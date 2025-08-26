सिर्फ ₹8074 में खरीदें Samsung का 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 4 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला 5G फोन

Samsung का बजट फोन Galaxy F06 5G अभी फ्लिपकार्ट पर बहुत सस्ते में बेचा जा रहा है। सैमसंग का यह फोन 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 4 साल तक के OS अपडेट के साथ आता है। जानें ऑफर्स की पूरी डिटेल।

Tue, 26 Aug 2025 07:32 PM

सैमसंग बजट 5G स्मार्टफोन Samsung Galaxy F06 5G को सस्ते में खरीदने का यह अच्छा मौका है। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर यह फोन अभी काफी सस्ते में बेचा जा रहा है। स्मार्टफोन में पावरफुल 50MP का कैमरा सेटअप, 5000mAh की बड़ी बैटरी और 4 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट दिया जा रहा है। जानें Samsung Galaxy F06 5G पर मिलने वाले ऑफर्स और फीचर्स की सभी डिटेल्स:

Samsung Galaxy F06 5G पर तगड़ी छूट Samsung Galaxy F06 5G को कंपनी ने भारत में बेहद आकर्षक प्राइस पर लॉन्च किया है। फोन के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट को 9,499 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी यह फोन 1000 रुपये की सीधी छूट के बाद 8,499 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही बैंक और एक्सचेंज छूट भी जिससे फोन की कीमत और कम हो जाएगी।

रंगों की बात करें तो यह फोन दो कलर ऑप्शन जेड ग्रीन और ट्वाइलाइट ब्लू में उपलब्ध है। Galaxy F06 5G को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 425 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा फोन पर 5000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी है जो आपके पुराने फोन के मॉडल पर निर्भर है।

Samsung Galaxy F06 5G की बड़ी खासियतें Samsung Galaxy F06 5G को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो बजट में 5G स्मार्टफोन चाहते हैं। फोन में 6.6 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट है। इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, वीडियो और गेमिंग का अनुभव पहले से ज्यादा स्मूद रहेगा। इसमें MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर दिया गया है जो डेली टास्क और मिड-रेंज गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देता है।

कैमरे की बात करें तो Galaxy F06 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर के साथ डुअल कैमरा सेटअप है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। बैटरी के मामले में भी यह फोन पावरफुल है, क्योंकि इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन Android 15 आधारित One UI 6.1 पर चलता है। Samsung ने वादा किया है कि इस डिवाइस को 4 साल तक OS अपडेट और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। स्टोरेज ऑप्शन में 4GB और 6GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे microSD कार्ड से बढ़ाया जा सकता है।