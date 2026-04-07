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कम बिजली और ज्यादा हवा, भारत के सबसे बेहतरीन BLDC सीलिंग फैन्स की लिस्ट, Amazon दे रहा बंपर ऑफर

Apr 07, 2026 09:28 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच 2026 में BLDC (Brushless Direct Current) सीलिंग फैन्स ग्राहकों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। ये आधुनिक पंखे पारंपरिक मॉडल्स के मुकाबले 65% तक बिजली बचाने में सक्षम हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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2026 में भारत में BLDC सीलिंग फैन्स की मांग तेजी से बढ़ी है, क्योंकि ये पारंपरिक पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली की बचत करते हैं। एक साधारण पंखा जहाँ 70-80 वॉट बिजली खर्च करता है, वहीं BLDC पंखे मात्र 28-35 वॉट में उतनी ही या उससे अधिक हवा प्रदान करते हैं।

कम बिजली और ज्यादा हवा, भारत के सबसे बेहतरीन BLDC सीलिंग फैन्स की लिस्ट, Amazon दे रहा बंपर ऑफर

बाजार में Atomberg Renesa अपनी स्मार्ट तकनीक और LED इंडिकेटर्स के लिए सबसे लोकप्रिय है। वहीं, Orient Electric Zeno और Havells Ambrose जैसे मॉडल्स अपने प्रीमियम डिजाइन और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। इन पंखों की सबसे बड़ी खासियत इनका रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन है, जिसमें स्लीप मोड, टाइमर और बूस्ट मोड जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। तकनीकी रूप से ये पंखे कम वोल्टेज (90V-285V) में भी अपनी पूरी रफ़्तार बनाए रखते हैं और इनवर्टर पर साधारण पंखों से 3 गुना ज्यादा बैकअप देते हैं। यदि आप शोर-मुक्त अनुभव और बिजली बिल में भारी कटौती चाहते हैं, तो BLDC तकनीक में निवेश करना 2026 की सबसे स्मार्ट पसंद है।

Crompton Energion Nucleoid एक BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो ActivBLDC तकनीक का उपयोग करता है। यह पंखा विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिजली के बिल में कटौती करना चाहते हैं (लगभग 60% तक की बचत) और एक आधुनिक, रिमोट-कंट्रोल अनुभव चाहते हैं। इसकी 4 साल की मोटर वारंटी इसे एक बहुत ही सुरक्षित निवेश बनाती है।

Specifications

एयर डिलीवरी
340 RPM की मोटर स्पीड के साथ 220 CMM
एंटी-रस्ट ब्लेड्स
पाउडर कोटेड एल्युमिनियम ब्लेड्स
वारंटी
मोटर पर 4 साल और PCB पर 2 साल की वारंटी
एंटी-रस्ट ब्लेड्स
पाउडर कोटेड एल्युमिनियम ब्लेड्स

क्यों खरीदें

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भारी बचत

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इनवर्टर बैकअप

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स्मार्ट फीचर्स

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कम शोर

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स्मार्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

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कीमत थोड़ी अधिक

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रिमोट पर निर्भरता

Colorbot Stella Quad एक BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो अपनी हाई-स्पीड और ऊर्जा बचत (BLDC तकनीक) के लिए लोकप्रिय है। यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने घर को एक आधुनिक लुक देना चाहते हैं और साथ ही बिजली बिल में 65% तक की कटौती करना चाहते हैं। इसका Urban Oak फिनिश लकड़ी जैसा प्रीमियम अहसास देता है।

Specifications

वारंटी
2+2 (कुल 4 साल) की वारंटी
स्मार्ट रिमोट
रिमोट के जरिए आप 6 स्पीड सेटिंग्स, Boost Mode, और Timer कंट्रोल
4-ब्लेड डिज़ाइन
4 एयरोडायनामिक ब्लेड्स

क्यों खरीदें

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प्रीमियम लुक

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100% कॉपर वाइंडिंग

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रिवर्स रोटेशन

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भारी डिस्काउंट

क्यों खोजें विकल्प

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4-ब्लेड वजन

...

थोड़े भारी

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रिमोट पर निर्भरता

atomberg Efficio Alpha एक BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो कम बजट में BLDC तकनीक अपनाना चाहते हैं। यह पंखा अपनी उच्च एयर डिलीवरी और LED स्पीड इंडिकेटर के साथ आता है, जो आपके कमरे को आधुनिक लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 28W की कम बिजली खपत है।

Specifications

वारंटी
1+1 साल (कुल 2 साल) की वारंटी
इनवर्टर बैकअप
साधारण पंखों के मुकाबले इनवर्टर पर 3 गुना ज्यादा बैकअप
स्मार्ट IR रिमोट
Boost Mode, Timer, और Sleep Mode
परफॉरमेंस
365 RPM की हाई स्पीड और 230 CMM की एयर डिलीवरी

क्यों खरीदें

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किफायती कीमत

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LED इंडिकेटर

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लो नॉइज़

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आसान इंस्टॉलेशन

क्यों खोजें विकल्प

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वारंटी रजिस्ट्रेशन

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काफी 'क्लासिक' और साधारण

LEDVANCE Aero Master Maxx एक BEE 5-स्टार रेटेड स्मार्ट पंखा है जो आपके घर को आधुनिक लुक देने के साथ-साथ बिजली बिल में 50% तक की बचत करता है। यह पंखा विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो शांति (Silent Operation) और टिकाऊपन (100% कॉपर वाइंडिंग) चाहते हैं। इसका Wooden Black कलर आपके कमरे के इंटीरियर को एक क्लासिक और प्रीमियम अहसास देता है।

Specifications

वारंटी
3 साल की लंबी वारंटी
मटीरियल
जंग-रोधी (Rust Proof) एल्युमिनियम ब्लेड्स और 100% तांबे की वाइंडिंग
रिवर्स मोड
हवा की दिशा बदलने की सुविधा
एयर डिलीवरी
1200mm के बड़े ब्लेड स्वीप

क्यों खरीदें

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प्रीमियम डिज़ाइन

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शानदार बचत

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साइलेंट ऑपरेशन

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रिमोट कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

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रिमोट पर निर्भरता

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सीमित सर्विस नेटवर्क

एक आधुनिक BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो Daytone Grey जैसे प्रीमियम अनिकलर बॉडी के साथ आता है। यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक भरोसेमंद ब्रांड, लंबी वारंटी और बिजली बिल में 50% तक की बचत चाहते हैं। यह साधारण पंखों के मुकाबले इनवर्टर पर 2 गुना ज्यादा बैकअप देता है।

Specifications

BLDC तकनीक
इनवर्टर-फ्रेंडली
हाई-स्पीड परफॉरमेंस
350 RPM की मोटर स्पीड और 230 CMM
6-स्पीड LED इंडिकेटर
एकीकृत LED इंडिकेटर
एयरोडायनामिक ब्लेड्स
ब्लेड्स को खास तौर पर बेहतर वायु संचार और स्थिर प्रदर्शन के लिए
वारंटी
ओरिएंट इलेक्ट्रिक मॉडल पर 3 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

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मजबूत सर्विस नेटवर्क

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शांत और टिकाऊ

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आधुनिक डिजाइन

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किफायती ईएमआई

क्यों खोजें विकल्प

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मॉडल 50% बचत पर केंद्रित

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सीमित कलर विकल्प

RR Signature BrightAir एक BEE 5-स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट पंखा है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो अपने कमरे को एक नया और शांतिदायक रंग देना चाहते हैं और साथ ही बिजली बिल में 60% तक की बचत करना चाहते हैं। यह पंखा आधुनिक फीचर्स जैसे LED लैंप और रिवर्स मोड के साथ आता है।

Specifications

वारंटी
RR की ओर से इस प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी
शांत और सुंदर
LED लाइट्स कमरे के एम्बिएंस
स्मार्ट रिमोट
6 स्पीड कंट्रोल, Boost Mode और टाइमर के साथ-साथ Reverse Mode बटन
हवा की रफ़्तार
360 RPM की मोटर स्पीड और 220 CMM की एयर डिलीवरी

क्यों खरीदें

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52% की भारी छूट

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रिवर्स मोड

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स्लिम डिज़ाइन

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ईजी कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

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यूजर रेटिंग (3.4 स्टार) थोड़ी औसत

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रिमोट क्वालिटी

Orient Electric Proton एक आधुनिक BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है जो Daytone Grey जैसे प्रीमियम अनिकलर बॉडी के साथ आता है। यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक भरोसेमंद ब्रांड, लंबी वारंटी और बिजली बिल में 50% तक की बचत चाहते हैं। यह साधारण पंखों के मुकाबले इनवर्टर पर 2 गुना ज्यादा बैकअप देता है।

क्यों खरीदें

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मजबूत सर्विस नेटवर्क

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शांत और टिकाऊ

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आधुनिक डिजाइन

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किफायती ईएमआई

atomberg Renesa Enzel अपनी स्मार्ट तकनीक और डिजाइनर लुक के लिए जाना जाता है। यह Gloss Seasand Ivory कलर में आता है जो आपके कमरे की दीवारों और फर्नीचर के साथ बहुत प्रीमियम दिखता है। इसकी खास बात यह है कि यह BEE 5-स्टार रेटेड है और बिजली बिल में भारी कटौती करने में सक्षम है।

Specifications

वारंटी
मॉडल पर 3 साल की लंबी वारंटी
फॉल्स सीलिंग कंपैटिबिलिटी
कम ऊंचाई वाली या फॉल्स सीलिंग
शांत ऑपरेशन
57 dB से कम के शोर स्तर
हाई एयर डिलीवरी
225 CMM की हाई एयर डिलीवरी और 365 RPM की स्पीड

क्यों खरीदें

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स्मार्ट रिमोट

...

इनवर्टर फ्रेंडली

...

प्रीमियम डिजाइन

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वोल्टेज फ्लक्चुएशन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी अधिक

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LED लाइट थोड़ी तेज

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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