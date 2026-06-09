12 घंटे तक नॉन-स्टॉप म्यूजिक, 240W साउंड, Karaoke माइक के साथ आया Blaupunkt का दमदार Party Speaker, कीमत ₹9990

Blaupunkt ने भारत में नया Rock & Roll Rave Party Speaker लॉन्च किया है। इसमें 240W साउंड आउटपुट, Bass Boost टेक्नोलॉजी, 12 घंटे बैटरी बैकअप, Karaoke माइक्रोफोन और डायनामिक लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

जर्मन ऑडियो ब्रांड Blaupunkt ने भारत में अपना नया Rock & Roll Rave Party Speaker लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह स्पीकर सिर्फ म्यूजिक सुनाने के लिए नहीं, बल्कि हर बीट को महसूस कराने के लिए बनाया गया है। पार्टी स्पीकर्स की मांग तेजी से बढ़ी है और लोग ऐसे डिवाइस चाहते हैं जो घर, आउटडोर पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन और दोस्तों की गैदरिंग में शानदार साउंड अनुभव दे सकें। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Blaupunkt ने अपना नया हाई-पावर स्पीकर बाजार में उतारा है। इसके अलावा इसमें Karaoke फीचर और रंग-बिरंगी Neon Lights भी मिलती हैं, जो किसी भी जगह को पार्टी जोन में बदल सकती हैं। इस स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत इसकी Bass Boost टेक्नोलॉजी है। जो लोग EDM, Bollywood Dance Songs, Punjabi Beats या DJ Mix सुनना पसंद करते हैं।

Blaupunkt Rock & Roll Rave Party Speaker की कीमत और उपलब्धता Blaupunkt ने अपने नए Rock & Roll Rave Party Speaker को भारत में 9,990 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया है। कंपनी का यह नया स्पीकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart के साथ-साथ चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी खरीदने के लिए उपलब्ध है। बैंक डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत और भी कम हो सकती है, इसलिए खरीदारी से पहले ऑफर्स जरूर चेक कर लें।

Blaupunkt Rock & Roll Rave फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स