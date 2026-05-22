सबको नचा देंगे यह छोटू स्पीकर, मूवी, गेमिंग के लिए परफेक्ट; दमदार साउंड के साथ LED लाइट्स भी

Blaupunkt TWINZ Bookshelf Speakers अब Amazon और Flipkart पर उपलब्ध हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर इनकी कीमत 2,699 रुपये है। Blaupunkt TWINZ स्पीकर्स को पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।

टीवी या फिर लैपटॉप पर गेम खेलने के शौकीन हैं या इनपर मूवी देखते समय दमदार साउंड चाहिए, तो ब्लाउपंक्ट के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। Blaupunkt Audio ने अपने नए ऑडियो डिवाइस के तौर पर TWINZ स्पीकर्स लॉन्च किए हैं। यह छोटू स्पीकर वायरलेस पोर्टेबिलिटी, बेहतरीन स्टीरियो साउंड और स्टाइलिश RGB लाइटिंग को एक कॉम्पैक्ट, मॉडर्न डिजाइन में जोड़ते हैं। ये नए TWINZ स्पीकर्स म्यूजिक लवर्स, गेमर्स, फिल्म के शौकीनों और घर से काम (WFH) करने वाले लोगों के रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं

30W का पावरफुल साउंड आउटपुट 2.0 Stereo TWS टेक्नोलॉजी के साथ, Blaupunkt TWINZ स्पीकर्स ज्यादा शानदार और दिलचस्प एक्सपीरियंस के लिए अलग-अलग लेफ्ट और राइट ऑडियो चैनल देते हैं। ये स्पीकर्स बैलेंस ऑडियो देते हैं, जिसमें साफ वोकल्स, बारीक मिड्स, तेज हाई और दमदार बास होता है - चाहे यूजर्स म्यूजिक स्ट्रीम कर रहे हों, फिल्में देख रहे हों, वीडियो गेम्स खेल रहे हों या वर्चुअल मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हों। कुल 30W (15W + 15W) के RMS आउटपुट के साथ, ये स्पीकर्स ऐसी दमदार और साफ आवाज देते हैं जो मीडियम से बड़े साइज के कमरों को भर सकती है। गेमिंग के लिए खास तौर पर ट्यून किए गए ये स्पीकर्स, आवाज की दिशा से जुड़े संकेतों को भी बेहतर बनाते हैं, डायलॉग को ज्यादा साफ करते हैं और सिनेमाई इफेक्ट को और भी दमदार बनाते हैं।

खूबसूरत लुक के लिए RBG लाइटिंग TWINZ स्पीकर्स की छह Neon RGB लाइटिंग सेटिंग्स विजुअल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती हैं और गेमिंग रूम व एंटरटेनमेंट एरिया के लिए एक डायनामिक माहौल तैयार करती हैं। ये स्पीकर्स प्रैक्टिकल होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी हैं, क्योंकि इनकी लाइटिंग सेटिंग्स इनके मॉडर्न डिजाइन के साथ बखूबी मेल खाती हैं।

फुल चार्ज में 8 घंटे का प्लेबैक टाइम डुअल बैटरियों के जरिए मिलने वाले 2000mAh पावर से, यह स्पीकर 8 घंटे से भी ज्यादा का वायरलेस प्लेबैक जे सकते हैं। Twinz यूजर को किसी पावर सोर्स से लगातार जुड़े बिना मनोरंजन का आनंद लेने की सुविधा देते हैं। अपने पोर्टेबल डिजाइन के कारण, इन्हें बाहर घूमने-फिरने, स्टडी टेबल, बुकशेल्फ, ऑफिस और घरों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

अलग-अलग भी कर सकते हैं यूज TWINZ सीरीज की फ्लेक्सिबल यूटिलिटी इसकी सबसे बेहतरीन खूबियों में से एक है। इन स्पीकर्स का इस्तेमाल आप कैजुअल लिसनिंग के लिए अलग-अलग करके भी सकते हैं, या फिर एक इमर्सिव म्यूजिक एक्सपीरियंस और फुल स्टीरियो सेटअप के लिए इन्हें एक साथ जोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।