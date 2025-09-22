Flipkart BBD Sale में 55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये 56 फोन्स, डिस्काउंट देख हो जाएंगे 'क्रेजी', देखें पूरी List Biggest discount on smartphones in Flipkart Big Billion Days 2025 sale check 56 mobile list get up to 55000 rupees off, Gadgets Hindi News - Hindustan
Flipkart BBD Sale में 55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये 56 फोन्स, डिस्काउंट देख हो जाएंगे 'क्रेजी', देखें पूरी List

Flipkart Big Billion Days 2025 कल से सभी के लिए शुरू हो जाएगी। इस सेल में इन 56 स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट्स मिल रहा है। इस सेल में iPhone 16 Pro की कीमत घटकर 69,900 रुपए हुई और Samsung Galaxy S24 FE अब 29,999 रुपए में मिल रहा है। देखें पूरी लिस्ट।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 01:51 PM
Flipkart BBD Sale में 55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये 56 फोन्स, डिस्काउंट देख हो जाएंगे 'क्रेजी', देखें पूरी List

अगर आप इस फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल में आपको यह मौका मिल रहा है। फ्लिपकार्ट सेल मोबाइल फोन खरीदने वालों के लिए शानदार है। कल 23 सितंबर से शुरू होने वाली इस सेल में कुल 56 मोबाइल मॉडल्स पर बड़ी-बड़ी छूट दी जा रही है। चाहे आप प्रीमियम फोन लेना चाहते हों या बजट में बेहतर फोन खोज रहे हों सबके लिए कुछ-न-कुछ है। वहीं Plus मेंबर्स को 22 सितंबर से सेल का एक्सेस मिलेगा। जानें किस फोन पर कितने की छूट है:

फ्लिपकार्ट की सेल में iPhone 16 को 51,999 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि iPhone 16 Pro की कीमत हो सकती है ₹69,900 और Pro Max के लिए ₹89,900 की उम्मीद की जा रही है।

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 सेल में इन फोन्स 56 मोबाइल डिस्काउंट की पूरी लिस्ट

Apple

1. फ्लिपकार्ट की सेल में iPhone 16 को 51,999 रुपए में बेचा जा रहा है।

2. जबकि iPhone 16 Pro की कीमत ₹69,900 है।

3. वहीं Pro Max को ₹89,900 में बेचा जाएगा।

Samsung Smartphones

4. Samsung Galaxy S24 को सेल में ₹39,999 में बेचा जा रहा है।

5. Samsung Galaxy S24 FE भारी डिस्काउंट पर आ रहे हैं ₹29,999 के आस-पास।

6. Samsung Galaxy A35 को सेल में ₹17999 है।

7. Samsung Galaxy F36 सेल में ₹14999 में बेचा जा रहा है।

8. Samsung Galaxy F06 फोन ₹7,499 में ख़रीदा जा सकता है।

9. Samsung Galaxy F05 फोन ₹6249 में फ्लिपकार्ट सेल में बेचा जा रहा है।

Google Pixel Smartphones

10. Google Pixel 9 Pro XL फोन ₹69,999 रुपए में

11. Google Pixel 9 Pro Fold फोन ₹99,999 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

12. Google Pixel 9 फोन जिसका MRP ₹79999 है फोन सेल में ₹34999 में बेचा जा रहा है।

Nothing Smartphones

13. नथिंग फ़ोन (3) ₹34999

14. नथिंग फ़ोन (3a) सेल में ₹20999

15. नथिंग फ़ोन 3a प्रो ₹24999

16. नथिंग CMF 2 प्रो ₹14999

OPPO Smartphones

17. OPPO K13 Turbo Pro सेल में ₹29999

18. OPPO K13 Turbo ₹21999 में मिलेगा।

19. OPPO K13 सेल में ₹14999 बेचा जायेगा।

20. OPPO K13x 5G फोन सेल में ₹9499 खरीदा जा सकता है।

Vivo Smartphones

21. vivo T4 Ultra सेल में ₹33999

22. vivo T4 Pro ₹33999 में बेचा जा रहा

23. vivo T4 फोन की कीमत सेल में ₹18999 है।

24. vivo T4R फोन ₹17999 में

25. vivo T4x: ₹16499

26. vivo T4 Lite: ₹8999

POCO Smartphones

27. Poco F7 सेल में 28999 रुपए

28. Poco X7 Pro: 14999 रुपए

29. Poco M7 Plus: 10999 रुपए

30. Poco M7: 6499 रुपए

31. Poco C75: 7399 रुपए

32. Poco C71: 6299 रुपए

Motorola Smartphones

33. Motorola Razr 60: 39999

34. Motorola Edge 60 Pro: 33999

35. Motorola Edge 60 Stylus: 33999

36. Motorola Edge 60 Fusion: ₹19,999

37. Motorola G86 Power: 15999

38. Motorola G96: ₹14,999

39. Motorola G45: 12999

40. Motorola G35: 8999

Realme Smartphones

41. Realme P3x: 10999

42. Realme P3 Ultra: 22999

43. Realme P3 Lite: 7499

44. Realme P4 Pro: 19999

45. Realme P4: 13999

46. Realme C61: 6249

Infinix

47. Infinix GT 30 Pro: 20999

48. Infinix GT 30: 15999

49. Infinix Note 50s: 13999

50. Infinix Hot 60i: 7999

Tecno Smartphones

51. Tecno Pova 7 Pro: 17499

52. Tecno Pova 7: 12249

Redmi Smartphones

53. Redmi Note 14 Se: 11499

Alcatel Smartphones

54. Alcatel V3 Classic 5G: 6499

AI+ Smartphones

55. AI+ Nova: 8499

56. AI+ Pulse: 4499

