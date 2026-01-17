Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Bill Gates issued big warning about AI that AI will transform society but humans will lose their jobs
Bill Gates ने दी AI को लेकर डरा देने वाली चेतावनी- AI से समाज बदलेगा लेकिन इंसानों की नौकरियां जाएंगी

Bill Gates ने दी AI को लेकर डरा देने वाली चेतावनी- AI से समाज बदलेगा लेकिन इंसानों की नौकरियां जाएंगी

संक्षेप:

Microsoft के सह-संस्थापक Bill Gates ने चेतावनी दी है कि AI तकनीक समाज और कामकाज के तरीके को उम्मीद से भी तेज़ी से बदल सकती है। AI के फायदे तो हैं पर इसके जोखिम, नौकरियों पर असर और misuse के खतरे भी हैं।

Jan 17, 2026 01:58 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज सिर्फ तकनीकी विद्वानों की चर्चा का विषय नहीं रहा यह रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। AI तकनीक चैटबॉट्स से लेकर हेल्थकेयर, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस तक उपयोग हो रही है, लेकिन इस बदलाव की गति ने कई विशेषज्ञों को सतर्क भी कर दिया है। इन विशेषज्ञों में से एक हैं Microsoft के सह-संस्थापक Bill Gates, जिन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा कि AI समाज और नौकरियों को सोच से कहीं तेज बदलाव देने की क्षमता रखता है।

Gates ने अपनी वार्षिक ‘The Year Ahead’ रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि AI के फायदे असली हैं और तकनीक जटिल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके जोखिमों को नजरअंदाज करना भी समान रूप से खतरनाक होगा। AI के विस्तृत उपयोग से यह संभव है कि आज तक की किसी भी टेक्नोलॉजी की तुलना में समाज के बारे में सोच, काम करने के तरीके, रोजगार का स्वरूप और रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर AI को बिना तैयारी के अपनाया गया तो न सिर्फ रोजगार प्रभावित होंगे बल्कि समाज में असमानता और जोखिम भी पैदा हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Amazon की बंपर सेल: 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाले 5G फोन अब ₹10,000 से कम में

AI से बदलाव क्यों?

Bill Gates के अनुसार AI अन्य तकनीकों की तुलना में तेज और बड़े बदलाव लाने में सक्षम है। AI पहले से कई क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है जैसे:

✔ कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स

✔ रिकमेंडेशन इंजन

✔ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स

✔ हेल्थकेयर अनुसंधान

✔ एजुकेशन और डिज़िटल लर्निंग

AI कई समस्याओं को तेज़ी से हल कर सकता है वे कार्य जिन्हें कभी महीनों या सालों में करना होता था, AI अब हफ़्तों या महीनों में कर सकता है। यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि रोजमर्रा की ज़िंदगी, कामकाज और सोच में भी आएगा।

ये भी पढ़ें:आपके Aadhaar से कोई और पैसे तो नहीं उड़ा रहा? 5 मिनट में मोबाइल से करें चेक

नौकरी और रोजगार पर प्रभाव

Gates विशेष रूप से जॉब मार्केट को लेकर भी सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि AI की यह क्षमता कि वह कम मानव श्रम में बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, भविष्य में परंपरागत नौकरी ढाँचे को प्रभावित कर सकती है।

✔ कुछ सेक्टर में AI इंसानों की तुलना में तेज और सस्ते काम प्रदान कर सकता है

✔ इससे कंपनियों की भर्ती रणनीतियाँ (recruitment strategies) बदल सकती हैं

✔ कुछ नौकरी प्रोफ़ाइल्स धीरे-धीरे बदल सकती हैं या कम हो सकती हैं

AI डेवलपमेंट टूल्स आज डेवलपर्स को कोड लिखने, टेस्ट करने और मेंटेन करने के कामों में मदद कर रहे हैं कुछ मामलों में तो AI डेवलपर्स की उत्पादकता को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिससे टीम संरचना और मानव कार्य की भूमिका बदल रही है।

ये भी पढ़ें:एक रिचार्ज, पूरे 84 दिन आराम: ₹369 खर्च कर अनलिमिटेड कॉल-डेटा, Jio का प्लान
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Artificial Intelligence

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।