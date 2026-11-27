Apple iPhone 17 को Flipkart की Black Friday Sale में 10,800 रुपये की छूट पर बेचा जा रहा है। इसके साथ ही बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये तक की अतिरिक्त बचत का भी मौका है। जानें iPhone 17 पर मिलने वाली पूरी डील के बारे में:

Black Friday Sale में हजारों रुपये सस्ता हुआ iPhone 17

iPhone 17 at Big Price Drop On Flipkart: एप्पल का नया आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। Flipkart की Black Friday Sale में iPhone 17 की कीमत में बड़ी कटौती की गई है। दरअसल, Flipkart की इस सेल में iPhone 17 पर हजारों रुपये की छूट मिल रही है। इस फोन को फ्लिपकार्ट से सीधे 10,800 रुपये की छूट पर खरीदा जा सकता। इतना ही नहीं, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का फायदा भी मिल सकता है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं इस फोन मिलने वाली छूट, ऑफर्स और फीचर्स के बारे में:

iPhone 17 पर जबरदस्त छूट ऐपल की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर यह फोन 99,900 रुपये में लिस्ट है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इसे 89,100 रुपये में खरीदा जा सकता है। यानी फोन की कीमत पर सीधे 10,800 रुपये की छूट दी जा रही है। यह कीमत फोन के 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है। इतना ही नहीं, Flipkart Axis Bank और SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। बैंक छूट का के बाद यह फोन 85,100 रुपये में खरीद सकते हैं।

Black Friday Sale में सस्ता हुआ iPhone 17, जानें खरीदने के 3 फायदे Apple के आईफोन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए Flipkart की Black Friday Sale एक अच्छा मौका लेकर आई है। इस सेल में कंपनी के लेटेस्ट स्टैंडर्ड मॉडल iPhone 17 पर हजारों रुपये की छूट मिल रही है।

1. 120Hz वाली शानदार OLED डिस्प्ले iPhone 17 को खरीदने की सबसे बड़ी वजह इसकी डिस्प्ले है। Apple ने पहली बार अपने स्टैंडर्ड iPhone मॉडल में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी है। इसमें 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो Pro मॉडल जैसा अनुभव देने की कोशिश करता है। इसके अलावा फोन में Always-On Display का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक जाती है। इससे तेज धूप में भी डिस्प्ले पर कंटेंट देखना आसान हो सकता है।

2. 48MP के दो कैमरे और शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग iPhone खरीदने की दूसरी बड़ी वजह इसका कैमरा है। iPhone 17 के पीछे 48MP का मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 18MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। मेन कैमरे से दिन की रोशनी में अच्छी डिटेल वाली तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं। इसके अलावा फोटो में स्किन टोन और रंग भी काफी हद तक नेचुरल दिखाई देते हैं।

अल्ट्रा-वाइड कैमरे का फायदा तब मिलता है, जब आपको किसी बड़े ग्रुप की फोटो लेनी हो या किसी खूबसूरत जगह का ज्यादा हिस्सा एक ही तस्वीर में कैद करना हो। इसमें मिलने वाला 48MP सेंसर इस कैमरे को भी खास बनाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी यह फोन अच्छा है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन पर 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड करने का सपोर्ट मिलता है। साथ ही वीडियो को हिलने से बचाने के लिए स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है।