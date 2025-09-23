₹4500 सस्ता हुआ 108MP कैमरा, 3 साल बिना रुके चलने वाला 5G फोन, अब खरीदें सिर्फ ₹10,999 में

भारत में स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 108MP कैमरे वाला जबर फोन पूरे 4500 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। जानें बेस्ट डील और फीचर्स के बारे में:

Tue, 23 Sep 2025 11:25 AM

Best 108MP Camera Phone at Massive Discount: अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आज से शुरू हो गई है। ऐसे में अगर आप इस सेल में से अपने लिए एक शानदार कैमरे वाला स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं तो Redmi Note 13 5G आपके लिए बेस्ट है। Redmi का यह फोन 108MP कैमरे के साथ आता है। इसके साथ ही फोन को लेकर कंपनी का दावा है कि 36 महीने तक लैग-फ्री चलेगा। दिलचस्प बात यह है ये फोन अभी अमेजन पर 4500 रुपये सस्ता मिल रहा है। इतना ही नहीं बैंक डिस्काउंट के साथ आप इसे और सस्ते में खरीद सकते हैं। डिटेल में जानिए फोन पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में:

Redmi Note 13 5G पर जबरदस्त छूट Amazon की इस फेस्टिवल सेल में Redmi Note 13 5G पर 4500 रुपए की सीधी छूट दी जा रही है। बता दें कि इस स्मार्टफोन को 15,499 रुपए में लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी यह फोन अमेजन पर 10,999 रुपए में बेचा जा रहा है। यह डील 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट पर उपलब्ध है। साथ ही यदि आप अमेजन पे से फोन खरीदते हैं तो आपको 400 रुपए का कैशबैक भी मिल जाएगा। इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल सकता है।

वहीं पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 7000 रुपए तक की एक्सचेंज छूट भी मिल सकती है। लेकिन ये छूट पूरी तरह से आपके पुराने फोन पर निर्भर करेगी। ऐसे में अगर आप बजट सेगमेंट में बढ़िया कैमरे वाला 5G फोन खरीदना चाहते हैं तो यह डील बेस्ट है।

Redmi Note 13 5G की खासियतें Redmi Note 13 5G को एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन कहा जा सकता है, खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बना है जो दमदार कैमरा, तेज परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन चाहते हैं।

1. कैमरा: इस फोन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 108MP प्राइमरी कैमरा है, जो शार्प और डिटेल्ड फोटोज लेने में सक्षम है। इसके साथ 2MP डेप्थ सेंसर और 16MP फ्रंट कैमरा भी मिलता है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग को बेहतर बनाता है।

2. डिस्प्ले: फोन में है 6.67 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यह डिस्प्ले न सिर्फ कलरफुल और ब्राइट है, बल्कि गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव भी शानदार बनाती है।

3. प्रोसेसर और परफॉर्मेंस: इसमें दिया गया MediaTek Dimensity 6100+ 5G चिपसेट इस फोन को पावरफुल बनाता है। मल्टीटास्किंग हो या गेमिंग, यह फोन स्मूद चलता है। साथ में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है।

4. बैटरी और चार्जिंग: फोन में 5,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो एक दिन से भी ज्यादा चल सकती है। इसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है।