New Year Sale में आधी कीमत खरीदें Sony के Smart TV; 43, 50, 55, 65 इंच के टीवी हुए ₹61,910 तक सस्ते

संक्षेप: Amazon Holiday Sale में Sony Bravia 4K Smart TVs पर धमाकेदार डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इस सेल में सोनी का सबसे सस्ता टीवी 38,490 रुपए से शुरू, Dolby Vision, Google TV और शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ।

Sony Smart TV at Massive Discount: अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम 4K Smart TV खरीदने की सोच रहे थे, तो अब इंतज़ार खत्म हो चुका है। Sony ने अपने मशहूर Bravia 4K TVs पर एक ऐसा ऑफर पेश किया है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। Amazon Holiday Sale के तहत Sony Bravia के कई 4K मॉडल्स पर Rare Discount दिया जा रहा है, जिससे इनकी शुरुआती कीमत घटकर सिर्फ 38,490 रुपए रह गई है।

Sony Bravia TVs अपनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और लंबी लाइफ के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर ये टीवी प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, लेकिन मौजूदा ऑफर के चलते अब मिड-बजट यूज़र्स के लिए भी यह एक शानदार डील बन गई है। इस सेल में अलग-अलग स्क्रीन साइज 43 इंच से लेकर 65 इंच तक के मॉडल्स शामिल हैं, जो लेटेस्ट Google TV प्लेटफॉर्म, Dolby Vision, और 4K HDR सपोर्ट के साथ आते हैं। ऐसे में अगर आप नए साल से पहले अपने घर का एंटरटेनमेंट सेटअप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से जाने देना समझदारी नहीं होगी।

किस Sony Bravia TV पर कितना डिस्काउंट? Amazon की हॉलिडे सेल में Sony Bravia 4K Smart TVs पर इस समय शानदार छूट देखने को मिल रही है।

Sony Bravia 43-inch 4K LED Smart TV पर दमदार डिस्काउंट सबसे किफायती ऑफर Sony Bravia 43-inch 4K LED Smart TV पर मिल रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत घटकर 38,490 रुपए रह गई है। इस मॉडल पर करीब 10,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की सीधी छूट दी जा रही है, जो इसे मिड-बजट खरीदारों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती है।

Sony Bravia 50-inch 4K TV पर 20,000 रुपए से ज्यादा की छूट वहीं, Sony Bravia 50-inch 4K TV की कीमत में भी अच्छा कट देखने को मिला है। यह मॉडल 72,900 रुपए में लॉन्च हुआ था लेकिन अब सेल में 20,910 रुपए के डिस्काउंट के बाद 51,990 रुपए में अमेजन पर लिस्टेड है। इसमें X1 Processor और Dolby Audio जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

Sony Bravia 55-inch और 65-inch 4K TVs पर तगड़ा डिस्काउंट बड़े स्क्रीन साइज पसंद करने वालों के लिए Sony Bravia 55-inch और 65-inch 4K TVs पर भी हजारों रुपये की छूट दी जा रही है। 65 इंच स्मार्ट टीवी लॉन्च प्राइस 61,910 रुपए की छूट दी जा रही है। इन मॉडलों पर 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का फायदा मिल सकता है।

इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर, यह सेल उन लोगों के लिए शानदार मौका है जो लंबे समय से प्रीमियम Sony 4K TV खरीदने का प्लान बना रहे थे।

Sony Bravia TV के खास फीचर्स Sony Bravia TVs की सबसे बड़ी ताकत है उनकी Picture Processing Technology। इनमें मिलने वाला X1 Processor कलर, क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट को रियल-टाइम में बेहतर बनाता है। 4K HDR सपोर्ट के चलते कंटेंट ज्यादा शार्प और डिटेल्ड दिखता है। Dolby Vision और HDR10 की वजह से OTT प्लेटफॉर्म जैसे Netflix, Prime Video और Disney+ Hotstar पर मूवी और वेब सीरीज़ देखने का अनुभव थिएटर जैसा हो जाता है।