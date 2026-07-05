अमेजन प्राइम डे सेल धमाका 3,000 रुपये के बजट में बेस्ट BLDC सीलिंग फैन, Crompton से लेकर Havells पर मिल रही है भारी छूट
अमेजन प्राइम डे सेल में Crompton, Havells और Orient जैसे बड़े ब्रांड्स के प्रीमियम bldc सीलिंग फैन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपका बजट 3,000 रुपये से कम है, तो इस सेल में आपको हाई-स्पीड और बिजली बचाने वाले BLDC फैन्स की बेस्ट डील्स मिल जाएंगी। टॉप मॉडल्स की लिस्ट यहाँ देखें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के इस मौसम में अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक नया और दमदार सीलिंग फैन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस सेल में Crompton, Havells, Bajaj और Orient जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स के प्रीमियम सीलिंग फैन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी हाई-परफॉर्मेंस फैन्स 3,000 रुपये से भी कम के बजट में उपलब्ध हैं।
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⚡ हवा भी सुपरफास्ट और बिजली बिल भी आधा! इन BLDC फैन्स पर टिकी सबकी नजरें
इस सेल का मुख्य आकर्षण नए जमाने के BLDC फैन्स हैं, जो न सिर्फ शानदार हवा देते हैं बल्कि आपके घर का बिजली बिल भी 65% तक कम कर देते हैं। 3,000 रुपये के अंदर आपको 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, रिमोट कंट्रोल और अट्रैक्टिव डिज़ाइन्स वाले कई विकल्प मिल जाएंगे, जो आपके कमरे को मॉडर्न लुक देंगे।
💳 बैंक ऑफर्स और फ्री डिलीवरी का डबल धमाका, हाथ से न जाने दें यह मौका
इसके अलावा, प्राइम मेंबर्स के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और फ्री फास्ट डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर्स भी लाइव हैं। स्टॉक सीमित है और कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं, इसलिए देर न करें और आज ही अमेजन प्राइम डे सेल की इन बेस्ट डील्स का फायदा उठाकर अपने पसंदीदा सीलिंग फैन को सबसे कम कीमत में घर लाएं।
1. Crompton Energion Hyperjet 1200mm BLDC Ceiling Fan | Point Anywhere Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Superior Air Delivery | Anti-Rust | 2 Year Manufacturer Warranty | Ivory
अगर आप इस अमेजन प्राइम डे सेल में अपने घर के लिए एक ऐसा सीलिंग फैन तलाश रहे हैं जो हवा भी तूफानी दे और बिजली का बिल भी न बढ़ाए, तो Crompton Energion Hyperjet BLDC Fan एक बेहतरीन विकल्प है। इस फैन की असल कीमत 5,499 रुपये है, लेकिन प्राइम डे डील में यह 55% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 2,499 रुपये में मिल रहा है। यह फैन एडवांस ActivBLDC टेक्नोलॉजी और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो आपके घर की बिजली खपत को आधा कर देता है। इसके साथ मिलने वाला पॉइंट एनीव्हेयर रिमोट इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली बिल में 50% की बचत
BEE 5-Star रेटिंग
पॉइंट एनीव्हेयर रिमोट
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं
2. LONGWAY Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Ceiling Fan | 3 Years Warranty (Smoked Brown, Pack of 1)
अगर आपका बजट बेहद कम है और आप 2,000 रुपये के अंदर एक प्रीमियम लुक वाला रिमोट कंट्रोल BLDC फैन चाहते हैं, तो LONGWAY Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan इस अमेजन प्राइम डे सेल की सबसे बड़ी डील साबित हो सकता है। 4,181 रुपये की एमआरपी वाला यह फैन सेल में 57% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 1,799 रुपये में मिल रहा है। यह फैन न सिर्फ आपकी जेब पर हल्का है, बल्कि इसकी BEE 5-Star रेटिंग आपके घर का बिजली बिल भी बचाएगी। इसके अलावा, स्मोक्ड ब्राउन कलर और एंटी-डस्ट कोटिंग इसे बेहद स्टाइलिश और लो-मेंटेनेंस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल कीमत
अल्ट्रा हाई-स्पीड
एंटी-डस्ट टेक्नोलॉजी
मजबूत बिल्ड और बेरिंग
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल नहीं
कुछ इलाकों में इसकी ऑफलाइन सर्विस मिलने में थोड़ी परेशानी
3. Colorbot Stella BLDC Ceiling Fans 1200mm | BEE 5 Star Rated Power Saver | AeroQuiet+ Technology | 370 RPM | Remote Control (Boost, Timer, LED, Reverse Mode) | 4 Years Warranty (Arctic White)
अमेजन प्राइम डे सेल में अगर आप बजट रेंज के अंदर सबसे ज्यादा फीचर्स और सबसे लंबी वारंटी वाला फैन ढूंढ रहे हैं, तो Colorbot Stella BLDC Ceiling Fan एक बेहतरीन पैसा वसूल डील है। 6,377 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम लुक फैन 59% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 2,589 रुपये में उपलब्ध है (साथ ही इस पर 2% का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है)। यह फैन न सिर्फ बिजली बचाता है, बल्कि इसमें रिवर्स मोड और स्पीड इंडिकेटर LED जैसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर महंगे फैन्स में मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लॉन्ग 4 साल की वारंटी
रिवर्स रोटेशन
स्पीड इंडिकेटर LED लाइट
तगड़ी बिजली बचत
क्यों खोजें विकल्प
नया और उभरता हुआ ब्रांड
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त भुगतान
4. KUHL Fest B1 1200mm BEE 5-Star BLDC Ceiling Fan | 28W Energy Saving (Up to 65%) | High Airflow & Low Noise | Remote as well as Regulator Operated | 5 Year Motor Warranty | ISI Marked (Silver Mist)
KUHL Fest B1 एक आधुनिक और ऊर्जा की बचत करने वाला सीलिंग फैन है, जो लेटेस्ट BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह पंखा मात्र 28 वॉट बिजली की खपत करता है, जिससे सामान्य पंखों के मुकाबले बिजली के बिल में 65% तक की बचत हो सकती है। इसे BEE द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिली है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रिमोट के साथ-साथ आपके घर में लगे साधारण रेगुलेटर दोनों से चलाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रिमोट और रेगुलेटर दोनों से कंट्रोल
कम आवाज
लंबी वारंटी
दमदार डील
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
नो कॉस्ट ईएमआई की सीमा
5. ACTIVA Gracia 1200mm BLDC Ceiling Fan with LED Light, 28W Energy Saving BEE 5 Star Rated Motor, 3 Wider Blades, Full Remote Control, Silent Operation come with 5 Year Warranty (Sparkle Blue)
ACTIVA Gracia एक बजट-फ्रेंडली और स्टाइलिश BLDC सीलिंग फैन है, जो कई आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत इसकी इनबिल्ट LED लाइट है, जिसे आप नाइट लैंप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पंखा केवल 28 वॉट बिजली की खपत करता है और इसे BEE द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिली है। अमेजन पर 3,200 से अधिक रिव्यूज के साथ यह एक बेहद लोकप्रिय और बिकने वाला मॉडल है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कीमत
हाई स्पीड
डबल बॉल बेयरिंग
भरोसेमंद और टेस्टेड
क्यों खोजें विकल्प
केवल रिमोट कंट्रोल
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
6. REO By Havells UNNOVATE BLDC 1200MM 5 Star Rated Ceiling Fan| Air Flow: 220 CMM| Speed: 350 RPM|Watt: 33W| Reverse Rotation Mode| Timer Setting| 2 Yr Door Step Warranty By Manufacturer (Elegant White)
REO UNNOVATE, हैवेल्स (Havells) ग्रुप का एक प्रीमियम और भरोसेमंद BLDC सीलिंग फैन है। यह पंखा 33 वॉट बिजली की खपत करता है और इसे BEE द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिली है। इस पंखे की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका रिवर्स रोटेशन मोड है, जो सर्दियों में कमरे में गर्म हवा फैलाने के काम आता है। हैवेल्स ब्रांड के भरोसे और डोर-स्टेप सर्विस (घर पर आकर रिपेयर) के साथ आने वाला यह एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
रिवर्स रोटेशन मोड
हैवेल्स का भरोसा और डोरस्टेप वारंटी
टाइमर सेटिंग
मजबूत एयरफ्लो
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की थोड़ी ज्यादा खपत
कम रेटिंग
7. Havells FAB BLDC Ceiling Fan 1200 mm, 380 RPM, Savings upto 65%, Reverse Rotation, 4 Modes (Boost, Sleep, Breeze, Mop), Low Wattage 30 W, Low Noise, Air Flow:235 CMM, 3 Year Warranty, Brown
Havells FAB BLDC सीधे मुख्य पैरेंट ब्रांड 'हैवेल्स' की तरफ से आने वाला एक फीचर-रिच और हाई-परफॉर्मेंस सीलिंग फैन है। REO (जो कि हैवेल्स का सब-ब्रांड है) के मुकाबले यह ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आता है। यह पंखा 30 वॉट बिजली की खपत करता है और इसमें 4 स्पेशल मोड्स (Boost, Sleep, Breeze, Mop) और रिवर्स रोटेशन जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ब्रांड वैल्यू के साथ-साथ तेज हवा और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार हवा का बहाव
रिवर्स रोटेशन
हाई स्पीड
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
KUHL और ACTIVA के मुकाबले 2 वॉट ज्यादा बिजली
एवरेज रेटिंग
- इन्वर्टर के लिए BLDC पंखा खरीदने से पहले मुझे क्या देखना चाहिए?
बिजली की खपत (Wattage): सबसे पहले यह देखें कि पंखा कितनी बिजली (Watts) ले रहा है। एक अच्छा BLDC पंखा 28 से 35 वाट बिजली खाता है। जितनी कम वाट होगी, आपके इन्वर्टर की बैटरी उतनी ही ज्यादा देर तक चलेगी।
हवा का बहाव (Air Delivery - CMM): सिर्फ कम बिजली देखना काफी नहीं है, पंखे की हवा भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए उसका CMM चेक करें। इन्वर्टर पर भी अच्छी हवा पाने के लिए 220 से 230 CMM वाला पंखा चुनें।
वोल्टेज रेंज : गाँव या छोटे शहरों में इन्वर्टर पर चलते समय वोल्टेज ऊपर-नीचे होता रहता है। इसलिए ऐसा पंखा लें जो 140V से 285V जैसी चौड़ी वोल्टेज रेंज में भी अपनी पूरी स्पीड पर चल सके।
रिमोट के फीचर्स: ज़्यादातर BLDC पंखे रिमोट से चलते हैं। देखें कि रिमोट में 'Timer' (अपने आप बंद होने का समय) और Sleep Mode (रात में धीरे-धीरे स्पीड कम होना) जैसे फीचर्स हों, जो इन्वर्टर की बैटरी बचाने में मदद करते हैं।
वारंटी और सर्विस: BLDC पंखों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसलिए कम से कम 2 से 3 साल की ऑन-साइट वारंटी वाला पंखा ही लें, ताकि खराब होने पर कंपनी का आदमी घर आकर ठीक करे।
2. BLDC पंखे और सामान्य पंखे में से कौन सा बेहतर है?
BLDC पंखा सामान्य पंखे से बहुत बेहतर है।
बिजली और पैसे की भारी बचत: एक सामान्य पंखा लगभग 70 से 80 वाट बिजली खाता है, जबकि BLDC पंखा सिर्फ 28 से 35 वाट बिजली लेता है। इसका मतलब है कि BLDC पंखा चलाने पर आपकी बिजली का बिल आधे से भी कम हो जाता है।
इन्वर्टर पर लंबा बैकअप: चूंकि BLDC पंखा बहुत कम बिजली लेता है, इसलिए इन्वर्टर की बैटरी पर यह सामान्य पंखे के मुकाबले तीन गुना ज्यादा समय तक चल सकता है।
कोई आवाज नहीं और कम हीटिंग: सामान्य पंखे कुछ समय बाद घर-घर की आवाज करने लगते हैं और गर्म हो जाते हैं। BLDC पंखे का मोटर बिल्कुल शांत चलता है और यह गर्म भी नहीं होता, जिससे इसकी उम्र लंबी होती है।
स्मार्ट फीचर्स: सामान्य पंखे को चलाने के लिए आपको दीवार पर लगे रेगुलेटर को घुमाना पड़ता है, जिससे बिजली भी बर्बाद होती है। BLDC पंखा रिमोट से चलता है और इसकी स्पीड कम करने पर बिजली की खपत भी कम हो जाती है।
3. सबसे अच्छा BLDC पंखा कौन सा है?
भारतीय बाजार में कई बेहतरीन ब्रांड्स के BLDC पंखे मौजूद हैं। आपके बजट और जरूरत के हिसाब से ये सबसे अच्छे विकल्प माने जाते हैं,
एटमबर्ग: भारत में BLDC पंखों की शुरुआत करने और सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक एटमबर्ग है। इनके Atomberg Renesa और Efficio मॉडल्स अपनी बेहतरीन हवा और टिकाऊपन के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
क्रॉम्पटन : अगर आपको एक जाने-माने और पुराने ब्रांड पर भरोसा है, तो Crompton Energion सीरीज बहुत अच्छी है। ये पंखे 5 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं और इनकी सर्विस नेटवर्क बहुत मजबूत है।
हेवेल्स : अगर आपको अपने घर के लिए प्रीमियम और सुंदर दिखने वाला पंखा चाहिए, तो Havells Efficiencia या Glaze मॉडल्स बेहतरीन हैं। ये दिखने में स्टाइलिश होते हैं और बिजली भी बहुत कम बचाते हैं।
ओरिएंट : ओरिएंट का Orient i-Float मॉडल भी अपनी जबरदस्त स्पीड और डिजाइन के लिए जाना जाता है।
सलाह: यदि आपका बजट नॉर्मल है और आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप Atomberg Renesa के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लुक और ब्रांड वैल्यू ज्यादा पसंद है, तो Havells या Crompton एक बढ़िया चुनाव होगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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