Blaupunkt Rock & Roll 100W Party Speaker पार्टी में धूम मचाने के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अमेजन पर यह फ्लिपकार्ट से भी कम कीमत में मिल रहा है। हमें इसे आजमाने का मौका मिला, जानिए खरीदें या नहीं

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घर पर होने वाले फंक्शन, किट्टी पार्टी या फिर पिकनिक में डांस, मस्ती और धमाल करने के लिए नया स्पीकर खरीदने का प्लान है, तो Blaupunkt का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने भारतीय बाजार में हाल ही में अपना नया Rock & Roll Rave 100W Party Speaker लॉन्च किया है। जर्मन इंजीनियरिंग वाला यह स्पीकर पावरफुल साउंड, दमदार बास और वर्सेटाइलिटी का शानदार कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। अगर आप भी घर पर होने वाली पार्टी या आउटडोर गैदरिंग के लिए पावरफुल साउंड वाला पोर्टेबल स्पीकर तलाश रहे हैं तो यह स्पीकर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इसके साथ माइक भी मिलता है, जिससे आप परफॉर्मेंस देकर पार्टी में चार चांद लगा सकते हैं। हमें इसे आजमाने का मौका मिला। चलिए बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस…

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी स्पीकर के साथ बॉक्स में एक चार्जर और माइक मिलता है। हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड लगी। पूरी बॉड़ी मजबूत प्लास्टिक से बनी है, जो गिरने पर आसानी से टूटेगी नहीं। इसका वजन लगभग 7-8 किलो के आसपास है। इसमें ऊपर की तरफ हैंडल दिया गया है, जिससे इसे उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। हां, अगर नीचे व्हील्स होते हैं तो अच्छा होता, क्योंकि भारी होने के कारण लंबी दूरी तक इसे उठाकर नहीं ले लाया जा सकता। सामने की तरफ ब्लैक कलर की मेश ग्रिप लगी हैं, जिससे पीछे स्पीकर्स लगे हैं।

इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। इन्हें बहुत अच्छी तरह से फिट किया गया है और इनके ऊपर स्मूद फिनिश दी गई है। बीच में वॉल्यूम कम-ज्यादा करने के लिए घूमने वाला नॉब है। रोटेटिंग नॉब के चारों और कंट्रोल बटन लगे हैं, जिसमें वॉल्यूम, ट्रैक चेंज, सोर्स सिलेक्ट और Bass Boost जैसे बटन शामिल हैं। इसमें वायरलेस FM का सपोर्ट भी है। ठीक बगल में LED डिस्प्ले है। यह स्पीकर IP रेटिंग के साथ स्प्लैश रेसिस्टेंट (IPX4 जैसा) प्रदान करता है, यानी आप इसे पूल पार्टी के दौरान भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यही सलाह देंगे कि भले ही यह IP रेटिंग के साथ आता है लेकिन फिर भी इसे पानी से बचाकर रखें।

ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन यह स्पीकर सिर्फ म्यूजिक प्लेयर नहीं, बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट हब है, इसमें माइक और गिटार के अलग-अलग इनपुट मिलते हैं। वायर्ड कराओके माइक्रोफोन बॉक्स में ही स्पीकर के साथ फ्री मिलता है। गिटार प्लग इन करके लाइव परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। माइक के साथ एक चीज की कमी लगी, वो यह कि गाना गाने के लिए इसे मुंह के काफी करीब रखना पड़ता है।

कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलता है, जो स्टेबल कनेक्शन और अच्छी रेंज देता है। इसमें AUX और USB पोर्ट मिलते हैं, जिससे पुराने डिवाइसेस या पेन ड्राइव से गाने बजा सकते हैं।

साउंड भी जबर्दस्त इसमें 6.5 इंच के दो हाई परफॉर्मेंस वूफर लगे हैं, जो कुल 100W का आउटपुट देते हैं। यह बहुत बड़े हॉल के लिए तो नहीं लेकिन एक स्टैंडर्ड हॉल के लिए परफेक्ट है। डुअल 6.5-इंच वूफर्स बिना किसी डिस्टॉर्शन के डीप, पंची बास डिलीवर करते हैं। Bass Boost बटन एक जादू की तरह काम करता है, नॉर्मल मोड में भी बास रिच है, लेकिन Boost ऑन करने पर लो फ्रीक्वेंसीज इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि कमरे में वाइब्रेशन महसूस होने लगता है।

मिड्स और हाईज भी क्लियर हैं। वोकल्स अच्छे से निकलते हैं, जिससे म्यूजिक, मूवीज या पॉडकास्ट सब एंजॉय किए जा सकते हैं। हाई वॉल्यूम पर भी क्लैरिटी बनी रहती है, जो कई बजट पार्टी स्पीकर्स में देखने को नहीं मिलती है। X-Bass या समान टेक्नोलॉजी की वजह से ऑडियो बैलेंस्ड रहता है। TWS (True Wireless Stereo) सपोर्ट से आप दो स्पीकर्स को पेयर करके स्टीरियो एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साउंड को डबल कर सकते हैं।

इसमें चमकने वाली LED लाइट्स लगी हैं सबसे आकर्षक फीचर है इसका डायनामिक नियोन लाइटिंग सिस्टम। "Dual Pool Lightning Mode" के साथ लाइट्स म्यूजिक के बीट के साथ सिंक होकर पार्टी का माहौल बना देती हैं। दो अलग-अलग मोड्स में आप लाइटिंग इफेक्ट्स बदल सकते हैं – एक तो क्लासिक रिदम लाइटिंग और दूसरा ज्यादा एनर्जेटिक पूल इफेक्ट। अंधेरे में यह स्पीकर सच में "रॉक एंड रोल" फील कराता है।

परफॉर्मेंस इन रियल सिनेरियो मैंने इसे घर की पार्टी, बालकनी में और छोटे आउटडोर सेटअप में टेस्ट किया। 20-25 लोगों की गैदरिंग में यह आसानी से यह अपने साउंड से कमरा भर देता है। बास इतना दमदार है कि यह हर किसी को नाचने के लिए मजबूर कर सकता है। बैटरी परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव है। हाई-एफिशिएंसी रिचार्जेबल बैटरी 12 घंटे तक प्लेबैक देती है (मीडियम वॉल्यूम पर)। रियल यूज में 8-10 घंटे आसानी से निकल जाते हैं। चार्जिंग टाइम औसत है। हमने इसे फोन के चार्जर से चार्जर किया, तो इसे चार्ज होने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन स्पीकर के डेडिकेटेड चार्जर से अच्छी तरह से चार्ज हो जाता है।

इतनी है कीमत, कहां सबसे सस्ता यह Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध है लेकिन दोनों पर कीमत अलग-अलग है। फ्लिपकार्ट पर यह इस समय 10,499 रुपये में मिल रहा है, जबकि अमेजन पर यह 9,990 रुपये में मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट पर डुअल वूफर्स, 100W पावर, लाइटिंग, माइक इनपुट और 12 घंटे बैटरी के साथ यह काफी कॉम्पिटिटिव है। JBL, Sony जैसे ब्रांड्स की तुलना में Blaupunkt का जर्मन हेरिटेज और बास फोकस इसे अलग बनाता है।

खरीदें या नहीं Blaupunkt Rock & Roll 100W Party Speaker उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पावरफुल बास, पार्टी वाइब्स और वर्सेटाइल यूज चाहते हैं। यह सिर्फ स्पीकर नहीं, बल्कि पूरा पार्टी पैकेज है। अगर आपका बजट इस रेंज में है और आप घर या आउटडोर दोनों जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता।

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