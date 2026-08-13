भीषण गर्मी में बिजली बिल से पाएं राहत! Amazon से सबसे कम कीमत में घर लाएं ये BLDC Fans
भीषण गर्मी में बिजली का बिल कम करने के लिए Amazon से रिमोट कंट्रोल और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले BLDC Fans सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। ये आधुनिक पंखे 65% तक बिजली बचाते हैं और इन्वर्टर पर साधारण पंखों की तुलना में 3 गुना ज्यादा चलते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी के मौसम में दिन-रात पंखे चलने से बिजली का बिल तेजी से बढ़ता है। साधारण सीलिंग फैन 70 से 80 वॉट बिजली की खपत करते हैं, जिससे महीने के अंत में बड़ा बिल आता है। इस समस्या से निपटने के लिए BLDC सीलिंग फैंस सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं। ये आधुनिक पंखे मात्र 28 से 35 वॉट बिजली में चलते हैं, जिससे बिजली की खपत में 65% तक की सीधी बचत होती है।
स्मार्ट फीचर्स और बजट-फ्रेंडली कीमतें
Amazon पर Atomberg, Orient और Havells जैसी बड़ी कंपनियों के 5-Star BLDC फैंस बहुत ही किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। इन पंखों में रिमोट कंट्रोल, टाइमर, स्लीप मोड और LED इंडिकेटर्स जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। बिजली कटने पर ये इन्वर्टर बैटरी पर साधारण पंखों की तुलना में तीन गुना ज्यादा समय तक चलते हैं और बिना किसी आवाज के कमरे को ठंडा रखते हैं।
सालाना बचत और टिकाऊ परफॉर्मेंस
एक BLDC पंखा इस्तेमाल करने से आप हर साल लगभग ₹1,500 से ₹2,000 तक की बचत कर सकते हैं। कम वोल्टेज में भी ये अपनी पूरी स्पीड से हवा देते हैं। यदि आप इस गर्मी में अपने घर के लिए कम कीमत और बेहतरीन क्वालिटी वाला पंखा खोज रहे हैं, तो Amazon की डील्स से BLDC फैन खरीदना एक बुद्धिमानी भरा फैसला होगा।
1. LONGWAY Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Ceiling Fan (1, Smoked Brown)
Longway Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan एक ऊर्जा-कुशल और आधुनिक तकनीक वाला सीलिंग फैन है, जो BEE 5 Star Rating के साथ आता है। इसमें एडवांस BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो साधारण पंखों की तुलना में बिजली की काफी बचत करती है। 400 RPM की अल्ट्रा हाई-स्पीड और 230 CMM एयर डिलीवरी के साथ यह पंखा कमरे के हर कोने में तेज़ हवा पहुँचाता है। इसका स्मोक्ड ब्राउन कलर और एंटी-डस्ट पाउडर कोटिंग आपके घर के इंटीरियर को मॉडर्न और साफ-सुथरा लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली बिल में भारी बचत
इन्वर्टर पर लंबा बैकअप
आसान सफाई
रिमोट कंट्रोल सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
सेल्फ-इन्स्टॉलेशन
रिमोट पर निर्भरता
2. Orient Electric 1200 mm Zeno BLDC | BLDC energy saving ceiling fan with Remote |BEE 5-star rated | Saves up to 50% on electricity bills | 3-year warranty by Orient | White, pack of 1
Orient Electric Zeno 1200mm BLDC Ceiling Fan ओरिएंट ब्रांड का एक उच्च गुणवत्ता वाला एनर्जी-सेविंग सीलिंग फैन है। यह BEE 5-Star रेटिंग और एडवांस्ड BLDC मोटर तकनीक के साथ आता है, जो पारंपरिक पंखों की तुलना में लगभग 50% बिजली की बचत करता है। इसमें 350 RPM की स्पीड और 220 CMM का एयर डिलीवरी मिलता है, जिससे यह कमरे के हर कोने में समान और तेज हवा पहुँचाता है। इसके अलावा, यह स्मार्ट रिमोट कंट्रोल, टाइमर फंक्शन और 3 साल की पैन-इंडिया वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली बिल में बचत
स्मार्ट रिमोट फीचर्स
वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षा
इन्वर्टर पर बेहतर बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
RPM थोड़ा कम
केवल रिमोट या डायरेक्ट स्विच से ही चलाना सही
3. Bajaj Classico Sleek 5S 1200MM BLDC Ceiling Fan with Remote|BEE 5 Star Rated Energy Efficient|Saves upto 57% on electricity bills|Sleek Compact Design|High Air Delivery|2Yr Warranty|Coal Mine Grey
Bajaj Classico Sleek 5S 1200MM BLDC Ceiling Fan बजाज का एक स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन वाला सीलिंग फैन है, जो BEE 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आता है। यह पंखा BLDC मोटर तकनीक पर आधारित है, जो पारंपरिक पंखों की तुलना में 57% तक बिजली की बचत करता है (लगभग ₹2000 प्रति वर्ष प्रति पंखा)। इसमें RF रिमोट कंट्रोल दिया गया है, जिससे इसे कमरे में कहीं से भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसका एल्युमिनियम मटीरियल और कोल माइन ग्रे कलर इसे एक प्रीमियम इंटीरियर लुक प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट RF रिमोट
शानदार बिजली बचत
प्रीमियम व कॉम्पैक्ट लुक
हल्का और मजबूत बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
2 साल की वारंटी
इन्स्टॉलेशन की सुविधा अलग से शुल्क
4. atomberg Ameza Remote Controlled 1200mm BLDC Ceiling Fan | BEE 5 Star | High Air Flow | Low Noise | Power Saving | Timeless Design with 2 Year Warranty | Gloss Black
Atomberg Ameza 1200mm BLDC Ceiling Fan भारत के प्रमुख BLDC ब्रांड Atomberg का एक अत्यधिक लोकप्रिय और विश्वसनीय सीलिंग फैन है। यह BEE 5-Star Energy Rating के साथ आता है और मात्र 35 Watt बिजली की खपत करता है, जिससे साधारण पंखों की तुलना में 65% तक बिजली बचत होती है। इसमें स्मार्ट IR रिमोट, बूस्ट मोड, टाइमर, स्लीप मोड और मोटर पर सुंदर LED स्पीड इंडिकेटर दिया गया है। इसका ग्लॉस ब्लैक फिनिश और टाइमलेस डिज़ाइन आपके कमरे के इंटीरियर को एक शानदार प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबर्दस्त बिजली बचत
स्मार्ट रिमोट फीचर्स
साइलेंट ऑपरेशन
LED स्पीड इंडिकेटर
कम वोल्टेज पर भी फुल स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
RF रिमोट जैसी 360-डिग्री सुविधा नहीं
प्लास्टिक फील वाला रिमोट
5. Crompton Energion Hyperjet 1200mm BLDC Ceiling Fan | Point Anywhere Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Superior Air Delivery | Anti-Rust | 2 Year Manufacturer Warranty | Matte Black
Crompton Energion Hyperjet 1200mm BLDC Ceiling Fan क्रॉम्पटन की ActivBLDC टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एक शक्तिशाली और टिकाऊ सीलिंग फैन है। यह BEE 5-Star Energy Rating के साथ आता है और हाई-स्पीड हाइपर मोड पर भी केवल 35W बिजली खपत करता है, जिससे बिजली बिल में 50% तक की बचत होती है। इसमें Point Anywhere RF Remote दिया गया है, जिसे पंखे की तरफ सीधे पॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। इसका मैट ब्लैक (Matte Black) फिनिश और एंटी-रस्ट (जंग-रोधी) कंस्ट्रक्शन इसे हर कमरे के लिए स्टाइलिश और लंबे समय तक चलने वाला विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
RF 'Point Anywhere' रिमोट
एंटी-रस्ट निर्माण
हाई-स्पीड हाइपर मोड
इन्वर्टर-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी
स्टार रेटिंग Atomberg या Orient से थोड़ी कम
6. Colorbot Stella BLDC Ceiling Fans 1200mm | BEE 5 Star Rated Power Saver | AeroQuiet+ Technology | 370 RPM | Remote Control (Boost, Timer, LED, Reverse Mode) | 4 Years Warranty (Arctic White)
Colorbot Stella 1200mm सीलिंग फैन एक अत्याधुनिक, एनर्जी-सेविंग पंखा है जो BEE 5-Star Energy Rating और AeroQuiet+ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह केवल 30W बिजली की खपत करता है, जिससे साधारण इंडक्शन पंखों की तुलना में 67% तक बिजली बचत होती है। इसमें 370 RPM की हाई स्पीड और Reverse Mode (रिवर्स रोटेशन) जैसी अनोखी सुविधा मिलती है, जो सर्दियों में कमरे के ऊपरी हिस्से की गर्म हवा को नीचे फैलाने में मदद करती है। 4 साल की लंबी वारंटी (2 साल स्टैंडर्ड + 2 साल एक्सटेंडेड) और ₹2,599 की आकर्षक कीमत में यह एक ऑल-राउंडर विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की सबसे लंबी वारंटी
रिवर्स रोटेशन
30W अल्ट्रा लो Power Consumption
AeroQuiet+ साइलेंट तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
नया उभरता ब्रांड
रिमोट चलाने के लिए पंखे की दिशा में पॉइंट करना
7. LONGWAY Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Ceiling Fan (1, Smoked Brown)
LONGWAY Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan बजट रेंज में एक BEE 5-Star Energy Rating वाला पंखा है। इसमें 400 RPM की अल्ट्रा-हाई स्पीड और 230 CMM की एयर डिलीवरी मिलती है। यह केवल 28W पावर खपत करता है, जिससे बिजली बिल में भारी बचत होती है। इसकी 3 साल की वारंटी (1 साल स्टैंडर्ड + 2 साल रजिस्ट्रेशन पर) और ₹1,799 की कीमत इसे बेहद किफायती बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे कम कीमत
400 RPM हाई स्पीड
एंटी-डस्ट कोटिंग
इन्वर्टर-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
रिवर्स रोटेशन अनुपस्थित
सीमित आफ्टर-सेल्स नेटवर्क
1. BLDC पंखा क्या होता है और यह साधारण पंखे से कैसे अलग है?
BLDC का मतलब Brushless Direct Current होता है। पारंपरिक इंडक्शन पंखे एसी पावर पर सीधे चलते हैं और अधिक गर्मी तथा बिजली की खपत करते हैं। इसके विपरीत, BLDC पंखे में लगे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं, जिससे मोटर में घर्षण और गर्मी कम होती है, और यह बेहद शांत और ऊर्जा-कुशल तरीके से काम करता है।
2. BLDC पंखा खरीदने से बिजली बिल में कितनी बचत होती है?
एक साधारण सीलिंग फैन 70 से 80 वॉट बिजली की खपत करता है, जबकि एक 5-Star BLDC पंखा केवल 28 से 35 वॉट बिजली लेता है। इस प्रकार, BLDC पंखा 50% से 65% तक बिजली की बचत करता है। प्रतिदिन 12-15 घंटे चलने पर एक BLDC पंखा सालाना लगभग ₹1,500 से ₹2,000 प्रति पंखा बिजली बिल बचा सकता है।
3. क्या BLDC पंखा इन्वर्टर पर लंबे समय तक चल सकता है?
हाँ, बिल्कुल। चूंकि BLDC पंखे केवल 28W-35W बिजली खपत करते हैं, इसलिए यह आपके घर के इन्वर्टर और बैटरी पर साधारण पंखे की तुलना में 3 गुना (3X) अधिक समय तक चलता है। इससे बिजली कटौती के दौरान बैटरी बैकअप काफी बढ़ जाता है।
4. क्या BLDC पंखा पुराने रेग्युलेटर के साथ काम करता है?
नहीं। BLDC पंखे को चलाने के लिए पुराने रेगुलेटर को बायपास करना या हटाना पड़ता है। पंखे का कनेक्शन डायरेक्ट स्विच बोर्ड से दिया जाता है और इसकी स्पीड, टाइमर और ऑन/ऑफ फंक्शन को केवल साथ में मिलने वाले रिमोट कंट्रोल से मैनेज किया जाता है।
5. IR रिमोट और RF रिमोट में क्या अंतर होता है?
IR (Infrared) रिमोट: (जैसे Atomberg, Orient में) इसे चलाने के लिए रिमोट का मुंह सीधे पंखे की दिशा में रखना होता है।
RF (Radio Frequency) रिमोट: (जैसे Crompton Hyperjet, Bajaj में) इसे 'Point Anywhere' रिमोट भी कहते हैं। इसे पंखे की तरफ पॉइंट करने की आवश्यकता नहीं होती; यह कमरे के किसी भी कोने से या कंबल के अंदर से भी काम करता है।
6. क्या कम या फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज में BLDC पंखा धीमा हो जाता है?
नहीं। ज्यादातर BLDC पंखे 120V से 280V की वाइड वोल्टेज रेंज पर काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसलिए, यदि आपके इलाके में वोल्टेज कम होता है या फ्लक्चुएट होता है, तब भी पंखा अपनी पूरी स्पीड और एयर डिलीवरी बनाए रखता है।
7. Amazon पर सबसे अच्छे BLDC सीलिंग फैन ब्रांड्स कौन-कौन से हैं?
Amazon पर उपलब्ध कुछ सबसे लोकप्रिय और उच्च रेटिंग वाले ब्रांड्स निम्नलिखित हैं:
Atomberg (जैसे Ameza, Renesa) — भारत में BLDC तकनीक के अग्रणी ब्रांड।
Orient Electric (जैसे Zeno BLDC) — विश्वसनीय ब्रांड और मजबूत सर्विस नेटवर्क।
Crompton (जैसे Energion Hyperjet) — RF 'Point Anywhere' रिमोट और एंटी-रस्ट बॉडी।
Bajaj (जैसे Classico Sleek 5S) — स्लीक डिजाइन और एल्युमिनियम बॉडी।
Colorbot (जैसे Stella) — 4 साल की लंबी वारंटी और रिवर्स रोटेशन (विंटर मोड)।
LONGWAY (जैसे Aero BLDC) — सबसे बजट-फ्रेंडली विकल्प।
8. Amazon से BLDC पंखा खरीदने पर वारंटी कैसे क्लेम करें?
उत्तर: अधिकांश ब्रांड्स (जैसे Atomberg, Orient, Crompton) 2 से 4 साल की ऑन-साइट (Doorstep) वारंटी प्रदान करते हैं। इसके लिए:
पंखा डिलीवर होने के 15 दिनों के भीतर ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर पर प्रोडक्ट का Amazon इनवॉइस (Invoice) अपलोड करके रजिस्टर करें।
किसी भी समस्या के मामले में, ब्रांड के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें; उनका तकनीशियन आपके घर आकर सर्विस देगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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