पार्टी में धूम मचा देगा यह 180W स्पीकर, रिकॉर्ड करेगा परफॉर्मेंस, 12 घंटे बैटरी लाइफ
Blaupunkt Ibiza Party Speaker: भारच में Blaupunkt ने Ibiza नाम का नया पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला पार्टी स्पीकर है, जिसमें इन-बिल्ट रिकॉर्डिंग फंक्शन दिया गया है। इसमें 180W का पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है।
Blaupunkt Ibiza Party Speaker: पार्टी में धूम मचाने के लिए पावरफुल साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो Blaupunkt का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्रांड ने भारत में Ibiza नाम का नया पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं। यह अपनी तरह का पहला पार्टी स्पीकर है, जिसमें इन-बिल्ट रिकॉर्डिंग फंक्शन दिया गया है। म्यूजिक लवर्स, कराओके के शौकीनों और उभरते कलाकारों के लिए डिजाइन किया गया Ibiza स्पीकर, हर महफिल को एक स्टेज में बदल देता है, और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का भी काम करेगा। यूजर इसमें अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर सकेंगे। कितनी है कीमत और इसमें क्या खास है, चलिए डिटेल में जानते हैं…
रिकॉर्डिंग स्टूडियो का काम करेगा स्पीकर
पारंपरिक पार्टी स्पीकरों से हटकर, जो सिर्फ म्यूजिक को एम्प्लीफाई करते हैं, Ibiza एक शानदार USB रिकॉर्डिंग फीचर लेकर आया है। यूजर्स एक USB ड्राइव लगा सकते हैं, रिकॉर्ड बटन दबा सकते हैं, और तुरंत कराओके सेशन, लाइव परफॉर्मेंस, जन्मदिन के मैसेज या प्रैक्टिस रिहर्सल रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फीचर यूजर्स को अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनने, बेहतर बनाने और यहां तक कि परफॉर्मेंस को सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की सुविधा देता है।
180 वॉट का पावरफुल साउंड
यह स्पीकर 180W का पावरफुल साउंड आउटपुट देता है। कंपनी का कहना है कि Ibiza स्पीकर को Blaupunkt की मशहूर जर्मन एकॉस्टिक प्रेसिजन के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें 8-इंच के दो वूफर लगे हैं, जो इस सेगमेंट के ज्यादातर वूफर से बड़े हैं, जो डीप और दमदार बास देते हैं, जिसकी गूंज पूरे कमरे में फैल जाती है। दो ट्वीटर, बास के साथ मिलकर साफ और तेज आवाज (highs) और बैलेंस्ड मिड्स (mids) देते हैं, जिससे सुनने का एक शानदार अनुभव मिलता है।
साथ वायरलेस माइक भी मिलेगा
Ibiza स्पीकर के साथ एक प्रीमियम वायरलेस माइक भी मिलता है, जिसे साफ आवाज के लिए खास तौर पर इस सिस्टम के हिसाब से ट्यून किया गया है। इसमें एक खास Reverb फंक्शन भी है जो एक शानदार गूंज वाला इफेक्ट देता है, जिससे यूजर्स को परफॉर्मेंस के दौरान बिल्कुल कॉन्सर्ट जैसा अनुभव मिलता है।
फुल चार्ज में 12 घंटे तक चलेगा
स्पीकर 7000mAh की पावरफुल बैटरी से लैस है और बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 12 घंटे तक का प्लेटाइम देता सकता है। चार मोड्स वाली डायनामिक LED लाइट्स माहौल को और भी शानदार बना देती हैं, जो म्यूजिक के साथ सिंक होकर पार्टी वाला माहौल तैयार करती हैं। स्पीकर के दोनों कोनों पर एक एनिमेटेड डिस्प्ले लगी है, जिस पर यूजर अपना नाम भी कस्टमाइज कर सकता है।
स्पीकर में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में कई EQ मोड्स, लाइव सेशंस के लिए गिटार इनपुट पोर्ट, आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए व्हील्स और एक आकर्षक और प्रीमियम डिजाइन शामिल हैं।
कीमत और कहां से खरीदें
यह कंपनी की ऑफिशियल साइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है, जहां से इसे 18,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
