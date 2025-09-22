Flipkart BBD Sale में 55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये 56 फोन्स, डिस्काउंट देख हो जाएंगे 'क्रेजी', देखें पूरी List
Flipkart Big Billion Days 2025 कल से सभी के लिए शुरू हो जाएगी। इस सेल में इन 56 स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट्स मिल रहा है। इस सेल में iPhone 16 Pro की कीमत घटकर 69,900 रुपए हुई और Samsung Galaxy S24 FE अब 29,999 रुपए में मिल रहा है। देखें पूरी लिस्ट।
अगर आप इस फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल में आपको यह मौका मिल रहा है। फ्लिपकार्ट सेल मोबाइल फोन खरीदने वालों के लिए शानदार है। कल 23 सितंबर से शुरू होने वाली इस सेल में कुल 56 मोबाइल मॉडल्स पर बड़ी-बड़ी छूट दी जा रही है। चाहे आप प्रीमियम फोन लेना चाहते हों या बजट में बेहतर फोन खोज रहे हों सबके लिए कुछ-न-कुछ है। वहीं Plus मेंबर्स को 22 सितंबर से सेल का एक्सेस मिलेगा। जानें किस फोन पर कितने की छूट है:
फ्लिपकार्ट की सेल में iPhone 16 को 51,999 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि iPhone 16 Pro की कीमत हो सकती है ₹69,900 और Pro Max के लिए ₹89,900 की उम्मीद की जा रही है।
फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 सेल में इन फोन्स 56 मोबाइल डिस्काउंट की पूरी लिस्ट
Apple
1. फ्लिपकार्ट की सेल में iPhone 16 को 51,999 रुपए में बेचा जा रहा है।
2. जबकि iPhone 16 Pro की कीमत ₹69,900 है।
3. वहीं Pro Max को ₹89,900 में बेचा जाएगा।
Samsung Smartphones
4. Samsung Galaxy S24 को सेल में ₹39,999 में बेचा जा रहा है।
5. Samsung Galaxy S24 FE भारी डिस्काउंट पर आ रहे हैं ₹29,999 के आस-पास।
6. Samsung Galaxy A35 को सेल में ₹17999 है।
7. Samsung Galaxy F36 सेल में ₹14999 में बेचा जा रहा है।
8. Samsung Galaxy F06 फोन ₹7,499 में ख़रीदा जा सकता है।
9. Samsung Galaxy F05 फोन ₹6249 में फ्लिपकार्ट सेल में बेचा जा रहा है।
Google Pixel Smartphones
10. Google Pixel 9 Pro XL फोन ₹69,999 रुपए में
11. Google Pixel 9 Pro Fold फोन ₹99,999 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है।
12. Google Pixel 9 फोन जिसका MRP ₹79999 है फोन सेल में ₹34999 में बेचा जा रहा है।
Nothing Smartphones
13. नथिंग फ़ोन (3) ₹34999
14. नथिंग फ़ोन (3a) सेल में ₹20999
15. नथिंग फ़ोन 3a प्रो ₹24999
16. नथिंग CMF 2 प्रो ₹14999
OPPO Smartphones
17. OPPO K13 Turbo Pro सेल में ₹29999
18. OPPO K13 Turbo ₹21999 में मिलेगा।
19. OPPO K13 सेल में ₹14999 बेचा जायेगा।
20. OPPO K13x 5G फोन सेल में ₹9499 खरीदा जा सकता है।
Vivo Smartphones
21. vivo T4 Ultra सेल में ₹33999
22. vivo T4 Pro ₹33999 में बेचा जा रहा
23. vivo T4 फोन की कीमत सेल में ₹18999 है।
24. vivo T4R फोन ₹17999 में
25. vivo T4x: ₹16499
26. vivo T4 Lite: ₹8999
POCO Smartphones
27. Poco F7 सेल में 28999 रुपए
28. Poco X7 Pro: 14999 रुपए
29. Poco M7 Plus: 10999 रुपए
30. Poco M7: 6499 रुपए
31. Poco C75: 7399 रुपए
32. Poco C71: 6299 रुपए
Motorola Smartphones
33. Motorola Razr 60: 39999
34. Motorola Edge 60 Pro: 33999
35. Motorola Edge 60 Stylus: 33999
36. Motorola Edge 60 Fusion: ₹19,999
37. Motorola G86 Power: 15999
38. Motorola G96: ₹14,999
39. Motorola G45: 12999
40. Motorola G35: 8999
Realme Smartphones
41. Realme P3x: 10999
42. Realme P3 Ultra: 22999
43. Realme P3 Lite: 7499
44. Realme P4 Pro: 19999
45. Realme P4: 13999
46. Realme C61: 6249
Infinix
47. Infinix GT 30 Pro: 20999
48. Infinix GT 30: 15999
49. Infinix Note 50s: 13999
50. Infinix Hot 60i: 7999
Tecno Smartphones
51. Tecno Pova 7 Pro: 17499
52. Tecno Pova 7: 12249
Redmi Smartphones
53. Redmi Note 14 Se: 11499
Alcatel Smartphones
54. Alcatel V3 Classic 5G: 6499
AI+ Smartphones
55. AI+ Nova: 8499
56. AI+ Pulse: 4499