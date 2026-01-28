Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़blaupunkt omg atom bluetooth speaker launched in india with 60w sound check price

इस छोटू स्पीकर में मिलेगा 60W साउंड, 12 घंटे लगातार सुनाएगा गाने, दिखने में भी धांसू

संक्षेप:

Blaupunkt Launches OMG Atom BT Speaker in India: ब्लाउपंक्ट ने 60W साउंड वाला OMG एटम ब्लूटूथ स्पीकर भारत में लॉन्च कर दिया है। Amazon पर यह 4,699 रुपये में मिल रहा है।  कंपनी का कहना है कि यह फुल चार्ज में 12 घंटे का प्लेटाइम देती है।

Jan 28, 2026 06:42 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Blaupunkt Launches OMG Atom BT Speaker in India: चलते-फिरते अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने के लिए या फिर पिकनिक पार्टी में म्यूजिक का मजा लेने के लिए पोर्टेबल स्पीकर खरीदने का प्लान है, तो ब्लाउपंक्ट का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। कंपनी ने अपने नए स्पीकर के तौर पर OMG Atom Bluetooth Speaker लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इस छोटे से स्पीकर में 60W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। स्पीकर में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट मिलते हैं और इसकी कीमत भी कम है। चलिए डिटेल में बताते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
इस छोटू स्पीकर में मिलेगा 60W साउंड, 12 घंटे लगातार सुनाएगा गाने, दिखने में भी धांसू

कॉम्पैक्ट साइज और मजबूत बिल्ड

कंपनी का दावा है कि अपने साइज के ज्यादातर ब्लूटूथ स्पीकर के उलट, OMG एटम स्पीकर में बेहतर ऑडियो हार्डवेयर है। इसमें डुअल मेटल-कोर स्पीकर ड्राइवर हैं, जिन्हें लंबे समय तक चलने वाली ड्यूरेबिलिटी और लगातार हाई-वॉल्यूम प्लेबैक के लिए डिजाइन किया गया है। साउंड आउटपुट रिच, साफ और सभी फ्रीक्वेंसी में अच्छी तरह से बैलेंस्ड है, जबकि डुअल बास रेडिएटर डीप, दमदार बास देते हैं जिसे सुना ही नहीं, महसूस भी किया जा सकता है।

blaupunkt omg atom speaker
ये भी पढ़ें:75 घंटे लगातार सुने गाने, फंकी कलर में आए धांसू ईयरबड्स, कीमत 1299 रुपये
ये भी पढ़ें:₹10,999 शुरुआती कीमत में 80W साउंड, 65 इंच तक डिस्प्ले वाले Smart TV लाया ब्रांड

स्पीकर में दमदार साउंड भी

स्पीकर में 60 वॉट की पावरफुल आउटपुट है, जो इसे अपनी क्लास के सबसे पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर्स में से एक बनाता है। ज्यादा पावर आउटपुट के बावजूद, साउंड क्वालिटी स्मूथ, बिना किसी डिस्टॉर्शन के और शानदार रहती है। ब्लाउपंक्ट ने एटम में लेटेस्ट जेनरेशन की डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग (DSP) टेक्नोलॉजी दी है, जो बेहतर क्लैरिटी, सटीकता और डायनामिक रेंज सुनिश्चित करती है। यह एडवांस्ड DSP, जो दुनियाभर के कई प्रीमियम मॉडल्स में अभी भी नहीं है, सुनने के अनुभव को काफी बेहतर बनाती है।

धूल और पानी से भी बेअसर

स्पीकर मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए यह IPX6 रेटिंग के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि चाहे घर के अंदर इस्तेमाल करना हो या बाहर, इस स्पीकर को अलग-अलग तरह की कंडीशन में लगातार अच्छा परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। पार्टी ऑरा लाइट्स के साथ इनोवेटिव डिजाइन। स्पीकर में 4400 एमएएच बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का कहना है कि यह फुल चार्ज में 12 घंटे का प्लेटाइम देती है।

स्पीकर में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, यूएसबी, टीएफ कार्, टीडब्ल्यूएस। इससे हैंड्स-फ्री कॉलिंग भी की जा सकती है। पारंपरिक सिलिंड्रिकल डिजाइन से हटकर, एटम में एक कॉम्पैक्ट, बिना किनारों वाला और मजबूत डिजाइन है, साथ ही ईजी यूज के लिए एक कंट्रोल पैनल भी है। इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए इसमें डुअल पार्टी ऑरा लाइट रिंग्स हैं जो म्यूजिक के साथ सिंक होती हैं, जिससे एक वाइब्रेंट और शानदार माहौल बनता है।

कीमत और उपलब्धता

ब्लाउपंक्ट OMG एटम की कीमत 4999 रुपये है और यह देश के प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चुनिंदा रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। Amazon पर यह 4,699 रुपये में मिल रहा है।

इन पोर्टेबल स्पीकर्स पर भी कर सकते हैं विचार

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gaya Speakers

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।