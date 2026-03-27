पार्टी में धूम मचा देगा यह 180W स्पीकर, रिकॉर्ड करेगा परफॉर्मेंस, 12 घंटे बैटरी लाइफ

Mar 27, 2026 08:16 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Blaupunkt Ibiza Party Speaker: भारच में Blaupunkt ने Ibiza नाम का नया पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला पार्टी स्पीकर है, जिसमें इन-बिल्ट रिकॉर्डिंग फंक्शन दिया गया है। इसमें 180W का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है।

Blaupunkt Ibiza Party Speaker: पार्टी में धूम मचाने के लिए पावरफुल साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो Blaupunkt का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्रांड ने भारत में Ibiza नाम का नया पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं। यह अपनी तरह का पहला पार्टी स्पीकर है, जिसमें इन-बिल्ट रिकॉर्डिंग फंक्शन दिया गया है। म्यूजिक लवर्स, कराओके के शौकीनों और उभरते कलाकारों के लिए डिजाइन किया गया Ibiza स्पीकर, हर महफिल को एक स्टेज में बदल देता है, और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का भी काम करेगा। यूजर इसमें अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर सकेंगे। कितनी है कीमत और इसमें क्या खास है, चलिए डिटेल में जानते हैं…

सम्बंधित सुझाव

discount

57% OFF

Blaupunkt New Launch Rock & Roll Ibiza 180W RMS Party Speaker with Dual 8” Woofers, Recording Button, Animated Text Display, Bass Boost Button, Wireless UHF Mic, Echo Reverb Control & Portable Wheels

Blaupunkt New Launch Rock & Roll Ibiza 180W RMS Party Speaker with Dual 8” Woofers, Recording Button, Animated Text Display, Bass Boost Button, Wireless UHF Mic, Echo Reverb Control & Portable Wheels

  • checkBlaupunkt New Launch Rock & Roll Ibiza 180W RMS Party Speaker with Dual 8” Woofers
  • checkRecording Button
  • checkAnimated Text Display
amazon-logo

₹16999

₹39990

खरीदिये

discount

80% OFF

Blaupunkt 2025 Launch ATOMIK Grab 20W Party Speaker Boombox, Unbelievable Loud & Clear Music I Portable Carry Handle | A Perfect Carry Around Sound Partner for Outdoors I Light Weight Grab on the GO

Blaupunkt 2025 Launch ATOMIK Grab 20W Party Speaker Boombox, Unbelievable Loud & Clear Music I Portable Carry Handle | A Perfect Carry Around Sound Partner for Outdoors I Light Weight Grab on the GO

  • checkBlaupunkt 2025 Launch ATOMIK Grab 20W Party Speaker Boombox
  • checkUnbelievable Loud & Clear Music I Portable Carry Handle | A Perfect Carry Around Sound Partner for Outdoors I Light Weight Grab on the GO
amazon-logo

₹999

₹4999

खरीदिये

discount

51% OFF

Blaupunkt Atomik PS30 Pro Wireless Bluetooth 30W Outdoor Party Speaker, Dual Passive Radiatori 3000Mah Battery I Dynamic RGB Lights I Karaoke With Wired Mic I EQ Button I Flexible Carrying Strap,Black

Blaupunkt Atomik PS30 Pro Wireless Bluetooth 30W Outdoor Party Speaker, Dual Passive Radiatori 3000Mah Battery I Dynamic RGB Lights I Karaoke With Wired Mic I EQ Button I Flexible Carrying Strap,Black

  • checkBlaupunkt Atomik PS30 Pro Wireless Bluetooth 30W Outdoor Party Speaker
  • checkDual Passive Radiatori 3000Mah Battery I Dynamic RGB Lights I Karaoke With Wired Mic I EQ Button I Flexible Carrying Strap
  • checkBlack
amazon-logo

₹3411

₹6999

खरीदिये

discount

70% OFF

Blaupunkt Atomik Knightz 100W King of Party Speaker Boombox I Thumping Bass |Huge 15,600mAh Battery I 2-Night Playtime |Outdoor Rugged IPX6 Splash, Dust Proof, Party 9 Modes Aura Lights IWireless Mic

Blaupunkt Atomik Knightz 100W King of Party Speaker Boombox I Thumping Bass |Huge 15,600mAh Battery I 2-Night Playtime |Outdoor Rugged IPX6 Splash, Dust Proof, Party 9 Modes Aura Lights IWireless Mic

  • checkBlaupunkt Atomik Knightz 100W King of Party Speaker Boombox I Thumping Bass |Huge 15
  • check600mAh Battery I 2-Night Playtime |Outdoor Rugged IPX6 Splash
  • checkDust Proof
amazon-logo

₹12998

₹42999

खरीदिये

discount

73% OFF

Blaupunkt ATOMIK OMG 75W Party Bluetooth Speaker I 100 Years German Legacy Audio I Jazzy Aura Party Neon Lights I Quad Batteries I IPX6 Splash & Dust Proof I Enjoy Bass Boost Music Outdoors & Indoors

Blaupunkt ATOMIK OMG 75W Party Bluetooth Speaker I 100 Years German Legacy Audio I Jazzy Aura Party Neon Lights I Quad Batteries I IPX6 Splash & Dust Proof I Enjoy Bass Boost Music Outdoors & Indoors

  • checkBlaupunkt ATOMIK OMG 75W Party Bluetooth Speaker I 100 Years German Legacy Audio I Jazzy Aura Party Neon Lights I Quad Batteries I IPX6 Splash & Dust Proof I Enjoy Bass Boost Music Outdoors & Indoors
amazon-logo

₹7999

₹29999

खरीदिये

रिकॉर्डिंग स्टूडियो का काम करेगा स्पीकर

पारंपरिक पार्टी स्पीकरों से हटकर, जो सिर्फ म्यूजिक को एम्प्लीफाई करते हैं, Ibiza एक शानदार USB रिकॉर्डिंग फीचर लेकर आया है। यूजर्स एक USB ड्राइव लगा सकते हैं, रिकॉर्ड बटन दबा सकते हैं, और तुरंत कराओके सेशन, लाइव परफॉर्मेंस, जन्मदिन के मैसेज या प्रैक्टिस रिहर्सल रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फीचर यूजर्स को अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनने, बेहतर बनाने और यहां तक कि परफॉर्मेंस को सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की सुविधा देता है।

blaupunkt Ibiza 180w party speaker
180 वॉट का पावरफुल साउंड

यह स्पीकर 180W का पावरफुल साउंड आउटपुट देता है। कंपनी का कहना है कि Ibiza स्पीकर को Blaupunkt की मशहूर जर्मन एकॉस्टिक प्रेसिजन के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें 8-इंच के दो वूफर लगे हैं, जो इस सेगमेंट के ज्यादातर वूफर से बड़े हैं, जो डीप और दमदार बास देते हैं, जिसकी गूंज पूरे कमरे में फैल जाती है। दो ट्वीटर, बास के साथ मिलकर साफ और तेज आवाज (highs) और बैलेंस्ड मिड्स (mids) देते हैं, जिससे सुनने का एक शानदार अनुभव मिलता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

52% OFF

Blaupunkt Atomik Knightz 45K I India’s First Most Powerful 450W Party Speaker Boombox I Big 6 Speakers I Never Before 27K mAh Removable Battery I Neon Lights I IPX6 Splash Proof I Wireless Karaoke

Blaupunkt Atomik Knightz 45K I India’s First Most Powerful 450W Party Speaker Boombox I Big 6 Speakers I Never Before 27K mAh Removable Battery I Neon Lights I IPX6 Splash Proof I Wireless Karaoke

  • checkBlaupunkt Atomik Knightz 45K I India’s First Most Powerful 450W Party Speaker Boombox I Big 6 Speakers I Never Before 27K mAh Removable Battery I Neon Lights I IPX6 Splash Proof I Wireless Karaoke
amazon-logo

₹23990

₹49990

खरीदिये

discount

71% OFF

Blaupunkt Newly Launched SBA20 Pro 25W Bluetooth Soundbar with 2000mAh Battery I RGB Lights I Honeycomb Design I AUX, Bluetooth, USB & TWS I BT Speaker for TV, Mobile, PC, Laptops

Blaupunkt Newly Launched SBA20 Pro 25W Bluetooth Soundbar with 2000mAh Battery I RGB Lights I Honeycomb Design I AUX, Bluetooth, USB & TWS I BT Speaker for TV, Mobile, PC, Laptops

  • checkBlaupunkt Newly Launched SBA20 Pro 25W Bluetooth Soundbar with 2000mAh Battery I RGB Lights I Honeycomb Design I AUX
  • checkBluetooth
  • checkUSB & TWS I BT Speaker for TV
amazon-logo

₹1439

₹4999

खरीदिये

discount

84% OFF

Blaupunkt ATOMIK OMG ATOM 60W Portable Bluetooth Speaker, Advanced DSP Sound, 100 Years German Legacy Audio, Jazzy Aura Party Neon Lights, IPX6 Splashproof & Dustproof, Wireless Outdoor Travel Speaker

Blaupunkt ATOMIK OMG ATOM 60W Portable Bluetooth Speaker, Advanced DSP Sound, 100 Years German Legacy Audio, Jazzy Aura Party Neon Lights, IPX6 Splashproof & Dustproof, Wireless Outdoor Travel Speaker

  • checkBlaupunkt ATOMIK OMG ATOM 60W Portable Bluetooth Speaker
  • checkAdvanced DSP Sound
  • check100 Years German Legacy Audio
amazon-logo

₹4699

₹29999

खरीदिये

discount

67% OFF

Blaupunkt BT03 RGB Wireless Bluetooth Speaker with Deep Bass, Dynamic RGB Lights & Mobile Stand

Blaupunkt BT03 RGB Wireless Bluetooth Speaker with Deep Bass, Dynamic RGB Lights & Mobile Stand

  • checkBlaupunkt BT03 RGB Wireless Bluetooth Speaker with Deep Bass
  • checkDynamic RGB Lights & Mobile Stand
amazon-logo

₹499

₹1499

खरीदिये

discount

64% OFF

Blaupunkt SBA10 Kolors (2025 Launch) 16W Bluetooth Soundbar |Dual Passive Radiators I Dual Ring Lights | Aero Edge Design | USB, AUX, BT, TWS | 8H Playtime | Portable Bluetooth Speaker (Black)

Blaupunkt SBA10 Kolors (2025 Launch) 16W Bluetooth Soundbar |Dual Passive Radiators I Dual Ring Lights | Aero Edge Design | USB, AUX, BT, TWS | 8H Playtime | Portable Bluetooth Speaker (Black)

  • checkBlaupunkt SBA10 Kolors (2025 Launch) 16W Bluetooth Soundbar |Dual Passive Radiators I Dual Ring Lights | Aero Edge Design | USB
  • checkAUX
  • checkBT
amazon-logo

₹1248

₹3499

खरीदिये

साथ वायरलेस माइक भी मिलेगा

Ibiza स्पीकर के साथ एक प्रीमियम वायरलेस माइक भी मिलता है, जिसे साफ आवाज के लिए खास तौर पर इस सिस्टम के हिसाब से ट्यून किया गया है। इसमें एक खास Reverb फंक्शन भी है जो एक शानदार गूंज वाला इफेक्ट देता है, जिससे यूजर्स को परफॉर्मेंस के दौरान बिल्कुल कॉन्सर्ट जैसा अनुभव मिलता है।

blaupunkt Ibiza 180w party speaker

फुल चार्ज में 12 घंटे तक चलेगा

स्पीकर 7000mAh की पावरफुल बैटरी से लैस है और बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 12 घंटे तक का प्लेटाइम देता सकता है। चार मोड्स वाली डायनामिक LED लाइट्स माहौल को और भी शानदार बना देती हैं, जो म्यूजिक के साथ सिंक होकर पार्टी वाला माहौल तैयार करती हैं। स्पीकर के दोनों कोनों पर एक एनिमेटेड डिस्प्ले लगी है, जिस पर यूजर अपना नाम भी कस्टमाइज कर सकता है।

स्पीकर में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में कई EQ मोड्स, लाइव सेशंस के लिए गिटार इनपुट पोर्ट, आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए व्हील्स और एक आकर्षक और प्रीमियम डिजाइन शामिल हैं।

कीमत और कहां से खरीदें

यह कंपनी की ऑफिशियल साइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है, जहां से इसे 18,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है।

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।

