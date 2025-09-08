गेमर्स को बेहद पसंद आएगी इन Bluetooth Headphone की साउंड, गद्दे जैसी फील के साथ आते हैं ईयरकप्स bluetooth headphones in 2025 on amazon from boult noise boat and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
गेमर्स को बेहद पसंद आएगी इन Bluetooth Headphone की साउंड, गद्दे जैसी फील के साथ आते हैं ईयरकप्स

Bluetooth Headphones: अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ब्लूटूथ हेडफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो कमाल की म्यूजिक क्वालिटी देते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 06:13 PM
Bluetooth Headphones: अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, तो ये ब्लूटूथ हेडफोन आपको पसंद आएंगे। इन्हें आसानी से मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से कनेक्ट किया जा सकता है। गाने सुनने हो या फिर कॉल करनी हो, इससे हर काम आसानी से हो जाता है और वो भी क्लियर साउंड क्वालिटी के साथ। गेमिंग करने वाले लोगों के लिए तो ये बेहद ही परफेक्ट डिवाइस साबित होते हैं। एक बार चार्ज करने पर यह कई घंटे तक चलते हैं। ब्लूटूथ हेडफोन गेमिंग, ऑनलाइन मीटिंग और ट्रैवल के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

इस ब्लूटूथ हेडफोन की कीमत 6,999 रुपये है, जिसे 67% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ब्लूटूथ हेडफोन म्यूजिक और गेमिंग पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। यह ओवर-ईयर डिजाइन में आते हैं, जो आरामदायक होने के साथ-साथ दमदार साउंड क्वालिटी देते हैं। लंबे बैटरी बैकअप और कई स्मार्ट फीचर्स के साथ यह हेडफोन हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं।

Specifications

प्ले टाइम
70 घंटे तक
ड्राइवर्स
40mm Bass Drivers
माइक
Zen ENC Mic
चार्जिंग
टाइप-सी
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.4 और AUX सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

लंबी बैटरी

...

दमदार बास

...

मल्टीपल EQ मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

ओवर-ईयर डिजाइन गर्मी में भारी लग सकता है

इस हेडफोन्स की कीमत 1,699 रुपये है। यह ब्लूटूथ हेडफोन आपके लिए म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का परफेक्ट साथी बन जाता है। इसकी लंबी बैटरी लाइफ और लेटेस्ट फीचर्स इसे हर यूजर के लिए बेहतरीन बनाते हैं। चाहे आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हों, गेमिंग करते हों या कॉलिंग, यह हर काम बढ़िया करते हैं।

Specifications

प्ले टाइम
70 घंटे तक का प्ले टाइम
सपोर्ट
ड्यूल डिवाइस पेयरिंग
साउंड
40mm ड्राइवर
गेमिंग मोड
45ms लो लेटेंसी
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3

क्यों खरीदें

...

लंबी बैटरी

...

पावरफुल साउंड

...

गेमिंग और कॉलिंग के लिए बढ़िया

क्यों खोजें विकल्प

...

लंबे समय तक पहनने पर भारी

इसकी कीमत 4,990 रुपये से कम होकर 1,999 रुपये हो गई है। यह एक स्टाइलिश और पावरफुल ब्लूटूथ हेडफोन है।यह खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो लंबा प्लेबैक, शानदार साउंड और आरामदायक डिजाइन चाहते हैं। इसका माइक्रोफोन कॉलिंग को भी आसान बनाता है।

Specifications

प्ले टाइम
100 घंटे
साउंड क्वालिटी
50mm ड्राइवर
ईयरकप्स
कस्टमाइजेबल

क्यों खरीदें

...

लंबा बैकअप

...

हाई बास साउंड

...

ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ा साइज

...

लगातार लंबे समय तक पहनने पर भारी

इस हेडफोन की कीमत 1,499 रुपये है। यह गेमिंग और म्यूजिक लवर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है। इसका स्टाइलिश डिजाइन, आरजीबी लाइट्स और बेहतरीन साउंड क्वालिटी आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। खासकर गेमिंग के दौरान इसका 30ms लो-लेटेंसी मोड आपको स्मूद और रियल-टाइम ऑडियो का मजा देगा। 60 घंटे का बैटरी बैकअप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

30ms लो-लेटेंसी
गेमिंग मोड
प्लेटाइम
60 घंटे तक प्ले टाइम
फीचर्स
बूम एचडी माइक विद एआई एएनसी
चार्जिंग
टाइप-सी

क्यों खरीदें

...

लंबा बैटरी बैकअप

...

लो-लेटेंसी से स्मूद गेमिंग

...

RGB लाइट्स से प्रीमियम लुक

...

AI ENC से क्लियर कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

लंबे समय तक पहनने पर थोड़ा भारी

यह एक स्टाइलिश हेडफोन है, जिसे 1,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। खासतौर पर गेमिंग और एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों के लिए बनाए गए हैं। इसमें 50ms तक की लो-लेटेंसी मिलती है, जिससे गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहद स्मूद हो जाता है। साथ ही हर बीट रियल टाइम में ही सुनाई देती है 7 RGB लाइट मोड्स इसे और भी स्टाइलिश लुक देते हैं। इसमें डेडिकेटेड गेम मोड और 18 घंटे का बैटरी बैकअप है।

Specifications

गेमिंग मोड
50ms लो-लेटेंसी और डेडिकेटेड गेम मोड
माइक्रोफोन
फ्लिप बूम
लाइट मोड्स
7 RGB
बैटरी बैकअप
18 घंटे

क्यों खरीदें

...

स्टाइलिश RGB लाइट्स

...

स्मूद गेमिंग

...

क्लियर माइक्रोफोन

...

आरामदायक फिट

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप और प्ले टाइम थोड़ा कम

...

हेवी यूज में बार-बार चार्ज करना

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसमें 50dB तक का हाइब्रिड एएनसी मिलता है, जिससे आप बिना रुकावट म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। यह 55 घंटे तक का बैटरी बैकअप और रैपिड चार्जिंग की सुविधा देता है। 40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स और 3 EQ मोड्स के साथ यह डीप बास और क्लियर साउंड देता है। साथ ही, ENC, ड्यूल पेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी मोड और गेमिंग मोड इसे मल्टीपर्पज बनाते हैं।

Specifications

मोड
हाइब्रिड ANC (50dB) और ट्रांसपेरेंसी
बैटरी बैकअप
55 घंटे का बैकअप + रैपिड चार्जिंग
साउंड
40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स, 3 EQ मोड्स
गेमिंग मोड
लो लेटेंसी
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ वर्जन 5.4

क्यों खरीदें

...

दमदार साउंड

...

लंबा बैकअप

...

हाई-क्वालिटी ANC

...

मल्टीफंक्शन फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

ओवर-ईयर डिजाइन थोड़ा भारी

...

प्राइस बजट-फ्रेंडली नहीं

इस हेडफोन की कीमत 1,699 रुपये है। यह बेहद ही स्टाइलिश और कम्फर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं। इसमें आपको 55 घंटे का प्ले टाइम मिलता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की झंझट नहीं रहती। 45ms लो लेटेंसी और प्योर बास इसे गेमिंग और म्यूजिक लवर्स के लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 से कनेक्टिविटी तेज हो जाती है। इसमें 4 प्ले मोड्स (FM, Radio, SD, Aux) दिए गए हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3
बैटरी बैकअप
55 घंटे
साउंड
प्योर बास
गेमिंग मोड
45ms लो लेटेंसी
प्ले मोड्स
FM, Radio, SD, Aux

क्यों खरीदें

...

लंबा बैकअप

...

मल्टी मोड प्लेबैक

...

प्योर बास और लो लेटेंसी

क्यों खोजें विकल्प

...

ओवर-ईयर डिजाइन लंबे समय बाद भारी

...

ओवर-ईयर डिजाइन लंबे समय बाद भारी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

