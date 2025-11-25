Hindustan Hindi News
₹5999 में घर लाएं Smart TV, ब्लैक फ्राइडे सेल में सस्ते मिल रहे 24 से 75 इंच तक के मॉडल

₹5999 में घर लाएं Smart TV, ब्लैक फ्राइडे सेल में सस्ते मिल रहे 24 से 75 इंच तक के मॉडल

संक्षेप:

Black Friday Sale TV Deals: ब्लैक फ्राइडे सेल के तहत Blaupunkt और Kodak अपने पूरे स्मार्ट टीवी लाइनअप पर बंपर डिस्काउंट की पेशकश कर रहा है। सेल में 24 इंच से लेकर 75 इंच तक के टीवी मॉडल किफायती कीमतों पर मिल रहे हैं।

Tue, 25 Nov 2025 05:52 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Black Friday Sale TV Deals: कम दाम में धांसू फीचर्स वाला Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का एकदम सही समय हो सकता है। ब्लैक फ्राइडे सेल के तहत Blaupunkt और Kodak अपने पूरे स्मार्ट टीवी लाइनअप पर बंपर डिस्काउंट की पेशकश कर रहा है। सेल में 24 इंच से लेकर 75 इंच तक के टीवी मॉडल किफायती कीमतों पर मिल रहे हैं। अगर आप भी नया टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है, क्यों कीमतें सिर्फ 5,999 रुपये से शुरू हो रही हैं। देखें किस मॉडल पर कितने डिस्काउंट...

सम्बंधित सुझाव

discount

62% OFF

TCL 164 cm (65 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 65Q6C

TCL 164 cm (65 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 65Q6C

  • checkTCL 164 cm (65 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 65Q6C
amazon-logo

₹64490

₹169990

खरीदिये

discount

33% OFF

Blaupunkt 126 cm (50 inches) Cyber Sound G2 Series 4k Ultra HD LED Google TV 50CSGT7022 (Black)

Blaupunkt 126 cm (50 inches) Cyber Sound G2 Series 4k Ultra HD LED Google TV 50CSGT7022 (Black)

  • checkBlaupunkt 126 cm (50 inches) Cyber Sound G2 Series 4k Ultra HD LED Google TV 50CSGT7022 (Black)
amazon-logo

₹27999

₹41999

खरीदिये

discount

61% OFF

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K

  • checkTCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 55C6K
amazon-logo

₹46990

₹119990

खरीदिये

discount

63% OFF

TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C

TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C

  • checkTCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C
amazon-logo

₹43990

₹119990

खरीदिये

ब्लाउपंक्ट टीवी की खासियत

Blaupunkt के नए Mini QD Mini LED TVs, जो 65 और 75 इंच के साइज में आते हैं, घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव देने के लिए तैयार किए गए हैं। 1500 निट्स की ब्राइटनेस और 100000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशो स्क्रीन को बेहद शार्प बनाते हैं, और डीप ब्लैक कलर हर सीन को और इम्प्रेसिव बना देते हैं। 108 वॉट के डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम में 6 स्पीकर्स और 2 सबवूफर्स शामिल हैं। गेमिंग पसंद करने वालों के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बेहद स्मूद और बिना रुकावट का गेमप्ले देता है। टीवी में गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, एयरप्ले और 10,000+ ऐप्स के साथ आने वाला यह बेजल-लेस टीवी आपके एंटरटेनमेंट को पूरी तरह स्मार्ट और स्टाइलिश बना देता है। 65 इंच की कीमत 58,999 रुपये और 75 इंच की कीमत 89,999 रुपये है।

Blaupunkt CyberSound G2 43-इंच फुल एचडी एलईडी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी डॉल्बी ऑडियो और 48W साउंड आउटपुट के साथ आता है। एंड्रॉयड TV OS पर चलने वाला यह मॉडल नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ऐप्स सपोर्ट करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, 3 एचडीएमआई पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ब्लूटूथ और डुअल-बैंड वाई-फाई जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह सीरीज 40 और 43 इंच में उपलब्ध है, जिनकी सेल कीमत 13,799 रुपये से शुरू होती है।

Sigma Series एंड्रॉयड टीवी में 40W स्पीकर्स और सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके रिमोट पर यूट्यूब, अमेजन वीडियो, जी5 और सोनी लिव के शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। यह रेंज कई साइज में उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत 6,299 रुपये (24-इंच मॉडल के लिए) है।

ब्लाउपंक्ट के अलग-अलग मॉडल की कीमत

Blaupunkt के 24SigmaQ018 मॉडल की प्रभावी कीमत 6299 रुपये है।

Blaupunkt के 32QD7080 मॉडल की प्रभावी कीमत 9999 रुपये है।

Blaupunkt के 32SigmaQ010 मॉडल की प्रभावी कीमत 8299 रुपये है।

Blaupunkt के 40CSG7112 मॉडल की प्रभावी कीमत 13799 रुपये है।

Blaupunkt के 40QD7070 मॉडल की प्रभावी कीमत 13799 रुपये है।

Blaupunkt के 40SigmaQ008 मॉडल की प्रभावी कीमत 12999 रुपये है।

Blaupunkt के 43CSG7105 मॉडल की प्रभावी कीमत 15999 रुपये है।

Blaupunkt के 43QC7005 मॉडल की प्रभावी कीमत 19999 रुपये है।

Blaupunkt के 50QC7015 मॉडल की प्रभावी कीमत 25499 रुपये है।

Blaupunkt के 55QC7025 मॉडल की प्रभावी कीमत 28999 रुपये है।

Blaupunkt के 65QC7035 मॉडल की प्रभावी कीमत 39999 रुपये है।

Blaupunkt के BP43JQD0016 मॉडल की प्रभावी कीमत 17499 रुपये है।

Blaupunkt के BP50JQD0026 मॉडल की प्रभावी कीमत 21999 रुपये है।

Blaupunkt के BP55JQD0036 मॉडल की प्रभावी कीमत 26699 रुपये है।

Blaupunkt के BQD65Mini7066 मॉडल की प्रभावी कीमत 58999 रुपये है।

Blaupunkt के BQD75Mini7088 मॉडल की प्रभावी कीमत 89999 रुपये है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग Smart TV खरीदने पर लाख रुपये का साउंडबार FREE, ब्लैक फ्राइडे सेल ऑफर

कोडक टीवी की खासियत

Kodak Special Edition Series 24, 32, 40 और 43 इंच में उपलब्ध है, और 24-इंच का स्मार्ट टीवी सेल में सिर्फ 5,999 रुपये से शुरू होता है। बेजल-लेस डिजाइन, यूट्यूब, सोनी लिव, प्राइम वीडियो और जी5 जैसे बिल्ट-इन ऐप्स और क्वाड-कोर प्रोसेसर इसे हर तरह के कामों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। यह टीवी स्मूद और लैग-फ्री परफॉर्मेंस देता है।

Kodak 9XPRO Series एंड्रॉयड 11 पर चलता है और 32, 40, 42 और 43 इंच में उपलब्ध है। इस रेंज में एचडी रेडी और फुल एचडी दोनों ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी कीमतें 9,499 रुपये से शुरू होती हैं।

Kodak का हाई-परफॉर्मेंस Matrix QLED TV भी सेल में शानदार कीमतों पर उपलब्ध है। इसके 65 इंच मॉडल की 39,999 रुपये, 43 इंच 19,999 रुपये, 50 इंच 24,999 रुपये और 55 इंच 28,999 रुपये है। QLED डिस्प्ले, 48W डॉल्बी साउंड, गूगल टीवी, क्रोमकास्ट और 10,000+ ऐप्स सपोर्ट के साथ यह किसी भी कमरे के लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट अपग्रेड है।

कोडक के अलग-अलग मॉडल की कीमत

Kodak के 409X5061 मॉडल की प्रभावी कीमत 13499 रुपये है।

Kodak के 24QSE5002 मॉडल की प्रभावी कीमत 6299 रुपये है।

Kodak के 24SE5002 मॉडल की प्रभावी कीमत 5999 रुपये है।

Kodak के 32HDX900S-25 मॉडल की प्रभावी कीमत 6999 रुपये है।

Kodak के 32SE5001BL मॉडल की प्रभावी कीमत 7999 रुपये है।

Kodak के 32QSE5080 मॉडल की प्रभावी कीमत 8299 रुपये है।

Kodak के 329X5051 मॉडल की प्रभावी कीमत 9499 रुपये है।

Kodak के 32MT5077 मॉडल की प्रभावी कीमत 9399 रुपये है।

Kodak के 40QSE5009 मॉडल की प्रभावी कीमत 12499 रुपये है।

Kodak के 43SE5004BL मॉडल की प्रभावी कीमत 13499 रुपये है।

Kodak के 439X5081 मॉडल की प्रभावी कीमत 15499 रुपये है।

Kodak के 43ST5005 मॉडल की प्रभावी कीमत 19999 रुपये है।

Kodak के 50ST5015 मॉडल की प्रभावी कीमत 24999 रुपये है।

Kodak के 55ST5025 मॉडल की प्रभावी कीमत 28999 रुपये है।

Kodak के 65ST5035 मॉडल की प्रभावी कीमत 39999 रुपये है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
