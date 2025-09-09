24X7 आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगी ये Bluetooth Smartwatches, कलाई से ही हो जाएगी कॉल और मैसेज

Bluetooth Smartwatches in 2025: अगर आप अपने लिए एक नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको ब्लूटूथ स्मार्टवॉचेज पर मिल रहे बढ़िया ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।

Follow Us on

Tue, 9 Sep 2025 06:23 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Bluetooth Smart Watches in 2025: आजकल ब्लूटूथ स्मार्टवॉच का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह काफी स्मार्ट और उपयोगी साबित होती हैं। इनकी मदद से आप फोन कॉल्स, मैसेज और ऐप नोटिफिकेशन चेक सकेंगे। ब्लूटूथ वॉचेज कम बैटरी खपत करती हैं, जिससे बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। इनमें हेल्थ फीचर्स भी मौजूद होते हैं, जिससे ये स्लीप ट्रैकिंग से लेकर हार्ट रेट ट्रैकिंग तक, कई काम आसानी से कर सकते हैं। इनकी प्राइस रेंज अलग-अलग होती है। प्रीमियम से लेकर इन्हें बजट रेंज में खरीदा जा सकेगा।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 7,999 रुपये है। यह स्टाइलिश डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इसमें बड़ी 1.97 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है।यह हेल्थ और फिटनेस पर नजर रखने के लिए मदद करती है। इसमें हार्ट रेट, स्लीप और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा 140+ वर्कआउट मोड्स, बिल्ट-इन GPS और फ्री मैप्स का भी सपोर्ट है। इसकी बैटरी लाइफ 14 दिन की है।

Loading Suggestions...

इस स्मार्टवॉच की कीमत 1,199 रुपये है। यह स्टाइलिश लुक और उपयोगी फीचर्स के साथ आती है। इसमें 1.83 इंच की HD डिस्प्ले है जो साफ और बड़ी दिखाई देती है। ब्लूटूथ कॉलिंग की मदद से आप वॉच से ही कॉल रिसीव कर सकते हैं। इसमें AI वॉइस असिस्टेंट, SpO2 मॉनिटर और हार्ट रेट ट्रैकिंग जैसी हेल्थ सर्विसेज दी गई हैं। 100 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ यह IP67 वॉटरप्रूफ फीचर के साथ आता है।

Loading Suggestions...

इस वॉच की कीमत 4,999 रुपये है, लेकिन इसे 78% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.69 इंच की TFT डिस्प्ले है, जो ब्राइट और क्लियर विज़ुअल्स देती है। इसका एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर आपको सीधे वॉच से कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देता है। इसमें SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट ट्रैकिंग और 100 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ ऑटो डिटेक्शन फीचर मौजूद है। इसकी बैटरी 7 दिन तक चल सकती है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये हो जाती है। इसमें 1.97 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी दिया गया है। यह वॉच 100+ स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती है। साथ ही SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और महिलाओं की हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के साथ आती है। IP68 रेटिंग के साथ यह पसीने, धूल और पानी से सुरक्षित रहती है।

Specifications डिस्प्ले 1.97” AMOLED हेल्थ फीचर्स 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटर, वीमेंस हेल्थ ट्रैकिंग बैटरी 5 दिन तक वॉटर व डस्ट रेसिस्टेंस IP68 क्यों खरीदें बड़ी और शार्प AMOLED डिस्प्ले कॉलिंग और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स वीमेंस हेल्थ सपोर्ट प्रीमियम लुक और आसान नेविगेशन क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप औसत (5 दिन) AMOLED डिस्प्ले के कारण ज्यादा बैटरी खपत खरीदने के लिए क्लिक करेंFastrack Astor FS1 Pro Smart Watch

Loading Suggestions...

इस स्मार्टवॉच को आप 2,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह एक रग्ड स्मार्टवॉच है, जो आउटडोर और एडवेंचर एक्टिविटी में बेहतरीन परफॉर्म करती है। इसमें 1.43 इंच की True AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो ऑल्वेज-ऑन मोड के साथ आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आप कहीं भी आसानी से कॉल कर सकते हैं। इसकी खासियत है मजबूत बॉडी और इन-बिल्ट फ्लैशलाइट है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मौजूद हैं।

Loading Suggestions...

इसे आप 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2.01 इंच की बड़ी Always-On डिस्प्ले के साथ आती है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा है, जिससे आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यह हेल्थ पर नजर रखने के लिए ब्लड प्रेशर, SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट गेम्स और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं।

Loading Suggestions...

इस लिस्ट की ये सबसे सस्ती वॉच है। इसे 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1.85 इंच की बड़ी HD स्क्रीन दी गई है। यह 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर की मदद से आप सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं। यह AI वॉइस असिस्टेंट, SpO2 मॉनिटरिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स से लैस है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।