 990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 24W साउंडबार ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार साउंड और डीप बास का एक्सपीरियंस देता है। इसमें ड्यूल ड्राइवर्स और डुअल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जिससे 2X बेस मिलता है और म्यूज़िक और भी दमदार लगता है। एम्बिएंट RGB लाइट इसके लुक को स्टाइलिश बनाती है। 3600mAh बैटरी से यह लगभग 24 घंटे तक प्लेबैक देता है।

Specifications

पावर आउटपुट
24W साउंड आउटपुट
साउंड सिस्टम
ड्यूल ड्राइवर्स + ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स
बास
2X दमदार बास
लाइटिंग
एम्बिएंट RGB लाइट
बैटरी
3600mAh, 24 घंटे तक प्लेबैक
कनेक्टिविटी
Bluetooth, AUX, USB, mSD, FM

क्यों खरीदें

...

फास्ट और क्लियर साउंड

...

लंबा बैटरी बैकअप

...

कई कनेक्टिविटी ऑप्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

RGB लाइट बैटरी जल्दी खत्म कर सकती है

...

बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित आउटपुट

इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इसे 90% तक डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर है, जो दमदार साउंड और क्लियर ऑडियो के लिए जाना जाता है। इसमें 52mm का डायनामिक ड्राइवर दिया गया है, जो म्यूजिक और कॉल दोनों में बेहतर साउंड क्वालिटी देता है। 12W आउटपुट के साथ यह छोटे और मीडियम कमरे के लिए उपयुक्त है। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 16 घंटे तक का प्लेबैक देती है।

Specifications

आउटपुट पावर
12W साउंड आउटपुट
ड्राइवर
52mm डायनामिक ड्राइवर
बैटरी बैकअप
16 घंटे तक प्लेबैक
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ

क्यों खरीदें

...

साफ और दमदार साउंड

...

लंबा बैटरी बैकअप

...

TWS से स्टीरियो एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े हॉल या आउटडोर के लिए सीमित आवाज

...

AUX या USB जैसे अतिरिक्त मोड नहीं

इसकी कीमत 58% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये हो गई है। यह एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो दमदार 16W साउंड आउटपुट के साथ शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। इसमें ड्यूल ड्राइवर्स और डुअल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जिससे डीप बास और क्लियर साउंड देते हैं। RGB LED लाइट्स इसके लुक को और आकर्षक बनाती हैं। ब्लूटूथ v5.3 से फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है। USB, mSD और AUX सपोर्ट के साथ यह काफी मल्टी-पर्पस है।

Specifications

आउटपुट पावर
16W साउंड आउटपुट
साउंड सिस्टम
ड्यूल ड्राइवर्स + ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3, USB, mSD, AUX
बैटरी बैकअप
8 घंटे तक

क्यों खरीदें

...

दमदार बास और क्लियर साउंड

...

कई प्लेबैक मोड्स

...

स्टाइलिश डिजाइन के साथ RGB लाइट

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप औसत

...

बड़े आउटडोर एरिया के लिए सीमित आवाज

इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसे 83% डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 52mm ड्राइवर दिया गया है, जो साफ और बैलेंस्ड साउंड देता है। 1200mAh बैटरी के साथ यह लंबा प्लेबैक और लगभग 100 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देता है। TWS और ट्विन पेयरिंग फीचर से दो स्पीकर जोड़कर बेहतर स्टीरियो साउंड का मजा लिया जा सकता है। TF कार्ड, USB स्लॉट, इन-बिल्ट माइक और टाइप-सी चार्जिंग इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications

आउटपुट पावर
5W साउंड आउटपुट
ड्राइवर
52mm डायनामिक ड्राइवर
बैटरी
1200mAh, 100 घंटे स्टैंडबाय
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, टीएफ कार्ड, यूएसबी

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन

...

TWS से बेहतर साउंड एक्सपीरियंस

...

टाइप-सी चार्जिंग और आसान कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

साउंड पावर सीमित (5W)

...

बड़े कमरे या आउटडोर के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 80% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया और पावरफुल पोर्टेबल स्पीकर है, जो बेहद फास्ट और क्लियर साउंड के लिए बनाया गया है। 20W आउटपुट के साथ यह दमदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। क्लियर साउंड और मजबूत डिजाइन के साथ यह एक अच्छा साउंड पार्टनर बन सकता है।

Specifications

आउटपुट पावर
20W दमदार साउंड
पोर्टेबिलिटी
हल्का और आसानी से ले जाने योग्य
इस्तेमाल
आउटडोर और ट्रैवल के लिए सही
साउंड क्वालिटी
फास्ट और क्लियर म्यूजिक

क्यों खरीदें

...

बहुत फास्ट और क्लियर साउंड

...

आउटडोर यूज के लिए बेहतरीन

क्यों खोजें विकल्प

...

RGB या एडवांस लाइटिंग फीचर नहीं

...

बहुत बड़े इवेंट के लिए सीमित आउटपुट

इसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 12W पावर वाला पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो दमदार बेस और 360° सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 तकनीक दी गई है। TWS फीचर की मदद से दो स्पीकर जोड़कर स्टीरियो साउंड का मजा लिया जा सकता है। यूएसबी ड्राइव इन और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग जैसी फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications

आउटपुट पावर
12W साउंड आउटपुट
साउंड
360° सराउंड साउंड, पावरफुल बास
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3

क्यों खरीदें

...

चारों तरफ फैला हुआ साउंड एक्सपीरियंस

...

स्टेबल और फास्ट ब्लूटूथ कनेक्शन

...

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े आउटडोर एरिया के लिए सीमित साउंड

...

बैटरी बैकअप औसत

इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 3W सिग्नेचर साउंड के साथ क्लियर और बैलेंस्ड ऑडियो देता है। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल, ऑनलाइन कॉल और हल्के म्यूजिक के लिए सही है। 15 घंटे तक का प्लेबैक इसे लंबे समय तक इश्तेमाल में बेस्ट बनाता है। यह ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। TWS फीचर से दो स्पीकर जोड़कर बेहतर साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है।

Specifications

आउटपुट पावर
3W boAt सिग्नेचर साउंड
बैटरी बैकअप
15 घंटे तक प्लेबैक
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.4, AUX पोर्ट
प्रोटेक्शन
IPX4 वॉटर रेसिस्टेंट

क्यों खरीदें

...

ईजी टू कैरी

...

लंबा बैटरी बैकअप

...

पानी के छींटों से सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

...

साउंड पावर सीमित (3W)

...

बड़े कमरे या आउटडोर के लिए सही नहीं

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।