अपने Aadhaar Card पर ये सेटिंग बदलकर लगा दें 'ताला', कोई नहीं कर पाएगा गलत यूज

अपने Aadhaar Card पर ये सेटिंग बदलकर लगा दें 'ताला', कोई नहीं कर पाएगा गलत यूज

आधार कार्ड को सेफ रखने के लिए Biometric Aadhaar Lock अपनाया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में इसे ऑन किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से अनलॉक भी किया जा सकता है। 

Feb 10, 2026 01:26 pm IST
Pranesh Tiwari
आधार कार्ड अब देश में पहचान से जुड़े सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक बन चुका है। बैंकिंग, मोबाइल सिम, सरकारी योजनाओं और कई डिजिटल सेवाओं को सीधे आधार से जोड़ा गया हैं। ऐसे में अगर आधार की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन गलत हाथ में चली जाए तो फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। नागरिकों को इसी दिक्कत से बचाने के लिए UIDAI ने Biometric Aadhaar Lock का विकल्प दिया है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

आखिर Biometric Aadhaar Lock क्या है?

Biometric Aadhaar Lock एक सिक्योरिटी फीचर है, जिसके जरिए आप अपने आधार से जुड़े फिंगरप्रिंट और आईरिस (आंखों की पुतली से जुड़े) डाटा को लॉक कर सकते हैं। एक बार बायोमेट्रिक लॉक होने के बाद, कोई भी आपके आधार नंबर का यूज करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। इससे आधार के गलत इस्तेमाल की संभावना काफी कम हो जाती है।

बीते कुछ समय में आधार से जुड़े फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को बिना किसी तरह की भनक लगे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बायोमेट्रिक लॉक करने से यह तय होता है कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस का इस्तेमाल ना कर सके। खासतौर पर बैंक अकाउंट से लिंक आधार रखने वालों के लिए यह फीचर बेहद जरूरी हो जाता है।

Biometric Aadhaar Lock कैसे सेटअप करें?

ऐसा करने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे,

स्टेप 1: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (uidai.gov.in) पर जाएं।

स्टेप 2: 'My Aadhaar' सेक्शन में जाकर 'Biometric Lock/Unlock' विकल्प चुनें।

स्टेप 3: अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें।

स्टेप 4: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरीफाई करें।

स्टेप 5: लॉगिन के बाद Enable Biometric Lock पर क्लिक करें।

इतना करते ही आपका आधार बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा।

जरूरत पड़ने पर अनलॉक करें Biometric Lock

अगर आपको बैंक, सरकारी योजना या किसी जरूरी काम के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप इसे टेंपोरेरली अनलॉक कर सकते हैं।

स्टेप 1: UIDAI वेबसाइट पर Biometric Lock/Unlock पेज खोलें।

स्टेप 2: आधार नंबर और OTP से लॉगिन करें।

स्टेप 3: 'Disable Biometric Lock' या 'Temporary Unlock' ऑप्शन चुनें।

ध्यान रखें कि टेंपरेरी अनलॉक आमतौर पर लिमिटेड टाइम (जैसे- 10 मिनट) के लिए ही होता है, उसके बाद बायोमेट्रिक अपने आप फिर से लॉक हो जाता है।

मोबाइल से Biometric Aadhaar Lock कैसे करें?

UIDAI का mAadhaar ऐप भी इस काम को और आसान बना देता है।

  • mAadhaar ऐप डाउनलोड करें।
  • आधार नंबर जोड़कर OTP से लॉगिन करें।
  • Biometric Lock/Unlock ऑप्शन चुनें।
  • एक टैप में बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक करें।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

