120W की दमदार आवाज और वायरलेस माइक के साथ आया Blaupunkt का नया स्पीकर; 12 घंटे चलेगी बैटरी, पार्टी Aura लाइट भी
घर पर पार्टी करने और तेज आवाज में गाने सुनने का शौक है तो Blaupunkt का Atomik Knightz स्पीकर है। इस 120W Boombox में 4 इंच का Woofer, दो 3 इंच के स्पीकर, वायरलेस Karaoke माइक भी मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक चल सकती है।
ऑडियो ब्रांड Blaupunkt ने भारतीय बाजार में अपना नया पार्टी स्पीकर Atomik Knightz 25K पेश किया है। यह एक पोर्टेबल Boombox है, जिसे घर की पार्टी, दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर और बाहर म्यूजिक सुनने जैसे मौकों के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 120W का साउंड आउटपुट और बॉक्स में मिलने वाला वायरलेस Karaoke माइक्रोफोन है। कंपनी ने इस स्पीकर में दमदार आवाज के साथ लंबी बैटरी और पार्टी लाइट्स जैसे फीचर्स भी दिए हैं। इस स्पीकर में 120W का साउंड आउटपुट दिया गया है। इसके साथ दो 3 इंच के फुल-रेंज स्पीकर और एक अलग 4 इंच का Woofer मिलता है। कंपनी का दावा है कि स्पीकर एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक चल सकता है। इसमें पार्टी के माहौल को रंगीन बनाने के लिए Aura Lights भी दी गई हैं।
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Blaupunkt Atomik Knightz 25K की कितनी है कीमत
Blaupunkt Atomik Knightz 25K की कीमत 14,990 रुपए है। इस स्पीकर को ई-कॉमर्स साइट Amazon से खरीदा जा सकता है। इसे ब्लैक कलर में खरीद सकते हैं।
Blaupunkt Atomik Knightz 25K स्पीकर की खासियतें
स्पीकर में 120W का साउंड आउटपुट मिलता है। Blaupunkt Atomik Knightz 25K में दो 3 इंच के फुल-रेंज स्पीकर्स दिए गए हैं। इनके साथ एक अलग 4 इंच का Woofer भी मिलता है। कंपनी के मुताबिक, यह सेटअप साफ आवाज और गहरे Bass के लिए बनाया गया है। इस स्पीकर की एक खास बात इसके साथ मिलने वाला Wireless Microphone है। इसकी मदद से यूजर गाने चलाकर उनके साथ अपनी आवाज में गा सकते हैं।
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यानी अगर घर पर दोस्तों या परिवार के साथ छोटी पार्टी रखी है, तो Karaoke के लिए अलग से माइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी स्पीकर में अच्छी आवाज के साथ बैटरी का लंबा चलना भी जरूरी है। Blaupunkt का दावा है कि Atomik Knightz 25K एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक लगातार म्यूजिक प्लेबैक दे सकता है। Blaupunkt ने इस स्पीकर में सिर्फ आवाज पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि इसके लुक को भी पार्टी के हिसाब से तैयार किया है।
Atomik Knightz 25K में Party Aura Lights दी गई हैं। गाने बजने के दौरान ये लाइट्स आसपास के माहौल को रंगीन बना सकती हैं। खासकर घर में पार्टी या दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर के दौरान यह फीचर काम आ सकता है। Blaupunkt ने Atomik Knightz 25K में ऊपर की तरफ बड़ा Carry Handle दिया है। स्पीकर की आधिकारिक वेबसाइट पर IPX6 रेटिंग का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि यह पानी की तेज बौछारों को झेल सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth, USB और TF Card जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा TWS सपोर्ट भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।