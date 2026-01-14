चलते-फिरते लें म्यूजिक का मजा, सिर को ट्रैक करके साउंड एडजस्ट करेगा हेडफोन, इतनी है कीमत

संक्षेप: अगर आप चलते-फिरते गाने सुनने के शौकीन हैं, तो Blaupunkt का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्लाउपंक्ट ने भारतीय बाजार में नया BH71 मोक्ष हाइब्रिड ANC हेडफोन लॉन्च किया है। कितनी है कीमत और इस हेडफोन में और क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

अगर आप चलते-फिरते गाने सुनने के शौकीन हैं, तो Blaupunkt का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्लाउपंक्ट ने भारतीय बाजार में नया BH71 मोक्ष हाइब्रिड ANC हेडफोन लॉन्च किया है। हेडफोन केवल ब्लैक कलर में आता है और इसमें गोल्डन एलिमेंट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो यह खूबसूरत दिखता है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला हाइब्रिड ANC जाइरो हेड ट्रैकिंग ब्लूटूथ हेडफोन है, जिसमें 360° स्पैटियल ऑडियो है। कितनी है कीमत और इस हेडफोन में और क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

इतनी है कीमत अमेजन और कंपनी की वेबसाइट पर इस हेडफोन की कीमत 4,999 रुपये है। इसकी एमआरपी 8,999 रुपये है और यह 44 फीसदी छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Blaupunkt BH71 Moksha Hybrid ANC Headphones की खासियत ब्लाउपंक्ट का दावा है कि BH71 मोक्ष हाइब्रिड ANC हेडफोन, भारत का पहला जाइरो हेड ट्रैकिंग के साथ 360° स्पैटियल ऑडियो वाला हेडफोन है और इसमें ANC के साथ अल्ट्रा-लो लेटेंसी का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का कहना है कि इसे ऐसे ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस चाहते हैं।

हेडफोन में हेड ट्रैकिंग फीचर भी ये हेडफोन उन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो पहले सिर्फ एयरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए थीं। इसमें जाइरो हेड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, जो रियल टाइम में सिर की हरकतों को ट्रैक करने के लिए सटीक सेंसर का इस्तेमाल करती है। जैसे-जैसे यूजर अपना सिर हिलाते हैं, साउंडस्टेज डायनामिक रूप से एडजस्ट होता है, जिससे ऑडियो स्पेस में स्थिर रहता है और एक नेचुरल, असली जैसा सुनने का अनुभव मिलता है।

लिस्निंग एक्सपीरियंस, स्पैटियल ऑडियो से और बेहतर हो जाता है, जो ब्लाउपंक्ट की नेक्स्ट-जेनरेशन साउंड टेक्नोलॉजी है जो असली थ्री-डाइमेंशनल ऑडियो देती है। पारंपरिक सराउंड साउंड के उलट, स्पैटियल ऑडियो सुनने वालों को गहराई, दिशा और मूवमेंट का अनुभव करने देता है, जिससे म्यूजिक, फिल्में और लाइव परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। हेडफोन एक हाई-परफॉर्मेंस RTL ऑडियो चिपसेट से लैस है, जिसे स्पैटियल प्रोसेसिंग, हेड ट्रैकिंग और नॉइज कैंसिलेशन को तेज और बेहतर तरीके से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।

दमदार नॉइज कैंसिलेशन मोक्षा हाइब्रिड ट्रू ANC के साथ नॉइज कैंसिलेशन को नए लेवल पर ले जाया गया है। प्रीमियम AI माइक्रोफोन का क्वाड एरे आस-पास के शोर को बहुत ज्यादा सटीकता से कैप्चर करता है, जबकि इंटेलिजेंट एल्गोरिदम रियल टाइम में रुकावटों को खत्म करते हैं। भीड़भाड़ वाली भारतीय सड़कों और मेट्रो स्टेशनों से लेकर एयरक्राफ्ट केबिन और ऑफिस तक, BH71 आपको पूरी तरह से शांति देता है।