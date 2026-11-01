Blaupunkt SBW600 Klassic रिव्यू: 700W साउंड ने किया इम्प्रेस, घर में मिला थिएटर जैसा मजा

Blaupunkt SBW600 Klassic नाम का नया होम थिएटर सिस्टम लेकर आया है। कंपनी दावा कर रही है कि इसमें 700W का साउंड मिलेगा। यह 8.1 चैनल साउंड लिस्टम है, जिसमें वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर की सुविधा मिलती है। खरीदें या नहीं, जानने के लिए पढ़ें रिव्यू…

BLAUPUNKT SBW600 Klassic 8.1 Dolby Atmos Soundbar अमेजन पर यह इस समय 29,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।

Blaupunkt SBW600 Klassic – इस फेस्टिव सीजन आप अपने घर के लिए एक पावरफुल होम थिएटर सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं तो पॉपुलर ब्रांड ब्लाउपंक्ट का नया ऑडियो सिस्टम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। कंपनी ने हाल ही में अपनी लाइनअप में SBW600 Klassic नाम का एक साउंडबार जोड़ा है। यह एक 8.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है। इस पूरे सेटअप में एक साउंडबार, दो वायरलेस रियर सैटेलाइट स्पीकर और 8-इंच का सबवूफर है। अमेजन पर यह फिलहाल 30 हजार रुपये से कम में मिल रहा है। हमें इसका रिव्यू करने का मौका मिला। चलिए बताते हैं इसके साथ कैसा रहा हमारा अनुभव…

बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा इसका बॉक्स काफी बड़ा और वजनदार था। दो लोग मिलकर इसे ऊपर उठाकर लाए। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमें बास यूनिट दिखता है। उसके नीचे एक और बॉक्स है, जिसमें बाकी चीजें रखी हैं। इसमें एक रिसीवर, दो सैटेलाइट स्पीकर, एक साउंडबार, सैटेलाइट स्पीकर लगाने के लिए दो क्लैंप और इन सभी को आपस में कनेक्ट करने लिए कुछ केबल मिलती हैं।

बिल्ड क्वालिटी यह स्पीकर सिस्टम डुअल टोन फिनिश (ब्लैक और सिल्वर) में आता है और दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। साउंडबार हैवी है और मेटल बॉडी होने से वाइब्रेट नहीं होता। एक बार जहां रखा दिया, साउंड तेज होने पर भी अपने जगह से हिलता नहीं है। रियर स्पीकर्स और सबवूफर भी सॉलिड बिल्ड के हैं। कुल मिलाकर बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी है। इसका लुक डिसेंट है और यह हर लिविंग रूम के डिजाइन में अच्छी तरह से गुल मिल जाता है।

दमदार साउंड हमने इसे अपने 15x17 (255 स्क्वायर फीट) के हॉल में टेस्ट किया। वाकई में इसमें पूरे कमरे को साउंड से भर दिया। ऊपर वाले फ्लोर पर भी बास की धमक महसूस हो रही थी। ओवरऑल इसके साउंड काफी इम्प्रेसिव है। कंपनी दावा कर रही है कि इसमें कुल 700W का का साउंड आउटपुट मिलता है। जैसा कि हमने बताया यह 8.1 चैनल का साउंड सिस्टम है। इसके साथ जो साउंडबार मिलता है, इसमें 6 ड्राइवर लगे हैं, जिसमें से चार सामने की तरफ साउंड फेंकते हैं और दो ड्राइवर ऊपर की ओर साउंड फेंकते हैं। सैटेलाइट स्पीकर में एक-एक ड्राइवर लगा है और बास यूनिट में 8 इंच का सबवूफर लगा है।

चाहे एक्शन मूवी देख रहे हों, म्यूजिक का मजा ले रहे हों या फिर क्रिकेट का मजा ले रहे हों, यह स्पीकर सिस्टम इमर्सिव साउंड देता है। इसके साथ जो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं वो वाकई में स्टीरियो साउंड इफेक्ट देते हैं। Dolby Atmos सपोर्ट से इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। तेज वॉल्यूम पर भी क्लैरिटी बनी रहती है। मीडियम से बड़े साइज के कमरे के लिए यह परफेक्ट है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें HDMI ARC का ऑप्शन है, जिससे इसे सीधे टीवी के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, इसमें औक्स, ब्लूटूथ और यूएसबी जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है।

यहां लगी कमी इस स्पीकर के साथ एक रिसीवर आता है। कंपनी का कहना है कि इससे सैटेलाइट स्पीकर्स को वायर के जरिए साउंडबार से कनेक्ट नहीं करना पड़ता। कंपनी ने यह रिसीवर इसलिए दिया है ताकि आप सैटेलाइट स्पीकर को साउंडबार से दूर रख सकें और इसे वायर के जरिए कनेक्ट न करना पड़े। हालांकि, आपको यह सैटेलाइट स्पीकर वायर की मदद से रिसीवर से कनेक्ट करना होगा। यह रिसीवर ब्लूटूथ के जरिए साउंडबार से पेयर हो जाता है। लेकिन यहां हमें यह कमी लगी की कई बार रिसीवर दूर रखने पर पेयर नहीं हो रहा था। जिससे कई बार कंटेंट देखने का मजा किरकिरा हुआ। कंपनी इसकी पेयरिंग रेंज को और बेहतर कर सकती है।