Blaupunkt launched SBW600 Emperor Dolby Atmos soundbar in India 17 drivers wireless connectivity karaoke check price
पार्टी हो या मूवी नाइट, सबके लिए आया Blaupunkt का नया Soundbar, देगा ऐसी साउंड की दीवारें हिल जाएंगी, 3 साल की वारंटी भी

पार्टी हो या मूवी नाइट, सबके लिए आया Blaupunkt का नया Soundbar, देगा ऐसी साउंड की दीवारें हिल जाएंगी, 3 साल की वारंटी भी

संक्षेप: भारत में लॉन्च हुआ है 17 नियोडिमियम-ड्राइवर्स, 1200W पावर आउटपुट, 8″ वायरलेस सबवूफर और 3-साल की वारंटी के साथ Blaupunkt का धांसू स्पीकर। जानें कीमत और सभी खासियतें:

Wed, 12 Nov 2025 11:27 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Blaupunkt SBW600 Emperor Soundbar Launched: अगर आप घर पर सिनेमा-जैसा साउंड अनुभव चाहते हैं, तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। ऑडियो ब्रांड Blaupunkt ने भारत में अपने सबसे नए और हाई-एंड होम थियेटर साउंडबार SBW600 Emperor 12.1.4 लॉन्च किया है। यह मॉडल ऑब्जेक्ट-बेसड ऑडियो तक ले जाता है और 12.1.4-चैनल सेटअप के साथ आता है जिसमें ऊपर-की ओर चलने वाले स्पीकर भी शामिल हैं।

इसे 17 नियोडिमियम ड्राइवर्स, 1200W पावर इनपुट, 8″ वायरलेस सबवूफर और रियर सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ पेश किया गया है, जो 20Hz तक गहरी बास देने का दावा करते हैं। इसके अलावा, इसमें ज़ीरो-लैग वायरलेस कनेक्टिविटी, HDMI eARC, ऑप्टिकल इनपुट और दो वायरलेस माइक सपोर्ट भी शामिल हैं। कंपनी ने 3-साल की वारंटी साथ “फ्री होम इंस्टॉलेशन” का ऑप्शन भी पेश किया है।

ये भी पढ़ें:Airtel ने बंद किया ₹189 वाला प्लान, अब ₹250 से कम में लें Unlimited डेटा-कॉल्स

Blaupunkt SBW600 Emperor Soundbar की कीमत और उपलब्धता

यह साउंडबार भारत में 69,990 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने कहा है कि यह प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑफिशियल वेबसाइट पर धीरे-धीरे उपलब्ध होगा, साथ ही फ्री डोर-स्टेप इंस्टॉलेशन का ऑप्शन रहेगा।

Blaupunkt SBW600 Emperor Soundbar की खास बातें

12.1.4-चैनल सेटअप

इसमें 12 मुख्य चैनल, 1 सबवूफर और 4 ऊपरी (height) चैनल शामिल हैं, जो ऊपर-की ओर सराउंड इफेक्ट देते हैं, जिससे साउंड “छत से ऊपर-नीचे” महसूस होती है। ब्लाउपंक्ट का दावा है कि इस सेटअप में कुल 17 स्पीकर यूनिट्स हैं, जिन्हें प्रीसिजन-ट्यून किया गया है और 1200W तक पावर ओकेल दिया गया है।

8″ वायरलेस सबवूफर + 20Hz बास

गहरी बास के लिए 8-इंच सबवूफर शामिल है जो 20Hz तक साउंड रिप्रोड्यूस कर सकता है कि यह इंडस्ट्री में बेहद कम देखा गया फिगर है। 5.8GHz वायरलेस कनेक्शन है, जिससे लेग-लैग कम होता है और साउंड सिंक बेहतर रहता है।

कनेक्टिविटी व फीचर्स

HDMI eARC, ऑप्टिकल इनपुट, AUX-इन उपलब्ध हैं। साथ ही इंटेलिटच LED-इन्टरफेस, प्रो-ऑडियो EQ मोड्स और दो वायरलेस माइक सपोर्ट भी मौजूद हैं कराओके या गाने गाने के शौकीनों के लिए अच्छा ऑप्शन। एयरोस्पेस-ग्रेड मेटल बॉडी, ब्रश्ड फिनिश, और कंपनी ने इसे 3-साल वारंटी के साथ पेश किया है।

ये भी पढ़ें:बच्चों की टिकट बुकिंग के नियम बदले! 5 साल से कम के बच्चे Train में करें FREE सफर
Tech News

