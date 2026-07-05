अमेजन प्राइम डे सेल धमाका 3,000 रुपये के बजट में बेस्ट BLDC सीलिंग फैन, Crompton से लेकर Havells पर मिल रही है भारी छूट

अमेजन प्राइम डे सेल में Crompton, Havells और Orient जैसे बड़े ब्रांड्स के प्रीमियम bldc सीलिंग फैन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपका बजट 3,000 रुपये से कम है, तो इस सेल में आपको हाई-स्पीड और बिजली बचाने वाले BLDC फैन्स की बेस्ट डील्स मिल जाएंगी। टॉप मॉडल्स की लिस्ट यहाँ देखें।

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गर्मियों के इस मौसम में अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक नया और दमदार सीलिंग फैन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस सेल में Crompton, Havells, Bajaj और Orient जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स के प्रीमियम सीलिंग फैन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी हाई-परफॉर्मेंस फैन्स 3,000 रुपये से भी कम के बजट में उपलब्ध हैं।

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⚡ हवा भी सुपरफास्ट और बिजली बिल भी आधा! इन BLDC फैन्स पर टिकी सबकी नजरें इस सेल का मुख्य आकर्षण नए जमाने के BLDC फैन्स हैं, जो न सिर्फ शानदार हवा देते हैं बल्कि आपके घर का बिजली बिल भी 65% तक कम कर देते हैं। 3,000 रुपये के अंदर आपको 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, रिमोट कंट्रोल और अट्रैक्टिव डिज़ाइन्स वाले कई विकल्प मिल जाएंगे, जो आपके कमरे को मॉडर्न लुक देंगे।

💳 बैंक ऑफर्स और फ्री डिलीवरी का डबल धमाका, हाथ से न जाने दें यह मौका इसके अलावा, प्राइम मेंबर्स के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और फ्री फास्ट डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर्स भी लाइव हैं। स्टॉक सीमित है और कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं, इसलिए देर न करें और आज ही अमेजन प्राइम डे सेल की इन बेस्ट डील्स का फायदा उठाकर अपने पसंदीदा सीलिंग फैन को सबसे कम कीमत में घर लाएं।

अगर आप इस अमेजन प्राइम डे सेल में अपने घर के लिए एक ऐसा सीलिंग फैन तलाश रहे हैं जो हवा भी तूफानी दे और बिजली का बिल भी न बढ़ाए, तो Crompton Energion Hyperjet BLDC Fan एक बेहतरीन विकल्प है। इस फैन की असल कीमत 5,499 रुपये है, लेकिन प्राइम डे डील में यह 55% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 2,499 रुपये में मिल रहा है। यह फैन एडवांस ActivBLDC टेक्नोलॉजी और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो आपके घर की बिजली खपत को आधा कर देता है। इसके साथ मिलने वाला पॉइंट एनीव्हेयर रिमोट इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान बनाता है।

Specifications पावर खपत 35 Watts एनर्जी रेटिंग BEE 5 Star Rated हवा का बहाव 220 CMM कंट्रोल टाइप RF Remote Controlled वारंटी 2 साल की डोमेस्टिक वारंटी क्यों खरीदें बिजली बिल में 50% की बचत BEE 5-Star रेटिंग पॉइंट एनीव्हेयर रिमोट शानदार वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं

अगर आपका बजट बेहद कम है और आप 2,000 रुपये के अंदर एक प्रीमियम लुक वाला रिमोट कंट्रोल BLDC फैन चाहते हैं, तो LONGWAY Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan इस अमेजन प्राइम डे सेल की सबसे बड़ी डील साबित हो सकता है। 4,181 रुपये की एमआरपी वाला यह फैन सेल में 57% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 1,799 रुपये में मिल रहा है। यह फैन न सिर्फ आपकी जेब पर हल्का है, बल्कि इसकी BEE 5-Star रेटिंग आपके घर का बिजली बिल भी बचाएगी। इसके अलावा, स्मोक्ड ब्राउन कलर और एंटी-डस्ट कोटिंग इसे बेहद स्टाइलिश और लो-मेंटेनेंस बनाती है।

Specifications मोटर स्पीड 400 RPM हवा का बहाव 230 CMM खास फीचर्स एंटी-डस्ट (धूल रोधी), रिमोट कंट्रोल, रस्ट प्रूफ बॉडी वारंटी 3 साल की लिमिटेड डोमेस्टिक वारंटी क्यों खरीदें पैसा वसूल कीमत अल्ट्रा हाई-स्पीड एंटी-डस्ट टेक्नोलॉजी मजबूत बिल्ड और बेरिंग क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल नहीं कुछ इलाकों में इसकी ऑफलाइन सर्विस मिलने में थोड़ी परेशानी

अमेजन प्राइम डे सेल में अगर आप बजट रेंज के अंदर सबसे ज्यादा फीचर्स और सबसे लंबी वारंटी वाला फैन ढूंढ रहे हैं, तो Colorbot Stella BLDC Ceiling Fan एक बेहतरीन पैसा वसूल डील है। 6,377 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम लुक फैन 59% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 2,589 रुपये में उपलब्ध है (साथ ही इस पर 2% का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है)। यह फैन न सिर्फ बिजली बचाता है, बल्कि इसमें रिवर्स मोड और स्पीड इंडिकेटर LED जैसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर महंगे फैन्स में मिलते हैं।

Specifications बिजली की खपत मात्र 30 Watts एनर्जी रेटिंग BEE 5 Star Rated मोटर स्पीड 370 RPM नॉइज लेवल 55 dB क्यों खरीदें अल्ट्रा-लॉन्ग 4 साल की वारंटी रिवर्स रोटेशन स्पीड इंडिकेटर LED लाइट तगड़ी बिजली बचत क्यों खोजें विकल्प नया और उभरता हुआ ब्रांड इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त भुगतान

KUHL Fest B1 एक आधुनिक और ऊर्जा की बचत करने वाला सीलिंग फैन है, जो लेटेस्ट BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह पंखा मात्र 28 वॉट बिजली की खपत करता है, जिससे सामान्य पंखों के मुकाबले बिजली के बिल में 65% तक की बचत हो सकती है। इसे BEE द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिली है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रिमोट के साथ-साथ आपके घर में लगे साधारण रेगुलेटर दोनों से चलाया जा सकता है।

Specifications साइज / स्वीप 1200 MM ऊर्जा रेटिंग 5-Star कंट्रोल का प्रकार रिमोट और रेगुलेटर दोनों वारंटी मोटर पर 5 साल क्यों खरीदें रिमोट और रेगुलेटर दोनों से कंट्रोल कम आवाज लंबी वारंटी दमदार डील क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से नो कॉस्ट ईएमआई की सीमा

ACTIVA Gracia एक बजट-फ्रेंडली और स्टाइलिश BLDC सीलिंग फैन है, जो कई आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत इसकी इनबिल्ट LED लाइट है, जिसे आप नाइट लैंप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पंखा केवल 28 वॉट बिजली की खपत करता है और इसे BEE द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिली है। अमेजन पर 3,200 से अधिक रिव्यूज के साथ यह एक बेहद लोकप्रिय और बिकने वाला मॉडल है।

Specifications बिजली की खपत 28 Watts ऊर्जा रेटिंग 5-Star कंट्रोल का प्रकार फुल रिमोट कंट्रोल वारंटी 5 साल की वारंटी क्यों खरीदें बेहतरीन कीमत हाई स्पीड डबल बॉल बेयरिंग भरोसेमंद और टेस्टेड क्यों खोजें विकल्प केवल रिमोट कंट्रोल इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

REO UNNOVATE, हैवेल्स (Havells) ग्रुप का एक प्रीमियम और भरोसेमंद BLDC सीलिंग फैन है। यह पंखा 33 वॉट बिजली की खपत करता है और इसे BEE द्वारा 5-स्टार रेटिंग मिली है। इस पंखे की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका रिवर्स रोटेशन मोड है, जो सर्दियों में कमरे में गर्म हवा फैलाने के काम आता है। हैवेल्स ब्रांड के भरोसे और डोर-स्टेप सर्विस (घर पर आकर रिपेयर) के साथ आने वाला यह एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications हवा का बहाव 220 CMM साइज / स्वीप 1200 MM स्पीड 350 RPM बिजली की खपत 33 Watts क्यों खरीदें रिवर्स रोटेशन मोड हैवेल्स का भरोसा और डोरस्टेप वारंटी टाइमर सेटिंग मजबूत एयरफ्लो क्यों खोजें विकल्प बिजली की थोड़ी ज्यादा खपत कम रेटिंग

Havells FAB BLDC सीधे मुख्य पैरेंट ब्रांड 'हैवेल्स' की तरफ से आने वाला एक फीचर-रिच और हाई-परफॉर्मेंस सीलिंग फैन है। REO (जो कि हैवेल्स का सब-ब्रांड है) के मुकाबले यह ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आता है। यह पंखा 30 वॉट बिजली की खपत करता है और इसमें 4 स्पेशल मोड्स (Boost, Sleep, Breeze, Mop) और रिवर्स रोटेशन जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ब्रांड वैल्यू के साथ-साथ तेज हवा और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं।

Specifications हवा का बहाव 235 CMM स्पीड 380 RPM बिजली की खपत 30 Watts वारंटी 3 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें शानदार हवा का बहाव रिवर्स रोटेशन हाई स्पीड लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा KUHL और ACTIVA के मुकाबले 2 वॉट ज्यादा बिजली एवरेज रेटिंग

इन्वर्टर के लिए BLDC पंखा खरीदने से पहले मुझे क्या देखना चाहिए? बिजली की खपत (Wattage): सबसे पहले यह देखें कि पंखा कितनी बिजली (Watts) ले रहा है। एक अच्छा BLDC पंखा 28 से 35 वाट बिजली खाता है। जितनी कम वाट होगी, आपके इन्वर्टर की बैटरी उतनी ही ज्यादा देर तक चलेगी।

हवा का बहाव (Air Delivery - CMM): सिर्फ कम बिजली देखना काफी नहीं है, पंखे की हवा भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए उसका CMM चेक करें। इन्वर्टर पर भी अच्छी हवा पाने के लिए 220 से 230 CMM वाला पंखा चुनें।

वोल्टेज रेंज : गाँव या छोटे शहरों में इन्वर्टर पर चलते समय वोल्टेज ऊपर-नीचे होता रहता है। इसलिए ऐसा पंखा लें जो 140V से 285V जैसी चौड़ी वोल्टेज रेंज में भी अपनी पूरी स्पीड पर चल सके।

रिमोट के फीचर्स: ज़्यादातर BLDC पंखे रिमोट से चलते हैं। देखें कि रिमोट में 'Timer' (अपने आप बंद होने का समय) और Sleep Mode (रात में धीरे-धीरे स्पीड कम होना) जैसे फीचर्स हों, जो इन्वर्टर की बैटरी बचाने में मदद करते हैं।

वारंटी और सर्विस: BLDC पंखों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसलिए कम से कम 2 से 3 साल की ऑन-साइट वारंटी वाला पंखा ही लें, ताकि खराब होने पर कंपनी का आदमी घर आकर ठीक करे।

2. BLDC पंखे और सामान्य पंखे में से कौन सा बेहतर है? BLDC पंखा सामान्य पंखे से बहुत बेहतर है।

बिजली और पैसे की भारी बचत: एक सामान्य पंखा लगभग 70 से 80 वाट बिजली खाता है, जबकि BLDC पंखा सिर्फ 28 से 35 वाट बिजली लेता है। इसका मतलब है कि BLDC पंखा चलाने पर आपकी बिजली का बिल आधे से भी कम हो जाता है।

इन्वर्टर पर लंबा बैकअप: चूंकि BLDC पंखा बहुत कम बिजली लेता है, इसलिए इन्वर्टर की बैटरी पर यह सामान्य पंखे के मुकाबले तीन गुना ज्यादा समय तक चल सकता है।

कोई आवाज नहीं और कम हीटिंग: सामान्य पंखे कुछ समय बाद घर-घर की आवाज करने लगते हैं और गर्म हो जाते हैं। BLDC पंखे का मोटर बिल्कुल शांत चलता है और यह गर्म भी नहीं होता, जिससे इसकी उम्र लंबी होती है।

स्मार्ट फीचर्स: सामान्य पंखे को चलाने के लिए आपको दीवार पर लगे रेगुलेटर को घुमाना पड़ता है, जिससे बिजली भी बर्बाद होती है। BLDC पंखा रिमोट से चलता है और इसकी स्पीड कम करने पर बिजली की खपत भी कम हो जाती है।

3. सबसे अच्छा BLDC पंखा कौन सा है? भारतीय बाजार में कई बेहतरीन ब्रांड्स के BLDC पंखे मौजूद हैं। आपके बजट और जरूरत के हिसाब से ये सबसे अच्छे विकल्प माने जाते हैं,

एटमबर्ग: भारत में BLDC पंखों की शुरुआत करने और सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक एटमबर्ग है। इनके Atomberg Renesa और Efficio मॉडल्स अपनी बेहतरीन हवा और टिकाऊपन के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।

क्रॉम्पटन : अगर आपको एक जाने-माने और पुराने ब्रांड पर भरोसा है, तो Crompton Energion सीरीज बहुत अच्छी है। ये पंखे 5 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं और इनकी सर्विस नेटवर्क बहुत मजबूत है।

हेवेल्स : अगर आपको अपने घर के लिए प्रीमियम और सुंदर दिखने वाला पंखा चाहिए, तो Havells Efficiencia या Glaze मॉडल्स बेहतरीन हैं। ये दिखने में स्टाइलिश होते हैं और बिजली भी बहुत कम बचाते हैं।

ओरिएंट : ओरिएंट का Orient i-Float मॉडल भी अपनी जबरदस्त स्पीड और डिजाइन के लिए जाना जाता है।

सलाह: यदि आपका बजट नॉर्मल है और आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप Atomberg Renesa के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लुक और ब्रांड वैल्यू ज्यादा पसंद है, तो Havells या Crompton एक बढ़िया चुनाव होगा।

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