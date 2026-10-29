Flipkart Diwali Sale में iPhone 17 से iPhone 18 Pro Max तक पर बड़ा डिस्काउंट, ₹20,000 तक की होगी बचत; देखें पूरी List

Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 में iPhone खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर मिल रहे हैं। सेल में iPhone 17 को 79,999 रुपए में ऑफर्स के साथ ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro और iPhone Air पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Flipkart Big Bang Diwali Sale में Apple के 7 iPhone पर ऑफर

दिवाली के मौके पर नया iPhone खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो Flipkart की Big Bang Diwali Sale 2026 आपके काम की हो सकती है। इस सेल में Apple के कई iPhone की कीमत में कटौती की गई है। इनमें iPhone 17, iPhone 15, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro और iPhone Air शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 17 की डील की है, जिसको सेल में 20,000 रुपए के ऑफर्स के साथ 79,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस ऑफर में छूट के साथ बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस शामिल हैं। Flipkart की यह सेल 28 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।

सेल में सिर्फ फोन की कीमत कम नहीं हुई है, बल्कि SBI के चुनिंदा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा भी मिल सकता है। पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर अधिकतम 5000 रुपए तक का अतिरिक्त बोनस मिलने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। हालांकि, एक्सचेंज में मिलने वाली रकम आपके पुराने फोन के मॉडल, उसकी हालत और लागू शर्तों पर निर्भर करेगी। इसलिए खरीदारी से पहले ऑफर की शर्तें जरूर देख लें। आगे जानिए सेल में कौन-सा iPhone कितनी कीमत पर मिल रहा है।

iPhone 17 पर ₹20,000 तक की बचत Flipkart की दिवाली सेल में iPhone 17 की डील सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। इस फोन की बताई गई रिटेल कीमत ₹99,900 है, जबकि सेल में इसकी प्रभावी कीमत ₹79,999 तक पहुंच सकती है। यानी सभी लागू ऑफर मिलने पर कुल बचत ₹20,000 तक हो सकती है। इस कीमत में ₹8,000 की सीधी कटौती, ₹7,000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और पुराने फोन पर ₹5,000 तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। iPhone 17 में 6.3 इंच का डिस्प्ले, Apple A19 चिपसेट और पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिलते हैं। फोन iOS 26 पर चलता है।

iPhone 15 भी ₹59,999 में खरीदने का मौका अगर आपका बजट iPhone 17 के लिए कम पड़ रहा है, तो सेल में iPhone 15 का विकल्प भी मौजूद है। इसकी लिस्टेड कीमत ₹69,999 है, जबकि ऑफर के साथ इसकी प्रभावी कीमत ₹59,999 बताई गई है। इस डील में ₹5,000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और ₹5,000 तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। iPhone 15 में 6.1 इंच का डिस्प्ले, A16 Bionic चिपसेट और पीछे 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है।

iPhone 18 Pro Max और Pro पर भी ऑफर सेल में प्रीमियम फोन पसंद करने वालों के लिए iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro भी लिस्ट किए गए हैं। iPhone 18 Pro Max की लिस्टेड कीमत ₹1,79,900 है, जबकि सेल में इसकी बताई गई कीमत ₹1,73,900 है। वहीं, iPhone 18 Pro की कीमत ₹1,64,900 से घटकर ₹1,58,900 बताई गई है।

iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Pro की कीमत Flipkart की सेल में iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Pro भी ऑफर के साथ मिल रहे हैं। iPhone 17 Pro Max की लिस्टेड कीमत ₹1,49,900 है, जबकि इसकी बताई गई सेल कीमत ₹1,42,900 है। इसी तरह iPhone 17 Pro की कीमत ₹1,34,900 से घटकर ₹1,27,900 बताई गई है।

iPhone Air की कीमत भी घटी इस सेल में iPhone Air भी शामिल है। इसकी लिस्टेड कीमत ₹1,19,900 है, जबकि ऑफर के साथ इसकी कीमत ₹99,900 बताई गई है। यानी कीमत में ₹20,000 का अंतर दिख रहा है।