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12 घंटे तक नॉन-स्टॉप म्यूजिक, 240W साउंड, Karaoke माइक के साथ आया Blaupunkt का दमदार Party Speaker, कीमत ₹9990

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Blaupunkt ने भारत में नया Rock & Roll Rave Party Speaker लॉन्च किया है। इसमें 240W साउंड आउटपुट, Bass Boost टेक्नोलॉजी, 12 घंटे बैटरी बैकअप, Karaoke माइक्रोफोन और डायनामिक लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

12 घंटे तक नॉन-स्टॉप म्यूजिक, 240W साउंड, Karaoke माइक के साथ आया Blaupunkt का दमदार Party Speaker, कीमत ₹9990

जर्मन ऑडियो ब्रांड Blaupunkt ने भारत में अपना नया Rock & Roll Rave Party Speaker लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह स्पीकर सिर्फ म्यूजिक सुनाने के लिए नहीं, बल्कि हर बीट को महसूस कराने के लिए बनाया गया है। पार्टी स्पीकर्स की मांग तेजी से बढ़ी है और लोग ऐसे डिवाइस चाहते हैं जो घर, आउटडोर पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन और दोस्तों की गैदरिंग में शानदार साउंड अनुभव दे सकें। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Blaupunkt ने अपना नया हाई-पावर स्पीकर बाजार में उतारा है। इसके अलावा इसमें Karaoke फीचर और रंग-बिरंगी Neon Lights भी मिलती हैं, जो किसी भी जगह को पार्टी जोन में बदल सकती हैं। इस स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत इसकी Bass Boost टेक्नोलॉजी है। जो लोग EDM, Bollywood Dance Songs, Punjabi Beats या DJ Mix सुनना पसंद करते हैं।

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Blaupunkt Rock & Roll Rave Party Speaker की कीमत और उपलब्धता

Blaupunkt ने अपने नए Rock & Roll Rave Party Speaker को भारत में 9,990 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया है। कंपनी का यह नया स्पीकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart के साथ-साथ चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत और भी कम हो सकती है, इसलिए खरीदारी से पहले ऑफर्स जरूर चेक कर लें।

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Blaupunkt Rock & Roll Rave फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Rock & Roll Rave Speaker 240W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इतने पावरफुल आउटपुट की वजह से यह बड़े कमरे या आउटडोर स्पेस में भी जोरदार साउंड देने में सक्षम है। स्पीकर में हाई-क्वालिटी ऑडियो ट्यूनिंग की गई है ताकि ज्यादा वॉल्यूम पर भी आवाज साफ बनी रहे और म्यूजिक का मजा खराब न हो। इस स्पीकर में डुअल 6.5 इंच हाई-परफॉर्मेंस वूफर्स लगाए हैं Blaupunkt ने Rock & Roll Rave में डायनामिक Neon Lighting दी है। ये लाइट्स म्यूजिक की बीट्स के साथ बदलती रहती हैं और पूरे माहौल को पार्टी जैसा बना देती हैं। रात के समय यह फीचर और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। Blaupunkt Rock & Roll Rave में हाई-एफिशिएंसी रिचार्जेबल बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज होने पर 12 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक देने का दावा करती है। अगर आपको दोस्तों और परिवार के साथ गाने गाना पसंद है, तो यह स्पीकर आपको पसंद आ सकता है। Blaupunkt इसके साथ एक Wired Karaoke Microphone भी दे रहा है। यह माइक्रोफोन स्पीकर के लिए खास तौर पर ट्यून किया गया है ताकि आवाज साफ और बैलेंस्ड सुनाई दे। इससे घर पर Karaoke पार्टी का मजा लिया जा सकता है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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