Bill Gates ने दी AI को लेकर डरा देने वाली चेतावनी- AI से समाज बदलेगा लेकिन इंसानों की नौकरियां जाएंगी

संक्षेप: Microsoft के सह-संस्थापक Bill Gates ने चेतावनी दी है कि AI तकनीक समाज और कामकाज के तरीके को उम्मीद से भी तेज़ी से बदल सकती है। AI के फायदे तो हैं पर इसके जोखिम, नौकरियों पर असर और misuse के खतरे भी हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज सिर्फ तकनीकी विद्वानों की चर्चा का विषय नहीं रहा यह रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। AI तकनीक चैटबॉट्स से लेकर हेल्थकेयर, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस तक उपयोग हो रही है, लेकिन इस बदलाव की गति ने कई विशेषज्ञों को सतर्क भी कर दिया है। इन विशेषज्ञों में से एक हैं Microsoft के सह-संस्थापक Bill Gates, जिन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा कि AI समाज और नौकरियों को सोच से कहीं तेज बदलाव देने की क्षमता रखता है।

Gates ने अपनी वार्षिक ‘The Year Ahead’ रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि AI के फायदे असली हैं और तकनीक जटिल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके जोखिमों को नजरअंदाज करना भी समान रूप से खतरनाक होगा। AI के विस्तृत उपयोग से यह संभव है कि आज तक की किसी भी टेक्नोलॉजी की तुलना में समाज के बारे में सोच, काम करने के तरीके, रोजगार का स्वरूप और रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर AI को बिना तैयारी के अपनाया गया तो न सिर्फ रोजगार प्रभावित होंगे बल्कि समाज में असमानता और जोखिम भी पैदा हो सकते हैं।

AI से बदलाव क्यों? Bill Gates के अनुसार AI अन्य तकनीकों की तुलना में तेज और बड़े बदलाव लाने में सक्षम है। AI पहले से कई क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है जैसे:

✔ कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स

✔ रिकमेंडेशन इंजन

✔ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स

✔ हेल्थकेयर अनुसंधान

✔ एजुकेशन और डिज़िटल लर्निंग

AI कई समस्याओं को तेज़ी से हल कर सकता है वे कार्य जिन्हें कभी महीनों या सालों में करना होता था, AI अब हफ़्तों या महीनों में कर सकता है। यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि रोजमर्रा की ज़िंदगी, कामकाज और सोच में भी आएगा।

नौकरी और रोजगार पर प्रभाव Gates विशेष रूप से जॉब मार्केट को लेकर भी सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि AI की यह क्षमता कि वह कम मानव श्रम में बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, भविष्य में परंपरागत नौकरी ढाँचे को प्रभावित कर सकती है।

✔ कुछ सेक्टर में AI इंसानों की तुलना में तेज और सस्ते काम प्रदान कर सकता है

✔ इससे कंपनियों की भर्ती रणनीतियाँ (recruitment strategies) बदल सकती हैं

✔ कुछ नौकरी प्रोफ़ाइल्स धीरे-धीरे बदल सकती हैं या कम हो सकती हैं