ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच, कीमत 5000 रुपये से कम

संक्षेप: अमेजन ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदने का ऑफर दे रहा है। इससे आप Pebble, Tital जैसे ब्रांड की स्मार्टवॉच को 5000 रुपये से कम कीमत में खरीद पाएंगे।

Fri, 14 Nov 2025 09:27 AMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
वैसे तो मार्केट में बहुत सी स्मार्टवॉच मौजूद हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। हालांकि ब्लूटूथ कॉलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इन स्मार्टवॉट में आपको कॉल करने की सुविधा मिलती है। इसकी मदद से आप स्मार्टफोन की तरह कॉलिंग कर पाएंगे। इसमें 100 से ज्यादा वॉच फेस दिये गए हैं। साथ ही आपको कई प्रीमियम फीचर्स ऑफर्स किये जाते हैं। वॉच में बड़ी डिस्प्ले दी गई है, जिससे आप कोई भी कंटेंट आसानी से देख पाएंगे।

ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच, कीमत 5000 रुपये से कम

यह एक रग्ड स्मार्टवॉच है, जो आउटडोर ऐक्टिविटीज और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 1.46 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, इन-बिल्ट GPS और ABC सेंसर दिया गया है। वॉच को 25 फीसद छूट के साथ 5,999 रुपये में खरीदी जा सकती है। इसमें सिंगल चार्जिंग में 7 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें 5ATM वाटर रेजिस्टेंस और AI असिस्टेंट सपोर्ट दिया गया है।

Specifications

डिस्प्ले
1.46 इंच AMOLED, 600 निट्स ब्राइटनेस
बैटरी लाइफ
7 दिन तक
कनेक्टिविटी
Bluetooth
कंपैटिबिलिटी
Android और iOS

क्यों खरीदें

...

रग्ड और हल्का पॉलीकार्बोनेट बॉडी

...

1.46 इंच AMOLED डिस्प्ले

...

600 निट्स ब्राइटनेस

...

इन-बिल्ट GPS सेंसर

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्लूटूथ कॉलिंग का जिक्र नहीं

...

मेटल बॉडी के बजाय पॉलीकार्बोनेट निर्माण

यह एक प्रीमियम मेटल स्मार्टवॉच है। इसमें 2.04 इंच । इसमें एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह 50 फीसद छूट के साथ 4,999 रुपये में खरीद के लिए उपलब्ध है। वॉच फुल चार्ज में 5 दिनों की बैटरी लाइफ के साथ आती है।

Specifications

डिस्प्ले
2.04 इंच AMOLED
कॉलिंग
Bluetooth कॉलिंग, इन-बिल्ट माइक
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
वॉटर रेजिस्टेंस
IP68

क्यों खरीदें

...

2.04” बड़ी AMOLED डिस्प्ले

...

60Hz रिफ्रेश रेट

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स और SpO2

...

IP68 वाटर रेजिस्टेंस

...

Android और iOS दोनों के साथ कंपैटिबल

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी लाइफ केवल 5 दिन

...

ब्राइटनेस थोड़ी कम 500 निट्स

...

GPS फीचर उपलब्ध नहीं

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो हाई ब्राइटनेस AMOLED डिस्प्ले और एडवांस GPS सिस्टम के साथ आती है। इसे 50% की छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। वॉच को सिंगल चार्ज में 18 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ AI नॉइज रिडक्शन भी दिया गया है।

Specifications

डिस्प्ले
1.96 इंच AMOLED
ऑपरेटिंग सिस्टम
Xiaomi HyperOS
बिल्ड
प्रीमियम प्लास्टिक बॉडी
वर्कआउट मोड्स
150+
बैटरी कैपेसिटी
470mAh

क्यों खरीदें

...

1.96 इंच AMOLED डिस्प्ले

...

एडवांस फाइव-सिस्टम GPS

...

18 दिन की बैटरी लाइफ

...

150+ वर्कआउट मोड्स और 5ATM वाटर रेजिस्टेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

मेटल बॉडी की जगह प्लास्टिक बॉडी

...

बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

...

इंटरनल स्टोरेज सीमित

यह एक प्रीमियम मेटल बॉडी स्मार्टवॉच है। इसमें 1.85 इंच की AMOLED डिस्प्ले, Bluetooth कॉलिंग और फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। इसे 69 फीद की छूट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस वॉच में Alexa सपोर्ट, AI कोच, और ऑटो स्पोर्ट्स रिकग्निशन जैसी स्मार्ट सुविधाएँ दी गई है।

Specifications

डिस्प्ले
1.85 इंच AMOLED, 600 निट्स ब्राइटनेस
बिल्ड
एल्यूमिनियम बॉडी, Panda Glass
हेल्थ सेंसर
हार्ट रेट, SpO₂, स्लीप (REM), स्ट्रेस ट्रैकिंग
बैटरी लाइफ
7 दिन तक

क्यों खरीदें

...

1.85 इंच AMOLED डिस्प्ले

...

Bluetooth कॉलिंग

...

Alexa वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

1.5 घंटे में फुल चार्ज

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS फीचर नहीं है

...

बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम

यह एक स्मार्ट फिटनेस बैंड है। इसमें एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। इसे खासतौर पर फिटनेस और वेलनेस ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग, इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट, और प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस जैसी खास खूबियाँ दी गई हैं। इसे 42 फीसद की छूट के साथ 3,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

बिल्ड
एल्युमिनियम अलॉय केस
वजन
15 ग्राम वजन
हेल्थ फीचर्स
AI फिटनेस ट्रैकिंग, हार्ट रेट, SpO₂, स्लीप HRV, स्ट्रेस
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

8.99 मिमी अल्ट्रा-स्लिम

...

15 ग्राम अल्ट्रा-लाइट डिजाइन

...

मेटलिक एलॉय केस

...

प्रीमियम और टिकाऊ लुक

...

AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS फीचर उपलब्ध नहीं

...

डिस्प्ले साइज छोटा

...

ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट नहीं

यह एक स्टाइलिश और फीचर-पैक्ड स्मार्टवॉच है, जो शानदार AMOLED डिस्प्ले और स्मार्ट पेमेंट फीचर के साथ आती है। वॉच किफायती कीमत में प्रीमियम डिजाइन, कॉलिंग और हेल्थ ट्रैकिंग जैसी सभी सुविधाओं के साथ आती है। यह वॉच 37 फीसद की छूट के साथ 3,799 रुपये में आती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच AMOLED
कॉलिंग
Bluetooth कॉलिंग
हेल्थ सेंसर
स्टेप्स, कैलोरी, हार्ट रेट, मल्टी-स्पोर्ट मोड्स
बैटरी कैपेसिटी
300mAh
ऑपरेटिंग सिस्टम
Proprietary OS

क्यों खरीदें

...

1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले

...

700 निट्स ब्राइटनेस

...

Bluetooth कॉलिंग सपोर्ट

...

QR पेमेंट फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS फीचर उपलब्ध नहीं

...

बैटरी कैपेसिटी केवल 300mAh

यह एक किफायती प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और SOS सेफ्टी अलर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ आती है। यह वॉच 74 फीसद छूट के साथ 2,499 रुपये में आती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच AMOLED
बिल्ड
राउंड मेटल डायल, प्रीमियम डिजाइन
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
बैटरी कैपेसिटी
300mAh
कंपैटिबिलिटी
Android और iOS

क्यों खरीदें

...

1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले

...

Bluetooth कॉलिंग

...

Emergency SOS फीचर

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS और SpO₂ ट्रैकिंग फीचर नहीं

...

बैटरी कैपेसिटी केवल 300mAh

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
