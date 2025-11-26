ब्लैक फ्राइडे सेल में मचा धमाका, iPhone 16 मिल रहा 19,000 रुपए सस्ता, जानें कहां से खरीदें

संक्षेप: iPhone 16 खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर Black Friday Sale 2025 में iPhone 16 अब 40,000 रुपए से भी कम में मिल रहा है। Amazon, Reliance और Croma पर बैंक ऑफर और प्रमोशनल डिस्काउंट के साथ यह Apple फोन बजट-फ्रेंडली हो गया है। जानें डील की डिटेल्स।

Wed, 26 Nov 2025 11:41 AM

iPhone 16 Best Deal: इस साल की Black Friday Sale 2025 अब ज्यादातर सभी ई-कॉमर्स साइट पर शुरू हो गयी है। इस सेल में Apple का लेटेस्ट iPhone 16, जिसका लॉन्च प्राइस लगभग 79,900 रुपए है, वो अब Amazon, Reliance Digital और Croma पर रिकॉर्ड-तोड़ डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। अगर आप आईफोन 16 खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये डील अच्छी साबित होगी। आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि किस ई-कॉमर्स साइट पर क्या है ऑफर:

Amazon पर iPhone 16 का ऑफर Amazon पर iPhone 16 का बेस मॉडल अभी 66,900 रुपए में लिस्टेड है, जिसमें पहले से ही लगभग 13,000 रुपए की सीधी कटौती शामिल है। इसी के साथ ICICI, HDFC और SBI कार्ड पर 4000 रुपए तक की इंस्टेंट बैंक छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिससे कीमत और कम हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा एक्सचेंज ऑफर में है अगर आपके पास iPhone 13, iPhone 14 या iPhone 15 जैसी अच्छी कंडीशन वाली डिवाइस है, तो आपको 20,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। जिससे आप बेहद किफायती कीमत पर iPhone 16 को खरीद पाएंगे।

Croma की सेल iPhone 16 पर बेस्ट डील Croma की ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone 16 को 66,990 रुपए में लिस्ट किया हुआ है, जो कि लॉन्च प्राइस से 13,000 रुपए की भारी कटौती है। बैंक ऑफर की बात करें तो आईसीआईसीआई, IDFC, SBI बैंक के कार्ड से 4000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जायेगा। जिसके बाद टोटल छूट 17,000 रुपए की हो जाएगी। एक्सचेंज मिलाकर यहां भी कीमत 50 हजार के आसपास पहुंच सकती है। कई स्टोर्स ऑन-स्पॉट एक्सचेंज बोनस भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप फोन फिजिकल स्टोर से लेना चाहते हैं, तो यह भी एक सुरक्षित और तेज ऑप्शन है।

रिलायंस डिजिटल भी दे रहा बड़ा डिस्काउंट रिलायंस डिजिटल ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone 16 को लॉन्च प्राइस से सीधे 16,000 रुपए सस्ते में बेच रहा है। इसके साथ ही कंपनी SBI, IDFC, ICICI बैंक के कार्ड से फोन को खरीदने पर 3000 रुपए का कैशबैक दे रही है। जिससे आपको iPhone 16 पूरे 19,000 रुपए सस्ता मिल जायेगा।