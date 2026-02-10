अपने Aadhaar Card पर ये सेटिंग बदलकर लगा दें 'ताला', कोई नहीं कर पाएगा गलत यूज

संक्षेप: आधार कार्ड को सेफ रखने के लिए Biometric Aadhaar Lock अपनाया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में इसे ऑन किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से अनलॉक भी किया जा सकता है।

आधार कार्ड अब देश में पहचान से जुड़े सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक बन चुका है। बैंकिंग, मोबाइल सिम, सरकारी योजनाओं और कई डिजिटल सेवाओं को सीधे आधार से जोड़ा गया हैं। ऐसे में अगर आधार की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन गलत हाथ में चली जाए तो फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। नागरिकों को इसी दिक्कत से बचाने के लिए UIDAI ने Biometric Aadhaar Lock का विकल्प दिया है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

आखिर Biometric Aadhaar Lock क्या है? Biometric Aadhaar Lock एक सिक्योरिटी फीचर है, जिसके जरिए आप अपने आधार से जुड़े फिंगरप्रिंट और आईरिस (आंखों की पुतली से जुड़े) डाटा को लॉक कर सकते हैं। एक बार बायोमेट्रिक लॉक होने के बाद, कोई भी आपके आधार नंबर का यूज करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। इससे आधार के गलत इस्तेमाल की संभावना काफी कम हो जाती है।

बीते कुछ समय में आधार से जुड़े फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को बिना किसी तरह की भनक लगे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बायोमेट्रिक लॉक करने से यह तय होता है कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस का इस्तेमाल ना कर सके। खासतौर पर बैंक अकाउंट से लिंक आधार रखने वालों के लिए यह फीचर बेहद जरूरी हो जाता है।

Biometric Aadhaar Lock कैसे सेटअप करें? ऐसा करने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे,

स्टेप 1: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (uidai.gov.in) पर जाएं।

स्टेप 2: 'My Aadhaar' सेक्शन में जाकर 'Biometric Lock/Unlock' विकल्प चुनें।

स्टेप 3: अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें।

स्टेप 4: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरीफाई करें।

स्टेप 5: लॉगिन के बाद Enable Biometric Lock पर क्लिक करें।

इतना करते ही आपका आधार बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा।

जरूरत पड़ने पर अनलॉक करें Biometric Lock अगर आपको बैंक, सरकारी योजना या किसी जरूरी काम के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप इसे टेंपोरेरली अनलॉक कर सकते हैं।

स्टेप 1: UIDAI वेबसाइट पर Biometric Lock/Unlock पेज खोलें।

स्टेप 2: आधार नंबर और OTP से लॉगिन करें।

स्टेप 3: 'Disable Biometric Lock' या 'Temporary Unlock' ऑप्शन चुनें।

ध्यान रखें कि टेंपरेरी अनलॉक आमतौर पर लिमिटेड टाइम (जैसे- 10 मिनट) के लिए ही होता है, उसके बाद बायोमेट्रिक अपने आप फिर से लॉक हो जाता है।

मोबाइल से Biometric Aadhaar Lock कैसे करें? UIDAI का mAadhaar ऐप भी इस काम को और आसान बना देता है।