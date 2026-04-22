'प्रॉडक्ट ही करेगा हमारी बात, वही है हमारा असली हीरो, हमारी क्वॉलिटी दमदार'

Apr 22, 2026 10:50 pm IST

ब्लॉपंक्त ऑडियो इंडिया और इनवेंट के सीईओ सुकेश मदान ने बताया कि इस साल हम 2-3 नई कैटेगरीज में एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। हमारी मोबाइल एक्सेसरीज और IT एक्सेसरीज बिजनेस में उतरने की योजना है।

हमारा प्रॉडक्ट ही हमारे बारे में बात करेगा। जर्मन ब्रांड आमतौर पर स्ट्रैटेजी के तहत ब्रांड एंबेसडर स्टोरी पर भरोसा नहीं करते हैं और यह उनके DNA में है। जर्मन ब्रांड्स का मानना है कि उनके प्रॉडक्ट्स की क्वॉलिटी खुद बोलती है। हम भी एक जर्मन ब्रांड हैं और बतौर जर्मन ब्रांड हम इसी स्ट्रैटेजी पर कायम हैं। फिलहाल, प्रॉडक्ट प्रमोशन के लिए हमारा किसी ब्रांड एंबेसडर को रखने का कोई प्लान नहीं है। यह बात ब्लॉपंक्त ऑडियो इंडिया और इनवेंट के सीईओ सुकेश मदान ने कही। लाइव हिन्दुस्तान के साथ बातचीत में उन्होंने ब्रांड की अब तक की जर्नी, प्रॉडक्ट की क्वॉलिटी और रिस्पॉन्स, इंडियन मार्केट में कंपनी के फ्यूचर प्लान और दूसरे कई पक्षों पर विस्तार से बातचीत की। इस बातचीत के प्रमुख अंश...

इंडिया में ब्रांड की अब तक की जर्नी

ब्लॉपंक्त ऑडियो इंडिया के सीईओ सुकेश मदान ने बताया कि ब्लॉपंक्त (Blaupunkt) एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, इसकी 100 साल की जर्मन लेगसी है। हम अपने प्रॉडक्ट क्वॉलिटी के लिए जाने जाते हैं। हमने करीब 7-8 साल पहले जब ब्लॉपंक्त को इंडियन मार्केट में पेश किया, उस समय स्थितियां हमारे लिए बहुत आसान नहीं थीं। उन्होंने बताया कि जब लोग अपना पहला हेडफोन, ब्लूटूथ या स्पीकर खरीदते हैं तो आमतौर पर वह सबसे सस्ता प्रॉडक्ट लेकर यह परखना चाहते हैं कि यह उनकी जरूरत पर खरा उतर रहा है या नहीं। लेकिन, लोग अपना दूसरा प्रॉडक्ट प्रीमियम लेना चाहते हैं, हम उसी मिड-प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। प्रीमियम प्रॉडक्ट्स के लिए हम परफेक्ट ब्रांड हैं।

प्रॉडक्ट की क्वॉलिटी पर खास फोकस

ब्लॉपंक्त (Blaupunkt) का जर्मन में मतलब ब्लू डॉट है। जर्मनी में प्रॉडक्ट की क्वॉलिटी से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद Blaupunkt के टेक्निशियन प्रॉडक्ट पर ब्लू डॉट लगा लेते थे, जो कि कंज्यूमर्स के लिए एक तरह का क्वॉलिटी सर्टिफिकेट था। हम भी क्वॉलिटी का वही भरोसा बनाए हुए हैं। हमने हर स्तर पर ब्लॉपंक्त के प्रॉडक्ट्स की क्वॉलिटी को सुनिश्चित किया है। दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले हमारे क्वॉलिटी चेक नेक्स्ट लेवल के हैं। सुकेश मदान ने बताया कि हम अमेजन की तरफ से दिए जाने वाले रिटर्न रेशियो को कैप्चर करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ब्रांड के 100 प्रॉडक्ट्स बिकते हैं तो कितने रिटर्न आते हैं। इस मामले में हम बेस्ट 5 ब्रांड्स में हैं। वहीं, हाई सेलिंग ब्रांड्स की रिटर्न रेशियो हमसे 2 से 3 गुना ज्यादा है। हमारे ज्यादातर प्रॉडक्ट्स इंपोर्टेड हैं, उनकी प्रॉडक्ट्स की क्वॉलिटी जांचने के लिए खास टीम है।

6 फुट के ड्रॉप टेस्ट को फॉलो करते हैं हम

ब्लॉपंक्त ऑडियो इंडिया के सीईओ सुकेश मदान ने बताया कि हम हर सिंगल यूनिट का ड्रॉप टेस्ट करते हैं। किसी प्रॉडक्ट के ड्रॉप टेस्ट का ग्लोबल स्टैंडर्ड 3 फुट का है। यानी, अगर कोई प्रॉडक्ट 3 फुट ऊपर से गिरे तो वह टूटना नहीं चाहिए। यह एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो कि अमेरिका, यूके और दुनिया के ज्यादातर देशों में फॉलो होती है। लेकिन, भारत के लिए हमने इस ड्रॉप टेस्ट को 6 फुट से किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहां लॉजिस्टिक्स में प्रॉडक्ट्स को आमतौर पर 6 फुट की ऊंचाई से एक ट्रक से दूसरे ट्रक में फेंका जाता है। इसके अलावा, हम 15 और दूसरे टेस्ट अपने प्रॉडक्ट्स के करते हैं।

दूसरे सेगमेंट्स में उतरने की तैयारी में ब्रांड

क्या ब्लॉपंक्त ऑडियो इंडिया में अपने प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? इस सवाल के जवाब में सुकेश मदान ने बताया कि इंडिया में अभी हमारे प्रॉडक्ट्स की ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हम लोगों ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, जो कि हमारे बिजनेस का 10-15 पर्सेंट होगा। बाकी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस साल हम 2-3 नई कैटेगरीज में एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। हमारी मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस में उतरने की योजना है, जिसमें पावर बैंक, चार्जर, केबल्स और एडॉप्टर्स जैसे प्रॉडक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा, हम आईटी एक्सेसरीज कैटेगरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस और डैशकैम जैसे प्रॉडक्ट्स शामिल हैं।