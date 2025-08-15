बड़ा तोहफा: सिर्फ ₹399 में खरीदें गदर साउंड, 30 घंटे की बैटरी लाइफ, हाई-क्वालिटी वाले Wireless Earbuds

बड़ा तोहफा: सिर्फ ₹399 में खरीदें गदर साउंड, 30 घंटे की बैटरी लाइफ, हाई-क्वालिटी वाले Wireless Earbuds
TecSox और POP UPI ने Independence Day पर मात्र 399 रुपये में OMEGA True Wireless Earbuds लॉन्च किए हैं। ये ईयरबड्स 30 घंटे की बैटरी, Bluetooth 5.3, डीप बास और IPX वॉटर रेसिस्टेंस के साथ आता है है।
इस Independence Day पर म्यूजिक लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। TecSox जो अपनी जर्मन-इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग और प्रीमियम टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है ने POP UPI के साथ मिलकर OMEGA True Wireless Earbuds लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि इन ईयरबड्स की कीमत सिर्फ 399 रुपये रखी गई है और ये ऑफर सिर्फ POP UPI यूजर्स के लिए ‘Azadi ka Mela’ कैंपेन के तहत उपलब्ध होगा।
TecSox पहले भी भारत का सबसे किफायती 4K प्रोजेक्टर और हाई-क्वालिटी मोबाइल एक्सेसरीज लॉन्च कर चुका है। अब OMEGA Earbuds के जरिए कंपनी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स हर किसी की पहुंच में हो सकते हैं। इन ईयरबड्स में ऑडियोफाइल-ग्रेड साउंड, डीप बास, लंबा बैटरी बैकअप और एडवांस Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है।
OMEGA Earbuds के फीचर्स
OMEGA True Wireless Earbuds में 30 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है, जिससे आप पूरे दिन और रात म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। इसमें Bluetooth 5.3 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फास्ट और स्टेबल कनेक्शन सुनिश्चित करती है। डीप बास और क्लियर साउंड क्वालिटी के साथ यह म्यूजिक और कॉलिंग दोनों के लिए परफेक्ट है। IPX वॉटर रेसिस्टेंस होने के कारण यह पसीना और हल्की बारिश से भी सुरक्षित है, जिससे यह वर्कआउट और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी बेस्ट ऑप्शन बन जाता है।
Earbuds का डिज़ाइन और कलर वैरिएंट
डिजाइन के मामले में OMEGA को स्लिक और मिनिमल लुक दिया गया है, जो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसका एर्गोनॉमिक फिट लंबे समय तक आरामदायक पहनने की सुविधा देता है।
लॉन्च ऑफर
इस स्वंत्रता दिवस, TecSox ने POP UPI के "Azadi ka Mela" कैंपेन के तहत OMEGA True Wireless Earbuds एक खास डिस्काउंट के साथ पेश किए हैं। ये Earbuds सिर्फ 399 रुपये में उपलब्ध हैं जोकि एक असाधारण कीमत है, खासकर उस क्वालिटी और फीचर्स को ध्यान में रखते हुए जो यह ऑफर करता है।
