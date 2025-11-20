धमाका! 55, 65, 75 इंच में आए धमाकेदार Smart TV; 120Hz QLED TV, 80W साउंड का तगड़ा कॉम्बो, कीमत ₹32999 से शुरू
संक्षेप: Blaupunkt ने भारत में अपनी नई SonicQ QLED TV Series लॉन्च की है। ये टीवी 80W स्पीकर्स, 120Hz MEMC, HDR10+ और Dolby Vision शामिल हैं। टीवी की कीमत 32,999 रुपए से शुरू। गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट।
Blaupunkt SonicQ QLED TV Launched: भारतीय स्मार्ट टीवी बाजार में जर्मन-इंजीनियरिंग ब्रांड Blaupunkt ने अपनी नई SonicQ QLED TV Series भारत में लॉन्च कर दिया है, जो लॉन्च के साथ ही भारी चर्चा बटोर ली है। कंपनी ने इस सीरीज को 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच साइज में पेश किया है। यह टीवी QLED 4K डिस्प्ले, 1.1 बिलियन कलर्स, HDR10+, Dolby Vision, और बेहद स्मूद 120Hz MEMC के साथ आती है, जो खासकर गेमर्स और स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
साउंड के मामले में भी यह सीरीज एक पावरहाउस है। Blaupunkt ने इसमें 80W Dolby Audio स्टेरियो बॉक्स स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट दिया है, जो थिएटर जैसी क्वॉलिटी वाला ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं। साथ ही Google TV 5.0, 10,000+ ऐप्स, 550 निट्स ब्राइटनेस, VRR और ALLM जैसे फीचर्स इसे एक ऑल-राउंडर स्मार्ट टीवी बनाते हैं। यह सीरीज Flipkart पर उपलब्ध है।
Blaupunkt SonicQ QLED TV Series की कीमत
Blaupunkt ने भारतीय बाजार में धांसू फीचर्स वाली SonicQ Series पेश की है, जिसमें 55”, 65” और 75” के तीन मॉडल शामिल हैं। Blaupunkt ने अपनी SonicQ QLED TV सीरीज की कीमतें बेहद आकर्षक रखी हैं:
- 55-inch: 32,999 रुपए
- 65-inch: 44,999 रुपए
- 75-inch: 65,999 रुपए
ये टीवी Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।
Blaupunkt SonicQ QLED TV Series के फीचर्स और स्पेक्स
इन टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 120Hz MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) और VRR (Variable Refresh Rate) सपोर्ट है। यह हाई-स्पीड एक्शन और गेमिंग के दौरान दृश्य को बेहद स्मूद बनाता है। ALLM (Auto Low Latency Mode) भी शामिल है, जिससे कंट्रोल का रिस्पॉन्स तेज़ होता है और गेमिंग लैग कम होता है।
Blaupunkt की यह नई SonicQ सीरीज साउंड में भी किसी से कम नहीं है। इसमें 80W Dolby Audio स्टेरियो बॉक्स स्पीकर्स और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है, जिससे साउंड क्लियर, क्रिस्प और थिएटर जैसा महसूस होता है। बड़े हॉल या लिविंग रूम में भी यह टीवी शानदार ऑडियो परफॉर्मेंस देता है।
4K QLED पैनल 1.1 बिलियन रंगों के साथ बेहद जीवंत विजुअल देता है। HDR10+ और Dolby Vision कंटेंट को और भी शार्प और रियल-लाइफ जैसा बनाते हैं। 550 निट्स की ब्राइटनेस सुनिश्चित करती है कि दिन की रोशनी में भी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे।
नया SonicQ Series टीवी Google TV 5.0 पर चलता है, जिससे इंटरफेस तेज, आधुनिक और अधिक पर्सनलाइज्ड हो गया है। इसमें 10,000 से अधिक ऐप्स और 5 लाख से ज्यादा टीवी शोज का सपोर्ट मिलता है Netflix, Prime Video, Hotstar, Apple TV सहित सभी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स यहां मौजूद हैं। इसके साथ ही, 2GB RAM और 32GB स्टोरेज से ऐप्स स्मूदली चलती हैं।
कनेक्टिविटी के मामले में भी यह सीरीज पूरी तरह फ्यूचर-रेडी है। इसमें डुअल-बैंड Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, HDMI पोर्ट्स, USB पोर्ट्स और गेमिंग कंसोल कनेक्शन की सुविधा मौजूद है। साउंडबार या गेमिंग डिवाइस से कनेक्ट करना भी बेहद आसान है। Blaupunkt ने यह टीवी बेहद स्लिम AirSlim डिज़ाइन के साथ पेश किया है। बेज़ल-लेस स्क्रीन और एलॉय स्टैंड इसे प्रीमियम फील देते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
