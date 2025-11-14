ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच, कीमत 5000 रुपये से कम
संक्षेप: अमेजन ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदने का ऑफर दे रहा है। इससे आप Pebble, Tital जैसे ब्रांड की स्मार्टवॉच को 5000 रुपये से कम कीमत में खरीद पाएंगे।
वैसे तो मार्केट में बहुत सी स्मार्टवॉच मौजूद हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। हालांकि ब्लूटूथ कॉलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इन स्मार्टवॉट में आपको कॉल करने की सुविधा मिलती है। इसकी मदद से आप स्मार्टफोन की तरह कॉलिंग कर पाएंगे। इसमें 100 से ज्यादा वॉच फेस दिये गए हैं। साथ ही आपको कई प्रीमियम फीचर्स ऑफर्स किये जाते हैं। वॉच में बड़ी डिस्प्ले दी गई है, जिससे आप कोई भी कंटेंट आसानी से देख पाएंगे।
1. Noise Endeavour 2 Rugged Smart Watch – 1.46″ AMOLED Display, Built-in GPS, ABC Sensors, Up to 7-Day Battery, 5ATM Water Resistance, AI, Strava Integration, for iOS & Android (Silver Grey)
यह एक रग्ड स्मार्टवॉच है, जो आउटडोर ऐक्टिविटीज और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 1.46 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, इन-बिल्ट GPS और ABC सेंसर दिया गया है। वॉच को 25 फीसद छूट के साथ 5,999 रुपये में खरीदी जा सकती है। इसमें सिंगल चार्जिंग में 7 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें 5ATM वाटर रेजिस्टेंस और AI असिस्टेंट सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
रग्ड और हल्का पॉलीकार्बोनेट बॉडी
1.46 इंच AMOLED डिस्प्ले
600 निट्स ब्राइटनेस
इन-बिल्ट GPS सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ कॉलिंग का जिक्र नहीं
मेटल बॉडी के बजाय पॉलीकार्बोनेट निर्माण
2. Fastrack Radiant FX2 2.04" AMOLED Smart Watch with BT Calling, Voice Assistant, Functional Crown, Metal Alloy Case, 100+ Sports Modes, SpO2, AOD – Smartwatch for Men and Women (Black)
यह एक प्रीमियम मेटल स्मार्टवॉच है। इसमें 2.04 इंच । इसमें एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह 50 फीसद छूट के साथ 4,999 रुपये में खरीद के लिए उपलब्ध है। वॉच फुल चार्ज में 5 दिनों की बैटरी लाइफ के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.04” बड़ी AMOLED डिस्प्ले
60Hz रिफ्रेश रेट
100+ स्पोर्ट्स मोड्स और SpO2
IP68 वाटर रेजिस्टेंस
Android और iOS दोनों के साथ कंपैटिबल
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ केवल 5 दिन
ब्राइटनेस थोड़ी कम 500 निट्स
GPS फीचर उपलब्ध नहीं
3. Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो हाई ब्राइटनेस AMOLED डिस्प्ले और एडवांस GPS सिस्टम के साथ आती है। इसे 50% की छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। वॉच को सिंगल चार्ज में 18 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ AI नॉइज रिडक्शन भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.96 इंच AMOLED डिस्प्ले
एडवांस फाइव-सिस्टम GPS
18 दिन की बैटरी लाइफ
150+ वर्कआउट मोड्स और 5ATM वाटर रेजिस्टेंस
क्यों खोजें विकल्प
मेटल बॉडी की जगह प्लास्टिक बॉडी
बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
इंटरनल स्टोरेज सीमित
4. Titan Zeal 1.85" AMOLED Metal Case Smart Watch with BT Calling, SpO2, 100+ Sports Modes, Auto Sports Recognition, Fast Charging Smartwatch for Men & Women with – Black Leather Strap (Black)
यह एक प्रीमियम मेटल बॉडी स्मार्टवॉच है। इसमें 1.85 इंच की AMOLED डिस्प्ले, Bluetooth कॉलिंग और फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। इसे 69 फीद की छूट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस वॉच में Alexa सपोर्ट, AI कोच, और ऑटो स्पोर्ट्स रिकग्निशन जैसी स्मार्ट सुविधाएँ दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.85 इंच AMOLED डिस्प्ले
Bluetooth कॉलिंग
Alexa वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
1.5 घंटे में फुल चार्ज
क्यों खोजें विकल्प
GPS फीचर नहीं है
बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम
5. Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring, Pro-Level Sleep Analysis, Emotional Wellbeing Assistant,Streamlined Metallic Design,Fast Charging,iOS Android (Band 10, Strap Black)
यह एक स्मार्ट फिटनेस बैंड है। इसमें एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। इसे खासतौर पर फिटनेस और वेलनेस ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग, इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट, और प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस जैसी खास खूबियाँ दी गई हैं। इसे 42 फीसद की छूट के साथ 3,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
8.99 मिमी अल्ट्रा-स्लिम
15 ग्राम अल्ट्रा-लाइट डिजाइन
मेटलिक एलॉय केस
प्रीमियम और टिकाऊ लुक
AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
GPS फीचर उपलब्ध नहीं
डिस्प्ले साइज छोटा
ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट नहीं
6. Pebble Gravity Smartwatch | 1.43” AMOLED, BT Calling, Quick Alerts, Compass, QR Payments, Health Suite & Premium Silicone Strap (Black)
यह एक स्टाइलिश और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जो शानदार AMOLED डिस्प्ले और स्मार्ट पेमेंट फीचर के साथ आती है। वॉच किफायती कीमत में प्रीमियम डिजाइन, कॉलिंग और हेल्थ ट्रैकिंग जैसी सभी सुविधाओं के साथ आती है। यह वॉच 37 फीसद की छूट के साथ 3,799 रुपये में आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले
700 निट्स ब्राइटनेस
Bluetooth कॉलिंग सपोर्ट
QR पेमेंट फीचर
क्यों खोजें विकल्प
GPS फीचर उपलब्ध नहीं
बैटरी कैपेसिटी केवल 300mAh
7. boAt New Launch Ultima Prime smartwatch with 1.43” AMOLED Display, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown,100+ Sports Modes, Watch Face Studio (Steel Black)
यह एक किफायती प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और SOS सेफ्टी अलर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ आती है। यह वॉच 74 फीसद छूट के साथ 2,499 रुपये में आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले
Bluetooth कॉलिंग
Emergency SOS फीचर
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
GPS और SpO₂ ट्रैकिंग फीचर नहीं
बैटरी कैपेसिटी केवल 300mAh
