iPhone लवर्स की मौज! Black Friday Sale में iPhone 13 से iPhone 17 Pro Max पर मिल रही भारी छूट, iPhone 15 सिर्फ ₹53690 मे

संक्षेप: Vijay Sales में Black Friday 2025 सेल शुरू हो गई है और इस सेल में iPhone 13, iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 Pro Max पर भारी छूट मिल रही है। इसके साथ ही बैंक ऑफर्स के साथ कीमतें और भी कम हो जाएंगी।

Fri, 21 Nov 2025 11:51 AM

Black Friday सेल 2025 शुरू हो गयी है जो Apple प्रेमियों के लिए बहुत खास है। Vijay Sales अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone मॉडल्स पर बेहद आकर्षक डिस्काउंट दे रहा है। इस सेल में iPhone 13 और iPhone 15 के साथ-साथ ताज़ा लॉन्च हुए मॉडल जैसे iPhone 16 और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं। ये ऑफर्स सीमित स्टॉक और समय के लिए हैं, और बैंक ऑफ़र्स इन्हें और भी किफ़ायती बना रहे हैं।

जिन लोगों ने पहले Apple फोन खरीदने का सपना देखा था लेकिन महंगी कीमतों के चलते रुक गए थे, अब उनके लिए यह सुनहरा मौका है। iPhone 13 की प्रभावी कीमत बैंक डिस्काउंट के बाद सिर्फ 39,900 रुपए तक पहुंच रही है वहीं iPhone 15 सेल में 53,690 रुपए तक मिल रहा है। नये मॉडल iPhone 16 और iPhone 17 Pro Max पर भी छूट के साथ बैंक-कैशबैक ऑफर्स मिल रहे हैं, जिससे यह Black Friday सेल और भी खास बन जाती है। आइये डिटेल में आपको बताते हैं हर मॉडल पर कितने रुपए की छूट है।

iPhone 13 पर जबरदस्त छूट iPhone 13 पहले 49,900 रुपए में उपलब्ध था, लेकिन Black Friday सेल में यह 44,990 रुपए में लिस्टेड है। बैंक ऑफर्स (जैसे ICICI और SBI क्रेडिट कार्ड) के साथ ग्राहक इसे 39,900 रुपए में खरीद सकते हैं।

iPhone 15 पर शानदार बचत iPhone 15 भी इस सेल में भारी छूट का हिस्सा है। Vijay Sales में इसका ऑफर प्राइस 55,690 रुपए है, और बैंक ऑफर्स के साथ यह घटकर 53,690 रुपए तक आता है। यह मॉडल बेहतर डिस्प्ले और बेहतर कैमरा फीचर्स के साथ आता है जो उन यूज़र्स को पसंद आएगा जो थोड़ा नया, लेकिन बहुत महंगा नहीं लेना चाहते।

iPhone 16 पर भी तगड़ा डिस्काउंट Black Friday के मौके पर नए iPhone 16 पर भी छूट मिली है। Vijay Sales में यह 66,490 रुपए पर लिस्ट किया गया है, जबकि बैंक छूट के बाद कीमत 62,490 रुपए तक जाती है। नए मॉडल्स पर इतनी जल्दी छूट कम ही मिलती है।