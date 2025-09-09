24X7 आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगी ये Bluetooth Smartwatches, कलाई से ही हो जाएगी कॉल और मैसेज Bluetooth Smartwatches in 2025 on amazon check offers and features From Noise To Amazfit, Gadgets Hindi News - Hindustan
24X7 आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगी ये Bluetooth Smartwatches, कलाई से ही हो जाएगी कॉल और मैसेज

Bluetooth Smartwatches in 2025: अगर आप अपने लिए एक नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको ब्लूटूथ स्मार्टवॉचेज पर मिल रहे बढ़िया ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 06:23 PM
Bluetooth Smart Watches in 2025: आजकल ब्लूटूथ स्मार्टवॉच का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह काफी स्मार्ट और उपयोगी साबित होती हैं। इनकी मदद से आप फोन कॉल्स, मैसेज और ऐप नोटिफिकेशन चेक सकेंगे। ब्लूटूथ वॉचेज कम बैटरी खपत करती हैं, जिससे बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। इनमें हेल्थ फीचर्स भी मौजूद होते हैं, जिससे ये स्लीप ट्रैकिंग से लेकर हार्ट रेट ट्रैकिंग तक, कई काम आसानी से कर सकते हैं। इनकी प्राइस रेंज अलग-अलग होती है। प्रीमियम से लेकर इन्हें बजट रेंज में खरीदा जा सकेगा।

इसकी कीमत 7,999 रुपये है। यह स्टाइलिश डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इसमें बड़ी 1.97 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है।यह हेल्थ और फिटनेस पर नजर रखने के लिए मदद करती है। इसमें हार्ट रेट, स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा 140+ वर्कआउट मोड्स, बिल्ट-इन GPS और फ्री मैप्स का भी सपोर्ट है। इसकी बैटरी लाइफ 14 दिन की है।

Specifications

डिस्प्ले
1.97" AMOLED
बैटरी लाइफ
14 दिन
फिटनेस मोड
140+
वॉटर रेसिस्टेंस
5ATM

क्यों खरीदें

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

बड़ी और साफ डिस्प्ले

...

हेल्थ व फिटनेस ट्रैकिंग में बेहतर

...

कॉल व टेक्स्ट का सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा बड़ा साइज, सबको सूट न करे

...

बहुत सारे फीचर्स का सही इस्तेमाल करना मुश्किल

इस स्मार्टवॉच की कीमत 1,199 रुपये है। यह स्टाइलिश लुक और उपयोगी फीचर्स के साथ आती है। इसमें 1.83 इंच की HD डिस्प्ले है जो साफ और बड़ी दिखाई देती है। ब्लूटूथ कॉलिंग की मदद से आप वॉच से ही कॉल रिसीव कर सकते हैं। इसमें AI वॉइस असिस्टेंट, SpO2 मॉनिटर और हार्ट रेट ट्रैकिंग जैसी हेल्थ सर्विसेज दी गई हैं। 100 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ यह IP67 वॉटरप्रूफ फीचर के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.83” HD
फिटनेस मोड:
100 स्पोर्ट्स मोड्स
हेल्थ फीचर्स
SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटर
वॉटरप्रूफ
IP67

क्यों खरीदें

...

कॉलिंग और AI असिस्टेंट सपोर्ट

...

हेल्थ व फिटनेस फीचर्स

...

यूनिसेक्स डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप औसत

...

डिस्प्ले AMOLED जितनी प्रीमियम नहीं

इस वॉच की कीमत 4,999 रुपये है, लेकिन इसे 78% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.69 इंच की TFT डिस्प्ले है, जो ब्राइट और क्लियर विज़ुअल्स देती है। इसका एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर आपको सीधे वॉच से कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देता है। इसमें SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट ट्रैकिंग और 100 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ ऑटो डिटेक्शन फीचर मौजूद है। इसकी बैटरी 7 दिन तक चल सकती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.69” TFT
हेल्थ फीचर्स
SpO2 व हार्ट रेट ट्रैकिंग, 100 स्पोर्ट्स मोड्स + ऑटो डिटेक्शन
बैटरी
7 दिन

क्यों खरीदें

...

एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट

...

100 स्पोर्ट्स मोड्स ऑटो डिटेक्शन के साथ

...

हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स अच्छे

...

हल्की और स्टाइलिश

क्यों खोजें विकल्प

...

TFT डिस्प्ले AMOLED जितनी शार्प नहीं

...

बैटरी कॉलिंग पर जल्दी खत्म होती है

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये हो जाती है। इसमें 1.97 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी दिया गया है। यह वॉच 100+ स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती है। साथ ही SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और महिलाओं की हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के साथ आती है। IP68 रेटिंग के साथ यह पसीने, धूल और पानी से सुरक्षित रहती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.97” AMOLED
हेल्थ फीचर्स
100+ स्पोर्ट्स मोड्स, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटर, वीमेंस हेल्थ ट्रैकिंग
बैटरी
5 दिन तक
वॉटर व डस्ट रेसिस्टेंस
IP68

क्यों खरीदें

...

बड़ी और शार्प AMOLED डिस्प्ले

...

कॉलिंग और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स

...

वीमेंस हेल्थ सपोर्ट

...

प्रीमियम लुक और आसान नेविगेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप औसत (5 दिन)

...

AMOLED डिस्प्ले के कारण ज्यादा बैटरी खपत

इस स्मार्टवॉच को आप 2,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह एक रग्ड स्मार्टवॉच है, जो आउटडोर और एडवेंचर एक्टिविटी में बेहतरीन परफॉर्म करती है। इसमें 1.43 इंच की True AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो ऑल्वेज-ऑन मोड के साथ आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आप कहीं भी आसानी से कॉल कर सकते हैं। इसकी खासियत है मजबूत बॉडी और इन-बिल्ट फ्लैशलाइट है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मौजूद हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.43” True AMOLED (Always-On)
ड्यूरेबिलिटी
रग्ड आउटडोर डिजाइन
हेल्थ फीचर्स
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
बैटरी
15 दिन तक

क्यों खरीदें

...

True AMOLED Always-On डिस्प्ले

...

मजबूत व रग्ड डिजाइन

...

फ्लैशलाइट फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा भारी डिजाइन

...

AMOLED और कॉलिंग फीचर बैटरी जल्दी खत्म

इसे आप 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2.01 इंच की बड़ी Always-On डिस्प्ले के साथ आती है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा है, जिससे आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यह हेल्थ पर नजर रखने के लिए ब्लड प्रेशर, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट गेम्स और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं।

Specifications

डिस्प्ले
2.01” Always-On
चार्जिंग
वायरलेस
फीचर
Raise to Wake फीचर
हेल्थ फीचर्स
BP, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग

क्यों खरीदें

...

बड़ी Always-On डिस्प्ले

...

वायरलेस चार्जिंग और एक्स्ट्रा स्ट्रैप

...

हेल्थ ट्रैकिंग के साथ BP मॉनिटर

...

इन-बिल्ट गेम्स और ब्राइटनेस कंट्रोल

इस लिस्ट की ये सबसे सस्ती वॉच है। इसे 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.85 इंच की बड़ी HD स्क्रीन दी गई है। यह 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर की मदद से आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। यह AI वॉइस असिस्टेंट, SpO2 मॉनिटरिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स से लैस है।

Specifications

डिस्प्ले
1.85” HD, 500 निट्स ब्राइटनेस
हेल्थ फीचर्स
SpO2 व हेल्थ मॉनिटरिंग
स्पोर्ट्स मोड्स
100+

क्यों खरीदें

...

ब्राइट डिस्प्ले (500 निट्स)

...

150+ वॉचफेस से कस्टमाइजेशन

...

ब्लूटूथ कॉलिंग व AI असिस्टेंट

...

IP68 वॉटरप्रूफ प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

AMOLED डिस्प्ले नहीं

...

हैवी फीचर्स के कारण बैटरी जल्दी खत्म

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

