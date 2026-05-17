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BLDC Fan से बिजली का बिल होगा आधा, देखें Amazon पर बेस्ट डिस्काउंट के साथ मिलने वाले मॉडल्स

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BLDC सीलिंग फैन सामान्य पंखों के मुकाबले बिजली की खपत को आधा कर देते हैं, जिससे भारी बिजली बिल की बचत होती है। अमेजन पर इस समय एटमबर्ग और क्रॉम्पटन जैसे टॉप ब्रांड्स के रिमोट कंट्रोल मॉडल्स बेहतरीन डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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आज के समय में पारंपरिक इंडक्शन पंखों की जगह BLDC सीलिंग फैंस भारतीय घरों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण इनकी बेहतरीन ऊर्जा दक्षता है। जहाँ एक आम पुराना पंखा 70 से 80 वाट बिजली की खपत करता है, वहीं एक 5-स्टार रेटेड BLDC पंखा मात्र 28 से 35 वाट बिजली लेता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह आपके पंखे के बिजली बिल को 50 से 60 प्रतिशत तक कम कर देता है, जिससे हर साल प्रति पंखा लगभग 1,500 रुपये से 2,000 रुपये की बचत होती है। कम वाट पर चलने के कारण ये इन्वर्टर पर भी सामान्य पंखों के मुकाबले दोगुना ज्यादा बैकअप देते हैं।

BLDC Fan से बिजली का बिल होगा आधा, देखें Amazon पर बेस्ट डिस्काउंट के साथ मिलने वाले मॉडल्स

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर इस समय Atomberg, Crompton, Havells, Orient और Bajaj जैसे देश के शीर्ष ब्रांड्स के BLDC मॉडल्स पर शानदार डिस्काउंट और डील्स उपलब्ध हैं। ये पंखे न केवल बिजली बचाते हैं, बल्कि स्मार्ट फीचर्स से भी लैस हैं। इनमें रिमोट कंट्रोल, स्पीड सेटिंग्स, टाइमर मोड, स्लीप मोड और एंटी-डस्ट (धूल-मुक्त) कोटिंग जैसी आधुनिक तकनीक मिलती है।

यदि आप इस गर्मी के मौसम में अपने घर को अपग्रेड करने और बिजली बिल के खर्च को आधा करने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न पर मिल रहे बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज डिस्काउंट का लाभ उठाकर एक किफायती और प्रीमियम BLDC फैन खरीदना एक स्मार्ट और 'पैसे वसूल' निवेश साबित होगा।

यदि आप इस गर्मी में अपने घर के लिए एक ऐसा प्रीमियम सीलिंग फैन ढूंढ रहे हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत हो, हवा दमदार दे और बिजली का बिल भी आधा कर दे, तो Havells Stealth Air BLDC 1200mm एक परफेक्ट विकल्प है। मशहूर ब्रांड हैवेल्स का यह पंखा 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो 55% तक बिजली की बचत करता है। इसका 'स्टेल्थ एयर' डिज़ाइन न केवल आपके कमरे को मॉडर्न और लग्जरी लुक देता है, बल्कि यह बिना किसी शोर के बेहतरीन हवा देता है। अमेजन पर यह पर्ल व्हाइट कलर में 38% के बंपर डिस्काउंट के सथ उपलब्ध है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 Star
मोटर प्रकार
100% कॉपर, ECO BLDC टेक्नोलॉजी
कंट्रोल टाइप
RF रिमोट कंट्रोल
बिजली की बचत
55% तक की बचत
खास फीचर्स
साइलेंट ऑपरेशन, इन-बिल्ट स्टेबलाइजर, एयरोडायनामिक ब्लेड्स
उपयुक्त कमरे
बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किड्स रूम

क्यों खरीदें

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ज़बरदस्त बिजली की बचत

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साइलेंट और प्रीमियम परफॉर्मेंस

...

RF रिमोट कंट्रोल और टाइमर

...

100% कॉपर मोटर

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

थोड़ा महंगा विकल्प

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मुफ्त इंस्टॉलेशन की सीमा

यदि आप बजट दाम में एक बेहतरीन ब्रांडेड BLDC पंखा तलाश रहे हैं, तो Orient Electric Zeno BLDC 1200mm एक परफेक्ट और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। अमेज़न पर मात्र 2,899 रुपये की बेहद किफायती कीमत पर मिलने वाला यह पंखा BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो साधारण पंखों के मुकाबले बिजली के बिल में 50% तक की भारी कटौती करता है। ओरिएंट का यह मॉडल न सिर्फ जेब पर हल्का है, बल्कि यह रिमोट कंट्रोल, बूस्ट मोड और 3 साल की लंबी वारंटी जैसी शानदार खूबियों के साथ आता है, जो इसे इस बजट सेगमेंट का बेस्ट-सेलर पंखा बनाती हैं।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 Star
मोटर स्पीड
350 RPM
हवा का बहाव
220 CMM
कंट्रोल टाइप
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

इन्वर्टर पर चले 2 गुना ज्यादा

...

स्मार्ट रिमोट कंट्रोल

...

फ्लक्चुएशन में भी दमदार हवा

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3 साल की लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

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साधारण लुक

अगर आपका बजट 2,500 रुपये के अंदर है और आप एक ऐसा भरोसेमंद ब्रांडेड पंखा चाहते हैं जो बिजली बचाए और हवा भी शानदार दे, तो Crompton Energion Hyperjet 1200mm BLDC Fan आपके लिए सबसे बेस्ट डील है। अमेज़न पर 51% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 2,399 रुपये में मिलने वाला यह पंखा ActivBLDC तकनीक के साथ आता है। यह BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो साधारण पंखों के मुकाबले आपकी बिजली की खपत को सीधे 50% तक कम कर देता है। इसके आधुनिक फीचर्स, पॉइंट-एनीवेयर रिमोट और एंटी-रस्ट बॉडी इसे बजट सेगमेंट में एक हॉट-सेलिंग प्रोडक्ट बनाते हैं।

Specifications

मोटर स्पीड
340 RPM
पावर खपत
केवल 35 वाट (Hyper Mode पर)
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-Star Rated

क्यों खरीदें

...

किफायती कीमत और 50% बिजली बचत

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पॉइंट एनीवेयर RF रिमोट

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ज़ंग-मुक्त एल्युमिनियम ब्लेड्स

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स्लिम और मॉडर्न डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

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इंस्टॉलेशन शामिल नहीं

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मॉडल काफी सिंपल लुक

अमेजन पर 44% के बड़े डिस्काउंट के साथ यह पंखा मात्र 1,998 रुपये में उपलब्ध है। यह देश के सबसे सस्ते 5-स्टार रेटेड BLDC पंखों में से एक है, जो पारंपरिक पंखों के मुकाबले आपकी बिजली की खपत को 60% तक कम कर देता है। इसका ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर और स्लीक डिज़ाइन आपके कमरों को एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
BEE 5-Star Rated
मोटर स्पीड
350 RPM
कंट्रोल टाइप
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

बेहद किफायती कीमत

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60% तक बिजली की बचत

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इन्वर्टर फ्रेंडली

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रिमोट कंट्रोल की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

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कस्टमर रेटिंग और रिव्यूज बड़े ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी कम

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इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

अमेजन पर 58% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 2,659 रुपये में मिलने वाला यह पंखा अपनी श्रेणी में सबसे अनोखा है। यह 5-स्टार रेटेड पंखा मात्र 26W बिजली की खपत करता है और इसमें रिवर्स मोड और एलईडी लाइट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। कोको ब्राउन कलर और स्टाइलिश लुक के साथ आने वाला यह पंखा 4 साल की लंबी वारंटी के साथ सुरक्षा का भरोसा भी देता है।

Specifications

पंखे का साइज
1200 mm (48 इंच)
पावर खपत
मात्र 26 वाट
हवा का बहाव
220 CMM
मोटर वाइंडिंग
100% शुद्ध कॉपर (तांबा)

क्यों खरीदें

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65% तक बिजली की भारी बचत

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रिवर्स मोड

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4 साल की लंबी वारंटी

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स्मार्ट रिमोट और LED इंडिकेटर

क्यों खोजें विकल्प

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नया और उभरता हुआ ब्रांड

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इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

इस गर्मी के सीजन में यह पंखा 58% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 2,499 रुपयेमें मिल रहा है। यह एक 5-स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन है, जो मात्र 30W बिजली की खपत करता है और साधारण पंखों के मुकाबले लगभग 65% तक बिजली के बिल की बचत कर सकता है। सफेद रंग के क्लासिक लुक, इन-बिल्ट एलईडी लाइट और पूरे 5 साल की लंबी वारंटी के साथ आने वाला यह पंखा बजट बायर्स के लिए एक बेहतरीन पैकेज है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
BEE 5-Star Rated
वॉरंटी
5 साल की ब्रांड वारंटी (3 साल + 2 साल रजिस्ट्रेशन पर)
उपयुक्त कमरे
लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, ऑफिस

क्यों खरीदें

...

कम वोल्टेज में भी दमदार हवा

...

स्मार्ट रिमोट और LED लाइट

क्यों खोजें विकल्प

...

कम परिचित ब्रांड

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फ्री इंस्टॉलेशन नहीं

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1. BLDC का मतलब क्या है?

BLDC का मतलब Brushless Direct Current मोटर है। आम पंखों में कार्बन ब्रश का उपयोग होता है, लेकिन बीएलडीसी पंखों में कोई ब्रश नहीं होता है, जिससे घर्षणऔर आवाज बहुत कम होती है।

2. क्या BLDC फैन वास्तव में बिजली बचाते हैं?

  • हाँ, बहुत ज्यादा। एक सामान्य सीलिंग फैन 75 SE 80 वॉट बिजली की खपत करता है। वहीं, एक बीएलडीसी फैन केवल
  • बिजली लेता है। यदि आप इन पंखों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने बिजली के बिल में 50 से 60 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं।

3. क्या BLDC पंखे इन्वर्टर पर ज्यादा देर चलते हैं?

हाँ। कम बिजली की खपत के कारण, बीएलडीसी पंखे सामान्य पंखों की तुलना में इन्वर्टर बैटरी पर 2 से 3 गुना ज्यादा देर तक चल सकते हैं।

4. क्या बीएलडीसी पंखों को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है?

ज्यादातर आधुनिक बीएलडीसी पंखे रिमोट के साथ ही आते हैं। आप रिमोट की मदद से पंखे की स्पीड कम/ज्यादा कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, या स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

5. क्या BLDC फैन सामान्य पंखों से महंगे होते हैं?

शुरुआती कीमत के मामले में बीएलडीसी पंखे सामान्य पंखों (जैसे कॉपर वाइंडिंग वाले साधारण पंखे) से थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन बिजली के बिल में होने वाली भारी बचत से यह अतिरिक्त खर्च 1-2 साल में ही वसूल हो जाता है।

6. क्या बीएलडीसी फैन वोल्टेज कम होने पर भी हवा देते हैं?

हाँ, बीएलडीसी पंखों में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को अच्छे से संभालता है। कम वोल्टेज पर भी ये पंखे अपनी पूरी स्पीड बनाए रखते हैं और इनकी मोटर गर्म नहीं होती।

7. बीएलडीसी फैन के मुख्य फायदे क्या हैं?

ऊर्जा की बचत: बिजली का बिल काफी कम आता है।

कम आवाज: घर्षण न होने के कारण ये बहुत शांत चलते हैं।

लंबी उम्र: मोटर में कोई घिसाई नहीं होती, जिससे पंखा लंबे समय तक चलता है।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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