महंगे ईयरबड का मजा केवल 499 रुपये में, यहां देखें बेस्ट ऑप्शन्स

संक्षेप:

ईयरफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर उपलब्ध कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Dec 28, 2025 09:08 am ISTSaurabh Verma
ब्लूटूथ ईयरबड्स, वायरलेस ऑडियो एक्सपीरियंस को दोगुना कर देते हैं। ये छोटे, स्टाइलिश और पोर्टेबल होते हैं। ये आपको बिना केबल के म्यूजिक सुनने, कॉल उठाने और पॉडकास्ट का मजा लेने की आजादी देते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से इन्हें स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से आसानी से जोड़ा जा सकता है। अच्छे ईयरबड्स साउंड क्वालिटी, बास और बैलेंस्ड ऑडियो मिलती है। इसके साथ ही कई में नॉइज कैंसिलेशन और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अमेजन पर उपलब्ध कुछ बेस्ट ऑप्शन्स आप यहां चेक कर सकते हैं।

महंगे ईयरबड का मजा केवल 499 रुपये में, यहां देखें बेस्ट ऑप्शन्स

इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसे 80% डिस्काउंट के साथ 699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 13mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो तेज और क्लियर साउंड के साथ अच्छा बेस भी देते हैं। 50 घंटे तक का लंबा प्लेबैक टाइम म्यूजिक और कॉलिंग के लिए सही है। यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग से सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 6.0 कनेक्टिविटी फास्ट और स्टेबल कनेक्शन देती है।

Specifications

ड्राइवर साइज
13mm डायनेमिक ड्राइवर्स
चार्जिंग
यूएसबी टाइप-सी, 1 घंटे में फुल चार्ज
कनेक्टिविटी
Bluetooth v6.0
वॉटर रेजिस्टेंस
IPX5
माइक
इन-बिल्ट माइक्रोफोन

क्यों खरीदें

...

लंबा बैटरी बैकअप

...

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

...

पानी और पसीने से सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं

...

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 4,990 रुपये है। इसे 84% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 50 घंटे तक का दमदार बैटरी बैकअप मिलता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से थोड़े समय में ही इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्यूल माइक के साथ ENx टेक्नोलॉजी कॉल के दौरान आवाज को साफ रखती है। लो लेटेंसी मोड गेमिंग और वीडियो देखने के लिए स्मूद अनुभव देता है।

Specifications

चार्जिंग
फास्ट चार्ज सपोर्ट
माइक
ड्यूल माइक ENx टेक्नोलॉजी
लेटेंसी
लो लेटेंसी मोड
डिजाइन
ट्रांसपेरेंट लिड
वॉटर रेजिस्टेंस
IPX4
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3

क्यों खरीदें

...

लंबा बैटरी बैकअप

...

कॉलिंग के लिए क्लियर साउंड

...

स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं

...

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

इस ईयरबड की कीमत 2,299 रुपये है। इसे 70% डिस्काउंट के साथ 698 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 40ms लो-लेटेंसी मोड दिया गया है, जिससे गेम खेलते समय ऑडियो और वीडियो में कोई देरी नहीं होती। 50 घंटे तक का लंबा प्लेबैक टाइम पूरे दिन इस्तेमाल के लिए काफी है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 से कनेक्शन फास्ट और स्टेबल रहता है। क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है। प्रिस्टीन साउंड क्वालिटी और दमदार बेस म्यूजिक का मजा दोगुना कर देता है।

Specifications

लेटेंसी
40ms लो-लेटेंसी (गेमिंग मोड)
साउंड
प्रिस्टीन साउंड और दमदार बास
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3
वॉटर रेजिस्टेंस
IPX5

क्यों खरीदें

...

गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी मोड

...

लंबा बैटरी बैकअप

...

पानी और पसीने से सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं

...

RGB लाइट्स सभी को पसंद न आए

इस ईयरबड को 80% डिस्काउंट के साथ 499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें लो-लेटेंसी गेमिंग मोड दिया गया है, जिससे गेम और वीडियो देखते समय आवाज में देरी नहीं होती। 60 घंटे तक का लंबा प्लेबैक टाइम बार-बार चार्ज करने की झंझट खत्म करता है। ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी तेज और स्टेबल कनेक्शन देती है। टच कंट्रोल से म्यूजिक, कॉल और वॉल्यूम आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3
वॉइस असिस्टेंट
सपोर्टेड
वॉटर रेजिस्टेंस
IPX5
चार्जिंग
फास्ट चार्जिंग

क्यों खरीदें

...

बहुत लंबा बैटरी बैकअप

...

गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी मोड

...

पानी और पसीने से सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं

...

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 13mm के पावरफुल ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो म्यूजिक और कॉल्स में साफ और दमदार साउंड मिलती है। ब्लूटूथ 5.4 तकनीक फास्ट और स्टेबल कनेक्शन सुनिश्चित करती है। 40 घंटे तक का कुल प्लेबैक टाइम लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सही है। IPX5 वॉटर रेजिस्टेंस इन्हें पसीने और हल्की बारिश से सुरक्षित रखता है।

Specifications

ड्राइवर साइज
13mm पावरफुल ड्राइवर्स
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ v5.4
वॉइस असिस्टेंट
सपोर्टेड
वॉटर रेजिस्टेंस
IPX5

क्यों खरीदें

...

दमदार और क्लियर साउंड क्वालिटी

...

लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4

...

पसीना और पानी से सुरक्षित डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं

...

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 2,899 रुपये है। इसे 79% डिस्काउंट के साथ 598 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें स्टीरियो साउंड के साथ क्लियर कॉलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी फास्ट और स्टेबल कनेक्शन देती है। कुल 34 घंटे तक का प्लेबैक टाइम म्यूजिक, कॉल और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए पर्याप्त है। मोबाइल ऐप सपोर्ट और कस्टम EQ की मदद से आप साउंड को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं।

Specifications

साउंड क्वालिटी
स्टीरियो साउंड व क्लियर कॉल्स
प्लेबैक टाइम
कुल 34 घंटे तक
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ v5.3
वॉइस असिस्टेंट
सपोर्टेड
वॉटर रेजिस्टेंस
IPX4
चार्जिंग
टाइप-C चार्जिंग

क्यों खरीदें

...

ऐप और कस्टम EQ का सपोर्ट

...

अच्छा बैटरी बैकअप

...

हल्का और आरामदायक डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं

...

फास्ट चार्जिंग सीमित

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 70% डिस्काउंट के साथ 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 13mm हाई-फाई ड्राइवर्स और स्पैशियल ऑडियो म्यूजिक को ज्यादा गहराई और क्लैरिटी देते हैं। कुल 70 घंटे तक का बैटरी बैकअप लंबे समय तक बिना चार्ज चिंता के इस्तेमाल की सुविधा देता है। 40ms अल्ट्रा लो लेटेंसी इसे गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बेहतरीन बनाती है।

Specifications

डिजाइन
प्रीमियम लेदर फिनिश
साउंड
13mm HiFi ड्राइवर्स व स्पैशियल ऑडियो
बैटरी बैकअप
कुल 70 घंटे तक
लेटेंसी
40ms अल्ट्रा लो लेटेंसी
चार्जिंग
फास्ट चार्ज सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

बहुत लंबा बैटरी बैकअप

...

दमदार साउंड और स्पैशियल ऑडियो

...

गेमिंग के लिए लो लेटेंसी

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं

...

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
