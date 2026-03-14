Blaupunkt SBW Chicago रिव्यू: 350W का पावरफुल साउंड और प्रीमियम लुक, घर में थिएटर जैसा मजा

अगर आप भी कम कीमत में पावरफुल साउंड वाला साउंड सिस्टम तलाश रहे हैं, जो Blaupunkt SBW Chicago HT5.1 Soundbar आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह बजट-फ्रेंडली होम थिएटर सिस्टम है जो वाकई में 5.1 सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है, वो भी महज 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में।

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अब कई लोग अपने घर में ही पर्सनल थिएटर बनवा रहे हैं, ताकि भीड़भाड़ में न जाने पड़े, घर पर ही फैमिली के साथ फेवरेट मूवी का मजा लिया जा सके। लेकिन अगर घर पर ही थिएटर जैसा मजा चाहिए, तो एक दमदार साउंड सिस्टम होने बेहद जरूरी है। साउंड सिस्टम तगड़ा रहेगा, तो घर पर ही थिएटर जैसा साउंड मिल जाएगा। अगर आप भी कम कीमत में पावरफुल साउंड वाला साउंड सिस्टम तलाश रहे हैं, जो Blaupunkt SBW Chicago HT5.1 Soundbar आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह बजट-फ्रेंडली होम थिएटर सिस्टम है जो वाकई में 5.1 सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है, वो भी महज 7,999 रपये से 8,999 रुपये की प्राइस रेंज में। हमने इसका रिव्यू करना का मौका मिला, कैसा रहा हमारा अनुभव चलिए बताते हैं…

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5.1 चैनल सिस्टम सबसे पहले बात इसके सेटअप की। यह एक 5.1 चैनल सिस्टम है। इसमें साउंडबार के अलावा वायर्ड सबवूफर और वायर्ड सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं। साउंडबार में तीन ड्राइवर्स लगे हैं। पावरफुल बास के लिए वायर्ड सबवूफर है और ट्रू सराउंड इफेक्ट के लिए इसमें दो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स हैं। मार्केट में ज्यादातर साउंडबार सिर्फ वर्चुअल सराउंड देते हैं, लेकिन यहां फिजिकल रियर स्पीकर्स होने से साउंड अलग-अलग दिशाओं से आता महसूस होता है। एक्शन मूवीज में गोली चलने की आवाज पीछे से आती है, हेलिकॉप्टर ऊपर से गुजरता लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि आप वाकई में सिनेमा हॉल में बैठकर मूवी देख रहे हों। ये एक्सपीरियंस बजट सेगमेंट में बहुत कम मिलता है।

स्लीक और प्रीमियम लुक डिजाइन की बात करें तो साउंडबार स्लिम और मिनिमलिस्टिक है और कम जगह में आसानी से फिट हो जाता है। आप इसे टीवी के नीचे भी रख सकते हैं। सबवूफर थोड़ा टॉल है लेकिन स्लिम होने की वजह के जगह ज्यादा नहीं घेरता है। रियर स्पीकर्स छोटे और बेहद कॉम्पैक्ट हैं और इन्हें दीवार के अलग-अलग कोनों में टांगा जा सकता है। पूरे साउंड सिस्टम ब्लैक फिनिश में आता है, जो दिखने में प्रीमियम फील देता है। दिक्कत बस यह है कि सैटेलाइट स्पीकर वायरलेस नहीं है, ऐसे में जितना लंबा वायर है और इन्हें उतनी ही दूरी पर रख पाएंगे। अगर ये वायरलेस होते, तो इन्हें और दूरी पर रखा जा सकता था।

350W का दमदार साउंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यह साउंड सिस्टम कुल 350W आउटपुट देता है। छोटा या फिर मिडियम साइज के रूम (10×12 से 15×20 फीट तक) के लिए इतना साउंड पर्याप्त है। इसके सबवूफर का 6.5 इंच ड्राइवर लगा है, जो डीप और पंची बास देता है। साउंडबार में 3 × 2.25 इंच स्पीकर्स लगे हैं, जिससे डायलॉग क्रिस्प और क्लियर सुनाई देते हैं। सैटेलाइट स्पीकर में भी बेहतरीन साउंड आता है। ऑवरऑल ऑडियो काफी क्लीन और इमर्सिव रहता है।

ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन इसमें कनेक्टिविटी की भी कोई कमी नहीं। ब्लूटूथ से फोन/लैपटॉप आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसमें एचडीएमआई आर्क, ऑप्टिकल, यूएसबी, औक्स - सब कुछ है। टीवी, गेमिंग कंसोल, प्रोजेक्टर या पेन ड्राइव से म्यूजिक – हर चीज सपोर्ट करता है। रिमोट कंट्रोल भी फुल-फंक्शन वाला है, जिससे आप दूर बैठकर वॉल्यूम कम-ज्यादा कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं और बास एडजस्टमेंट सबकुछ आराम से कंट्रोल कर सकते हैं।