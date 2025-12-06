महंगे स्पीकर्स भी इन JBL स्पीकर्स के आगे हुए फेल, ब्लैक फ्राइडे सेल में कीमत हुई धड़ाम

संक्षेप: JBL स्पीकर्स की साउंड कमाल की होती है। अगर आप भी इन्हें अपनी पार्टी में जान डालने के लिए खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स।

Dec 06, 2025

अमेजन पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और यहां से आप कई जबरदस्त डिवाइसेज खरीद सकते हैं। JBL स्पीकर्स की बात करें तो ये लिविंग रूम को म्यूजिक और मूवीज के लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट जोन बना देते हैं। इनकी क्लियर और पावरफुल साउंड क्वालिटी फिल्मों, गानों और गेम्स को सिनेमाघर जैसा एक्सपीरियंस देती है। ब्लूटूथ और वायर्ड कनेक्शन विकल्प होने से इन्हें टीवी, स्मार्टफोन या लैपटॉप से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। अमेजन पर कई अच्छे जेबीएल स्पीकर्स के ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी कीमत आपके बजट में ही है।

इसकी कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 50% डिस्काउंट के साथ 1,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक एक छोटा लेकिन बेहद पावरफुल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका अल्ट्रा-पोर्टेबल डिजाइन और रग्ड फैब्रिक बॉडी, इसे स्टाइलिश और टिकाऊ बनाते हैं। JBL Pro Sound टेक्नोलॉजी आपको क्लियर और पावरफुल साउंड देती है। यह स्पीकर वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश, पानी या आउटडोर इस्तेमाल में भी सुरक्षित रहता है।

Specifications डिजाइन अल्ट्रा-पोर्टेबल और रग्ड फैब्रिक बॉडी साउंड JBL Pro Sound क्वालिटी वॉटरप्रूफ IP67 रेटिंग कनेक्टिविटी वायरलेस ब्लूटूथ चार्जिंग पोर्ट USB Type-C क्यों खरीदें छोटा साइज, ईजी कैरी दमदार और साफ साउंड वॉटरप्रूफ और ड्यूरेबल डिजाइन USB-C से फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प माइक्रोफोन की सुविधा नहीं बैटरी लाइफ बड़ी स्पीकरों जैसी नहीं बड़े कमरे के लिए साउंड आउटपुट सीमित

इसकी कीमत 44% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये हो गई है। यह पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसे रीसाइकल्ड मैटेरियल और इको-फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ बनाया गया है। इसका कॉम्पैक्ट आकार और रग्ड फैब्रिक डिजाइन इसे टिकाऊ और आकर्षक बनाता है। JBL Pro Sound टेक्नोलॉजी साफ और दमदार आवाज देती है, जो आउटडोर और इंडोर दोनों जगह शानदार रहती है। यह स्पीकर वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश या पानी के छींटों में भी सुरक्षित रहता है।

Specifications इको-फ्रेंडली रीसाइकल्ड मैटेरियल और एनवायरोमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग साउंड JBL Pro Sound डिजाइन रग्ड फैब्रिक और पोर्टेबल बॉडी डिजाइन रग्ड फैब्रिक और पोर्टेबल बॉडी वॉटरप्रूफ IP67 रेटिंग कनेक्टिविटी वायरलेस ब्लूटूथ क्यों खरीदें इको-फ्रेंडली डिजाइन दमदार JBL Pro Sound वाटरप्रूफ और टिकाऊ बॉडी हल्का और आसानी से ले जाने योग्य USB-C चार्जिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प माइक्रोफोन सुविधा नहीं बैटरी लाइफ सीमित बड़े कमरे के लिए साउंड आउटपुट कम

इस स्पीकर की कीमत 4,999 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 3,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक अल्ट्रा-पोर्टेबल और स्टाइलिश ब्लूटूथ स्पीकर है, जो अपने छोटे साइज के बावजूद दमदार JBL Pro Sound देता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कहीं भी आसानी से ले जाने लायक बनाता है। यह वॉटर और डस्ट-प्रूफ है, जिससे बारिश, ट्रैवलिंग या आउटडोर इस्तेमाल में भी सुरक्षित रहता है।

Specifications साउंड JBL Pro Sound डिजाइन अल्ट्रा-पोर्टेबल, हल्का और मजबूत प्रूफिंग वाटर एवं डस्ट-प्रूफ (IP रेटेड) कनेक्टिविटी वायरलेस ब्लूटूथ क्यों खरीदें छोटा साइज लेकिन दमदार साउंड वाटर और डस्ट-प्रूफ स्टाइलिश और मजबूत डिजाइन ईजी टू कैरी USB-C चार्जिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प माइक्रोफोन सुविधा नहीं बहुत बड़े कमरे में साउंड आउटपुट सीमित बड़े स्पीकर्स जैसी बैटरी लाइफ नहीं

वैसे तो इसकी कीमत 13,999 रुपये है, लेकिन इसे 46% डिस्काउंट के साथ 7,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी इसकी बैटरी लाइफ 12 घंटे तक चलती है, जिससे आप लंबे समय तक बिना रुकावट म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। IP67 वॉटर और डस्टप्रूफ डिजाइन इसे आउटडोर, ट्रैवल और पूलसाइड इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाता है। PartyBoost फीचर आपको कई JBL स्पीकर्स को कनेक्ट करके बड़ा साउंड एक्सपीरियंस देता है।

Specifications साउंड JBL Pro Sound with Deep Bass प्लेटाइम 12 घंटे तक प्रूफिंग IP67 वॉटर और डस्टप्रूफ कनेक्टिविटी वायरलेस ब्लूटूथ फीचर PartyBoost सपोर्ट क्यों खरीदें दमदार और क्लियर साउंड क्वालिटी 12 घंटे की बैटरी लाइफ IP67 वॉटर और डस्टप्रूफ PartyBoost से बड़ा साउंड एक्सपीरियंस ऐप के जरिए EQ कस्टमाइजेशन क्यों खोजें विकल्प माइक्रोफोन सुविधा नहीं साइज थोड़ा बड़ा, जेब में नहीं आता हाई वॉल्यूम पर बैटरी थोड़ी जल्दी खत्म

यह बेहद ही पोर्टेबल है। इसे 5,499 रुपये के बजाय 3,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका रग्ड फैब्रिक डिजाइन और मजबूत बिल्ड इसे आउटडोर इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं। यह डस्ट और वॉटरप्रूफ है, इसलिए ट्रेकिंग, ट्रैवल या पूलसाइड में भी बिना चिंता इस्तेमाल किया जा सकता है। USB Type-C चार्जिंग इसे और सुविधाजनक बनाती है।

Specifications डिजाइन अल्ट्रा-पोर्टेबल रग्ड फैब्रिक बॉडी हुक इंटीग्रेटेड करबीनर क्लिप साउंड JBL Pro Sound प्रूफिंग डस्ट & वॉटरप्रूफ (IP67) कनेक्टिविटी वायरलेस ब्लूटूथ क्यों खरीदें दमदार और क्लियर वॉइस डस्ट और वॉटरप्रूफ मजबूत और टिकाऊ डिजाइन कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प माइक्रोफोन की सुविधा नहीं बैटरी लाइफ बड़े स्पीकरों जैसी नहीं बड़े कमरे में साउंड आउटपुट सीमित

इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इस पर 33% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 3,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज और इंटीग्रेटेड करबीनर हुक, इसे ट्रैवल, टैरेकिंग और आउटडोर इस्तेमाल के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। JBL Pro Sound क्लियर और दमदार ऑडियो देते हैं। इसका रग्ड डिजाइन इसे टिकाऊ बनाता है। यह स्पीकर IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ है, इसलिए पानी और धूल से सुरक्षित रहता है।

Specifications इको-फ्रेंडली रीसाइकल्ड मैटेरियल हुक इंटीग्रेटेड करबीनर क्लिप साउंड JBL Pro Sound प्रूफिंग IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ डिजाइन रग्ड और पोर्टेबल कनेक्टिविटी वायरलेस ब्लूटूथ क्यों खरीदें दमदार JBL Pro Sound डस्ट और वॉटरप्रूफ मजबूत और टिकाऊ डिजाइन क्यों खोजें विकल्प माइक्रोफोन की सुविधा नहीं बैटरी लाइफ बड़ी स्पीकरों जैसी नहीं बड़े कमरे में साउंड आउटपुट सीमित

इसकी कीमत 6,499 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 4,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज और इनबिल्ट करबीनर आपको इसे बैग, बेल्ट या साइकिल पर आसानी से टांगने की सुविधा देता है। 12 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ इसे आउटडोर, ट्रैवल और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। इसका डस्ट और वाटरप्रूफ डिजाइन आपको बारिश, धूल या एडवेंचर में भी बिना चिंता म्यूजिक का मजा देता है।

Specifications डिजाइन कॉम्पैक्ट, लाइटवेट हुक इंटीग्रेटेड करबीनर क्लिप बैटरी 12 घंटे का प्ले टाइम प्रूफिंग IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ डिजाइन रग्ड और पोर्टेबल क्यों खरीदें बेहद कॉम्पैक्ट और ट्रेवल-फ्रेंडली पानी और धूल से सुरक्षित 12 घंटे की बैटरी लाइफ करबीनर के साथ कैरी करना आसान क्यों खोजें विकल्प माइक नहीं, कॉलिंग फीचर उपलब्ध नहीं बड़े स्पीकर्स की तुलना में बास थोड़ा कम

