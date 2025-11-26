Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Black Friday Sale best deal grab iPhone 16 at 19000 rupees discount from Amazon Croma Reliance Digital
ब्लैक फ्राइडे सेल में मचा धमाका, iPhone 16 मिल रहा 19,000 रुपए सस्ता, जानें कहां से खरीदें

ब्लैक फ्राइडे सेल में मचा धमाका, iPhone 16 मिल रहा 19,000 रुपए सस्ता, जानें कहां से खरीदें

संक्षेप:

iPhone 16 खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर Black Friday Sale 2025 में iPhone 16 अब 40,000 रुपए से भी कम में मिल रहा है। Amazon, Reliance और Croma पर बैंक ऑफर और प्रमोशनल डिस्काउंट के साथ यह Apple फोन बजट-फ्रेंडली हो गया है। जानें डील की डिटेल्स।

Wed, 26 Nov 2025 11:41 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

discount

15% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹76490

₹89900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

खरीदिये

discount

26% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51990

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 15 Plus

Apple IPhone 15 Plus

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹69900

खरीदिये

iPhone 16 Best Deal: इस साल की Black Friday Sale 2025 अब ज्यादातर सभी ई-कॉमर्स साइट पर शुरू हो गयी है। इस सेल में Apple का लेटेस्ट iPhone 16, जिसका लॉन्च प्राइस लगभग 79,900 रुपए है, वो अब Amazon, Reliance Digital और Croma पर रिकॉर्ड-तोड़ डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। अगर आप आईफोन 16 खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये डील अच्छी साबित होगी। आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि किस ई-कॉमर्स साइट पर क्या है ऑफर:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

discount

15% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹76490

₹89900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

खरीदिये

discount

26% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51990

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 15 Plus

Apple IPhone 15 Plus

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹69900

खरीदिये

Amazon पर iPhone 16 का ऑफर

Amazon पर iPhone 16 का बेस मॉडल अभी 66,900 रुपए में लिस्टेड है, जिसमें पहले से ही लगभग 13,000 रुपए की सीधी कटौती शामिल है। इसी के साथ ICICI, HDFC और SBI कार्ड पर 4000 रुपए तक की इंस्टेंट बैंक छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिससे कीमत और कम हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा एक्सचेंज ऑफर में है अगर आपके पास iPhone 13, iPhone 14 या iPhone 15 जैसी अच्छी कंडीशन वाली डिवाइस है, तो आपको 20,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। जिससे आप बेहद किफायती कीमत पर iPhone 16 को खरीद पाएंगे।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! Samsung का 50MP हाई-रेजोल्यूशन कैमरा AI फोन हुआ पूरे ₹34,000 सस्ता

Croma की सेल iPhone 16 पर बेस्ट डील

Croma की ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone 16 को 66,990 रुपए में लिस्ट किया हुआ है, जो कि लॉन्च प्राइस से 13,000 रुपए की भारी कटौती है। बैंक ऑफर की बात करें तो आईसीआईसीआई, IDFC, SBI बैंक के कार्ड से 4000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जायेगा। जिसके बाद टोटल छूट 17,000 रुपए की हो जाएगी। एक्सचेंज मिलाकर यहां भी कीमत 50 हजार के आसपास पहुंच सकती है। कई स्टोर्स ऑन-स्पॉट एक्सचेंज बोनस भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप फोन फिजिकल स्टोर से लेना चाहते हैं, तो यह भी एक सुरक्षित और तेज ऑप्शन है।

रिलायंस डिजिटल भी दे रहा बड़ा डिस्काउंट

रिलायंस डिजिटल ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone 16 को लॉन्च प्राइस से सीधे 16,000 रुपए सस्ते में बेच रहा है। इसके साथ ही कंपनी SBI, IDFC, ICICI बैंक के कार्ड से फोन को खरीदने पर 3000 रुपए का कैशबैक दे रही है। जिससे आपको iPhone 16 पूरे 19,000 रुपए सस्ता मिल जायेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 15 Pro

Apple IPhone 15 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹127990

और जाने

Apple IPhone 14

Apple IPhone 14

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹61490

और जाने

Apple IPhone 14 Plus

Apple IPhone 14 Plus

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹66999

और जाने

discount

8% OFF

Apple IPhone 14 Pro

Apple IPhone 14 Pro

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹124200

₹134900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

Apple IPhone SE 2022 (iPhone SE 3)

Apple IPhone SE 2022 (iPhone SE 3)

  • checkMidnight
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹30730

और जाने

Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹64990

और जाने

iPhone 16 के फीचर्स

iPhone 16 में 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें बेहद शार्प कलर्स और हायर ब्राइटनेस है। नया A18 Bionic चिप इसे बेहद तेज़ बनाता है, चाहे गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या मल्टीटास्किंग। फोन में 48MP का मेन कैमरा है, जो कम लाइट में भी बेहतरीन तस्वीरें खींचता है। 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 12MP फ्रंट कैमरा इसे फोटोग्राफी और वीडियो दोनों के लिए काफी बेहतर बनाते हैं। बैटरी बैकअप भी पिछले मॉडल से बेहतर है और iOS 18 के साथ Apple Intelligence फीचर्स इसे और भी स्मूथ बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:अब फर्जी Aadhaar और PAN कार्ड बनवाना हुआ बच्चों का खेल, AI मिनटों कर रहा काम
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।