iPhone लवर्स की मौज! Black Friday Sale में iPhone 13 से iPhone 17 Pro Max पर मिल रही भारी छूट, iPhone 15 सिर्फ ₹53690 मे

iPhone लवर्स की मौज! Black Friday Sale में iPhone 13 से iPhone 17 Pro Max पर मिल रही भारी छूट, iPhone 15 सिर्फ ₹53690 मे

संक्षेप:

Vijay Sales में Black Friday 2025 सेल शुरू हो गई है और इस सेल में iPhone 13, iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 Pro Max पर भारी छूट मिल रही है। इसके साथ ही बैंक ऑफर्स के साथ कीमतें और भी कम हो जाएंगी।

Fri, 21 Nov 2025 11:51 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

Apple IPhone SE 2022 (iPhone SE 3)

Apple IPhone SE 2022 (iPhone SE 3)

  • checkMidnight
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹30730

और जाने

Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹64990

और जाने

discount

13% OFF

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51990

₹59900

खरीदिये

Apple IPhone 15 Plus

Apple IPhone 15 Plus

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹69900

खरीदिये

Black Friday सेल 2025 शुरू हो गयी है जो Apple प्रेमियों के लिए बहुत खास है। Vijay Sales अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone मॉडल्स पर बेहद आकर्षक डिस्काउंट दे रहा है। इस सेल में iPhone 13 और iPhone 15 के साथ-साथ ताज़ा लॉन्च हुए मॉडल जैसे iPhone 16 और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं। ये ऑफर्स सीमित स्टॉक और समय के लिए हैं, और बैंक ऑफ़र्स इन्हें और भी किफ़ायती बना रहे हैं।

जिन लोगों ने पहले Apple फोन खरीदने का सपना देखा था लेकिन महंगी कीमतों के चलते रुक गए थे, अब उनके लिए यह सुनहरा मौका है। iPhone 13 की प्रभावी कीमत बैंक डिस्काउंट के बाद सिर्फ 39,900 रुपए तक पहुंच रही है वहीं iPhone 15 सेल में 53,690 रुपए तक मिल रहा है। नये मॉडल iPhone 16 और iPhone 17 Pro Max पर भी छूट के साथ बैंक-कैशबैक ऑफर्स मिल रहे हैं, जिससे यह Black Friday सेल और भी खास बन जाती है। आइये डिटेल में आपको बताते हैं हर मॉडल पर कितने रुपए की छूट है।

ये भी पढ़ें:अब 5 मिनट में FREE में बनवाएं बच्चों का Aadhaar, आया सबसे आसान तरीका

iPhone 13 पर जबरदस्त छूट

iPhone 13 पहले 49,900 रुपए में उपलब्ध था, लेकिन Black Friday सेल में यह 44,990 रुपए में लिस्टेड है। बैंक ऑफर्स (जैसे ICICI और SBI क्रेडिट कार्ड) के साथ ग्राहक इसे 39,900 रुपए में खरीद सकते हैं।

iPhone 15 पर शानदार बचत

iPhone 15 भी इस सेल में भारी छूट का हिस्सा है। Vijay Sales में इसका ऑफर प्राइस 55,690 रुपए है, और बैंक ऑफर्स के साथ यह घटकर 53,690 रुपए तक आता है। यह मॉडल बेहतर डिस्प्ले और बेहतर कैमरा फीचर्स के साथ आता है जो उन यूज़र्स को पसंद आएगा जो थोड़ा नया, लेकिन बहुत महंगा नहीं लेना चाहते।

iPhone 16 पर भी तगड़ा डिस्काउंट

Black Friday के मौके पर नए iPhone 16 पर भी छूट मिली है। Vijay Sales में यह 66,490 रुपए पर लिस्ट किया गया है, जबकि बैंक छूट के बाद कीमत 62,490 रुपए तक जाती है। नए मॉडल्स पर इतनी जल्दी छूट कम ही मिलती है।

हाई-एंड iPhone 17 Pro Max पर बैंक ऑफर्स

जहां कुछ मॉडल पर डायरेक्ट कट है, वहीं iPhone 17 Pro Max पर बैंक कैशबैक सबसे बड़ा फायदा दे रहा है। इसका प्राइस 1,49,900 रुपए है, लेकिन HSBC कार्ड पर ₹7,500 तक की छूट मिल रही है, और ICICI/SBI कार्ड होल्डर्स को ₹4,000 का फायदा हो रहा है।

ये भी पढ़ें:₹15000 से कम में खरीदें झकास साउंड और HD डिस्प्ले वाले 43 इंच Smart TV
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
