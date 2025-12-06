महंगे स्पीकर्स भी इन JBL स्पीकर्स के आगे हुए फेल, ब्लैक फ्राइडे सेल में कीमत हुई धड़ाम
JBL स्पीकर्स की साउंड कमाल की होती है। अगर आप भी इन्हें अपनी पार्टी में जान डालने के लिए खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और यहां से आप कई जबरदस्त डिवाइसेज खरीद सकते हैं। JBL स्पीकर्स की बात करें तो ये लिविंग रूम को म्यूजिक और मूवीज के लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट जोन बना देते हैं। इनकी क्लियर और पावरफुल साउंड क्वालिटी फिल्मों, गानों और गेम्स को सिनेमाघर जैसा एक्सपीरियंस देती है। ब्लूटूथ और वायर्ड कनेक्शन विकल्प होने से इन्हें टीवी, स्मार्टफोन या लैपटॉप से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। अमेजन पर कई अच्छे जेबीएल स्पीकर्स के ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी कीमत आपके बजट में ही है।
1. JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)
इसकी कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 50% डिस्काउंट के साथ 1,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक एक छोटा लेकिन बेहद पावरफुल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका अल्ट्रा-पोर्टेबल डिजाइन और रग्ड फैब्रिक बॉडी, इसे स्टाइलिश और टिकाऊ बनाते हैं। JBL Pro Sound टेक्नोलॉजी आपको क्लियर और पावरफुल साउंड देती है। यह स्पीकर वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश, पानी या आउटडोर इस्तेमाल में भी सुरक्षित रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटा साइज, ईजी कैरी
दमदार और साफ साउंड
वॉटरप्रूफ और ड्यूरेबल डिजाइन
USB-C से फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोफोन की सुविधा नहीं
बैटरी लाइफ बड़ी स्पीकरों जैसी नहीं
बड़े कमरे के लिए साउंड आउटपुट सीमित
2. JBL Go 3 Eco with eco-Friendly Recycled Materials and Packaging, Wireless Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, White)
इसकी कीमत 44% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये हो गई है। यह पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसे रीसाइकल्ड मैटेरियल और इको-फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ बनाया गया है। इसका कॉम्पैक्ट आकार और रग्ड फैब्रिक डिजाइन इसे टिकाऊ और आकर्षक बनाता है। JBL Pro Sound टेक्नोलॉजी साफ और दमदार आवाज देती है, जो आउटडोर और इंडोर दोनों जगह शानदार रहती है। यह स्पीकर वाटरप्रूफ है, इसलिए बारिश या पानी के छींटों में भी सुरक्षित रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इको-फ्रेंडली डिजाइन
दमदार JBL Pro Sound
वाटरप्रूफ और टिकाऊ बॉडी
हल्का और आसानी से ले जाने योग्य
USB-C चार्जिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोफोन सुविधा नहीं
बैटरी लाइफ सीमित
बड़े कमरे के लिए साउंड आउटपुट कम
3. JBL Go 4, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors, Water & Dust Proof, Type C (Without Mic, Black)
इस स्पीकर की कीमत 4,999 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 3,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक अल्ट्रा-पोर्टेबल और स्टाइलिश ब्लूटूथ स्पीकर है, जो अपने छोटे साइज के बावजूद दमदार JBL Pro Sound देता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कहीं भी आसानी से ले जाने लायक बनाता है। यह वॉटर और डस्ट-प्रूफ है, जिससे बारिश, ट्रैवलिंग या आउटडोर इस्तेमाल में भी सुरक्षित रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटा साइज लेकिन दमदार साउंड
वाटर और डस्ट-प्रूफ
स्टाइलिश और मजबूत डिजाइन
ईजी टू कैरी
USB-C चार्जिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोफोन सुविधा नहीं
बहुत बड़े कमरे में साउंड आउटपुट सीमित
बड़े स्पीकर्स जैसी बैटरी लाइफ नहीं
4. JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Black)
वैसे तो इसकी कीमत 13,999 रुपये है, लेकिन इसे 46% डिस्काउंट के साथ 7,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी इसकी बैटरी लाइफ 12 घंटे तक चलती है, जिससे आप लंबे समय तक बिना रुकावट म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। IP67 वॉटर और डस्टप्रूफ डिजाइन इसे आउटडोर, ट्रैवल और पूलसाइड इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाता है। PartyBoost फीचर आपको कई JBL स्पीकर्स को कनेक्ट करके बड़ा साउंड एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार और क्लियर साउंड क्वालिटी
12 घंटे की बैटरी लाइफ
IP67 वॉटर और डस्टप्रूफ
PartyBoost से बड़ा साउंड एक्सपीरियंस
ऐप के जरिए EQ कस्टमाइजेशन
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोफोन सुविधा नहीं
साइज थोड़ा बड़ा, जेब में नहीं आता
हाई वॉल्यूम पर बैटरी थोड़ी जल्दी खत्म
5. JBL Clip 4, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Integrated Carabiner, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Dust & Waterproof, Type C (Without Mic, Black)
यह बेहद ही पोर्टेबल है। इसे 5,499 रुपये के बजाय 3,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका रग्ड फैब्रिक डिजाइन और मजबूत बिल्ड इसे आउटडोर इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं। यह डस्ट और वॉटरप्रूफ है, इसलिए ट्रेकिंग, ट्रैवल या पूलसाइड में भी बिना चिंता इस्तेमाल किया जा सकता है। USB Type-C चार्जिंग इसे और सुविधाजनक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार और क्लियर वॉइस
डस्ट और वॉटरप्रूफ
मजबूत और टिकाऊ डिजाइन
कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोफोन की सुविधा नहीं
बैटरी लाइफ बड़े स्पीकरों जैसी नहीं
बड़े कमरे में साउंड आउटपुट सीमित
6. JBL Clip 4 Eco with eco-Friendly Recycled Materials & Packaging, Wireless Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Integrated Carabiner, Dust & Waterproof, Type C (Without Mic, Green)
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इस पर 33% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 3,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज और इंटीग्रेटेड करबीनर हुक, इसे ट्रैवल, टैरेकिंग और आउटडोर इस्तेमाल के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। JBL Pro Sound क्लियर और दमदार ऑडियो देते हैं। इसका रग्ड डिजाइन इसे टिकाऊ बनाता है। यह स्पीकर IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ है, इसलिए पानी और धूल से सुरक्षित रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार JBL Pro Sound
डस्ट और वॉटरप्रूफ
मजबूत और टिकाऊ डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोफोन की सुविधा नहीं
बैटरी लाइफ बड़ी स्पीकरों जैसी नहीं
बड़े कमरे में साउंड आउटपुट सीमित
7. JBL Clip 5, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, 12hrs of Playtime, Integrated Carabiner, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Dust & Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)
इसकी कीमत 6,499 रुपये है। इसे 31% डिस्काउंट के साथ 4,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज और इनबिल्ट करबीनर आपको इसे बैग, बेल्ट या साइकिल पर आसानी से टांगने की सुविधा देता है। 12 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ इसे आउटडोर, ट्रैवल और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। इसका डस्ट और वाटरप्रूफ डिजाइन आपको बारिश, धूल या एडवेंचर में भी बिना चिंता म्यूजिक का मजा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कॉम्पैक्ट और ट्रेवल-फ्रेंडली
पानी और धूल से सुरक्षित
12 घंटे की बैटरी लाइफ
करबीनर के साथ कैरी करना आसान
क्यों खोजें विकल्प
माइक नहीं, कॉलिंग फीचर उपलब्ध नहीं
बड़े स्पीकर्स की तुलना में बास थोड़ा कम
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।