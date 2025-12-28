महंगे ईयरबड का मजा केवल 499 रुपये में, यहां देखें बेस्ट ऑप्शन्स

संक्षेप: ईयरफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर उपलब्ध कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Dec 28, 2025 09:08 am IST

ब्लूटूथ ईयरबड्स, वायरलेस ऑडियो एक्सपीरियंस को दोगुना कर देते हैं। ये छोटे, स्टाइलिश और पोर्टेबल होते हैं। ये आपको बिना केबल के म्यूजिक सुनने, कॉल उठाने और पॉडकास्ट का मजा लेने की आजादी देते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से इन्हें स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से आसानी से जोड़ा जा सकता है। अच्छे ईयरबड्स साउंड क्वालिटी, बास और बैलेंस्ड ऑडियो मिलती है। इसके साथ ही कई में नॉइज कैंसिलेशन और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अमेजन पर उपलब्ध कुछ बेस्ट ऑप्शन्स आप यहां चेक कर सकते हैं।

इसकी कीमत 3,499 रुपये है। इसे 80% डिस्काउंट के साथ 699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 13mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो तेज और क्लियर साउंड के साथ अच्छा बेस भी देते हैं। 50 घंटे तक का लंबा प्लेबैक टाइम म्यूजिक और कॉलिंग के लिए सही है। यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग से सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 6.0 कनेक्टिविटी फास्ट और स्टेबल कनेक्शन देती है।

Specifications ड्राइवर साइज 13mm डायनेमिक ड्राइवर्स चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी, 1 घंटे में फुल चार्ज कनेक्टिविटी Bluetooth v6.0 वॉटर रेजिस्टेंस IPX5 माइक इन-बिल्ट माइक्रोफोन क्यों खरीदें लंबा बैटरी बैकअप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट पानी और पसीने से सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 4,990 रुपये है। इसे 84% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 50 घंटे तक का दमदार बैटरी बैकअप मिलता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से थोड़े समय में ही इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्यूल माइक के साथ ENx टेक्नोलॉजी कॉल के दौरान आवाज को साफ रखती है। लो लेटेंसी मोड गेमिंग और वीडियो देखने के लिए स्मूद अनुभव देता है।

Specifications चार्जिंग फास्ट चार्ज सपोर्ट माइक ड्यूल माइक ENx टेक्नोलॉजी लेटेंसी लो लेटेंसी मोड डिजाइन ट्रांसपेरेंट लिड वॉटर रेजिस्टेंस IPX4 कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 क्यों खरीदें लंबा बैटरी बैकअप कॉलिंग के लिए क्लियर साउंड स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

इस ईयरबड की कीमत 2,299 रुपये है। इसे 70% डिस्काउंट के साथ 698 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 40ms लो-लेटेंसी मोड दिया गया है, जिससे गेम खेलते समय ऑडियो और वीडियो में कोई देरी नहीं होती। 50 घंटे तक का लंबा प्लेबैक टाइम पूरे दिन इस्तेमाल के लिए काफी है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 से कनेक्शन फास्ट और स्टेबल रहता है। क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है। प्रिस्टीन साउंड क्वालिटी और दमदार बेस म्यूजिक का मजा दोगुना कर देता है।

Specifications लेटेंसी 40ms लो-लेटेंसी (गेमिंग मोड) साउंड प्रिस्टीन साउंड और दमदार बास कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 वॉटर रेजिस्टेंस IPX5 क्यों खरीदें गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी मोड लंबा बैटरी बैकअप पानी और पसीने से सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं RGB लाइट्स सभी को पसंद न आए

इस ईयरबड को 80% डिस्काउंट के साथ 499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें लो-लेटेंसी गेमिंग मोड दिया गया है, जिससे गेम और वीडियो देखते समय आवाज में देरी नहीं होती। 60 घंटे तक का लंबा प्लेबैक टाइम बार-बार चार्ज करने की झंझट खत्म करता है। ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी तेज और स्टेबल कनेक्शन देती है। टच कंट्रोल से म्यूजिक, कॉल और वॉल्यूम आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं।

Specifications कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 वॉइस असिस्टेंट सपोर्टेड वॉटर रेजिस्टेंस IPX5 चार्जिंग फास्ट चार्जिंग क्यों खरीदें बहुत लंबा बैटरी बैकअप गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी मोड पानी और पसीने से सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें 13mm के पावरफुल ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो म्यूजिक और कॉल्स में साफ और दमदार साउंड मिलती है। ब्लूटूथ 5.4 तकनीक फास्ट और स्टेबल कनेक्शन सुनिश्चित करती है। 40 घंटे तक का कुल प्लेबैक टाइम लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सही है। IPX5 वॉटर रेजिस्टेंस इन्हें पसीने और हल्की बारिश से सुरक्षित रखता है।

Specifications ड्राइवर साइज 13mm पावरफुल ड्राइवर्स कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.4 वॉइस असिस्टेंट सपोर्टेड वॉटर रेजिस्टेंस IPX5 क्यों खरीदें दमदार और क्लियर साउंड क्वालिटी लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 पसीना और पानी से सुरक्षित डिजाइन क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 2,899 रुपये है। इसे 79% डिस्काउंट के साथ 598 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इनमें स्टीरियो साउंड के साथ क्लियर कॉलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी फास्ट और स्टेबल कनेक्शन देती है। कुल 34 घंटे तक का प्लेबैक टाइम म्यूजिक, कॉल और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए पर्याप्त है। मोबाइल ऐप सपोर्ट और कस्टम EQ की मदद से आप साउंड को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं।

Specifications साउंड क्वालिटी स्टीरियो साउंड व क्लियर कॉल्स प्लेबैक टाइम कुल 34 घंटे तक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.3 वॉइस असिस्टेंट सपोर्टेड वॉटर रेजिस्टेंस IPX4 चार्जिंग टाइप-C चार्जिंग क्यों खरीदें ऐप और कस्टम EQ का सपोर्ट अच्छा बैटरी बैकअप हल्का और आरामदायक डिजाइन क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं फास्ट चार्जिंग सीमित

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 70% डिस्काउंट के साथ 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 13mm हाई-फाई ड्राइवर्स और स्पैशियल ऑडियो म्यूजिक को ज्यादा गहराई और क्लैरिटी देते हैं। कुल 70 घंटे तक का बैटरी बैकअप लंबे समय तक बिना चार्ज चिंता के इस्तेमाल की सुविधा देता है। 40ms अल्ट्रा लो लेटेंसी इसे गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बेहतरीन बनाती है।

Specifications डिजाइन प्रीमियम लेदर फिनिश साउंड 13mm HiFi ड्राइवर्स व स्पैशियल ऑडियो बैटरी बैकअप कुल 70 घंटे तक लेटेंसी 40ms अल्ट्रा लो लेटेंसी चार्जिंग फास्ट चार्ज सपोर्ट क्यों खरीदें बहुत लंबा बैटरी बैकअप दमदार साउंड और स्पैशियल ऑडियो गेमिंग के लिए लो लेटेंसी क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।