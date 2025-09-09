24X7 आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगी ये Bluetooth Smartwatches, कलाई से ही हो जाएगी कॉल और मैसेज
Bluetooth Smartwatches in 2025: अगर आप अपने लिए एक नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको ब्लूटूथ स्मार्टवॉचेज पर मिल रहे बढ़िया ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।
Bluetooth Smart Watches in 2025: आजकल ब्लूटूथ स्मार्टवॉच का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह काफी स्मार्ट और उपयोगी साबित होती हैं। इनकी मदद से आप फोन कॉल्स, मैसेज और ऐप नोटिफिकेशन चेक सकेंगे। ब्लूटूथ वॉचेज कम बैटरी खपत करती हैं, जिससे बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। इनमें हेल्थ फीचर्स भी मौजूद होते हैं, जिससे ये स्लीप ट्रैकिंग से लेकर हार्ट रेट ट्रैकिंग तक, कई काम आसानी से कर सकते हैं। इनकी प्राइस रेंज अलग-अलग होती है। प्रीमियम से लेकर इन्हें बजट रेंज में खरीदा जा सकेगा।
इसकी कीमत 7,999 रुपये है। यह स्टाइलिश डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इसमें बड़ी 1.97 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है।यह हेल्थ और फिटनेस पर नजर रखने के लिए मदद करती है। इसमें हार्ट रेट, स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा 140+ वर्कआउट मोड्स, बिल्ट-इन GPS और फ्री मैप्स का भी सपोर्ट है। इसकी बैटरी लाइफ 14 दिन की है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
बड़ी और साफ डिस्प्ले
हेल्थ व फिटनेस ट्रैकिंग में बेहतर
कॉल व टेक्स्ट का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा बड़ा साइज, सबको सूट न करे
बहुत सारे फीचर्स का सही इस्तेमाल करना मुश्किल
इस स्मार्टवॉच की कीमत 1,199 रुपये है। यह स्टाइलिश लुक और उपयोगी फीचर्स के साथ आती है। इसमें 1.83 इंच की HD डिस्प्ले है जो साफ और बड़ी दिखाई देती है। ब्लूटूथ कॉलिंग की मदद से आप वॉच से ही कॉल रिसीव कर सकते हैं। इसमें AI वॉइस असिस्टेंट, SpO2 मॉनिटर और हार्ट रेट ट्रैकिंग जैसी हेल्थ सर्विसेज दी गई हैं। 100 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ यह IP67 वॉटरप्रूफ फीचर के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉलिंग और AI असिस्टेंट सपोर्ट
हेल्थ व फिटनेस फीचर्स
यूनिसेक्स डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप औसत
डिस्प्ले AMOLED जितनी प्रीमियम नहीं
इस वॉच की कीमत 4,999 रुपये है, लेकिन इसे 78% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.69 इंच की TFT डिस्प्ले है, जो ब्राइट और क्लियर विज़ुअल्स देती है। इसका एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर आपको सीधे वॉच से कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देता है। इसमें SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट ट्रैकिंग और 100 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ ऑटो डिटेक्शन फीचर मौजूद है। इसकी बैटरी 7 दिन तक चल सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट
100 स्पोर्ट्स मोड्स ऑटो डिटेक्शन के साथ
हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स अच्छे
हल्की और स्टाइलिश
क्यों खोजें विकल्प
TFT डिस्प्ले AMOLED जितनी शार्प नहीं
बैटरी कॉलिंग पर जल्दी खत्म होती है
इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये हो जाती है। इसमें 1.97 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी दिया गया है। यह वॉच 100+ स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती है। साथ ही SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और महिलाओं की हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के साथ आती है। IP68 रेटिंग के साथ यह पसीने, धूल और पानी से सुरक्षित रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और शार्प AMOLED डिस्प्ले
कॉलिंग और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स
वीमेंस हेल्थ सपोर्ट
प्रीमियम लुक और आसान नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप औसत (5 दिन)
AMOLED डिस्प्ले के कारण ज्यादा बैटरी खपत
इस स्मार्टवॉच को आप 2,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह एक रग्ड स्मार्टवॉच है, जो आउटडोर और एडवेंचर एक्टिविटी में बेहतरीन परफॉर्म करती है। इसमें 1.43 इंच की True AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो ऑल्वेज-ऑन मोड के साथ आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आप कहीं भी आसानी से कॉल कर सकते हैं। इसकी खासियत है मजबूत बॉडी और इन-बिल्ट फ्लैशलाइट है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
True AMOLED Always-On डिस्प्ले
मजबूत व रग्ड डिजाइन
फ्लैशलाइट फीचर
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी डिजाइन
AMOLED और कॉलिंग फीचर बैटरी जल्दी खत्म
इसे आप 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2.01 इंच की बड़ी Always-On डिस्प्ले के साथ आती है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा है, जिससे आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यह हेल्थ पर नजर रखने के लिए ब्लड प्रेशर, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट गेम्स और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी Always-On डिस्प्ले
वायरलेस चार्जिंग और एक्स्ट्रा स्ट्रैप
हेल्थ ट्रैकिंग के साथ BP मॉनिटर
इन-बिल्ट गेम्स और ब्राइटनेस कंट्रोल
इस लिस्ट की ये सबसे सस्ती वॉच है। इसे 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.85 इंच की बड़ी HD स्क्रीन दी गई है। यह 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर की मदद से आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। यह AI वॉइस असिस्टेंट, SpO2 मॉनिटरिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइट डिस्प्ले (500 निट्स)
150+ वॉचफेस से कस्टमाइजेशन
ब्लूटूथ कॉलिंग व AI असिस्टेंट
IP68 वॉटरप्रूफ प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले नहीं
हैवी फीचर्स के कारण बैटरी जल्दी खत्म
