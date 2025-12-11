सबसे बड़ी डील: Sony का 55-इंच Ultra HD TV लॉन्च प्राइस से हुआ ₹24,000 सस्ता, अब सिनेमा हॉल का मज़ा घर पर

सम्बंधित सुझाव
42% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
₹57990₹99900
खरीदिये
37% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25M2
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25M2
₹62690₹99900
खरीदिये
42% OFF
Sony BRAVIA 3 Series 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-55S30B (Black)
- Sony BRAVIA 3 Series 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-55S30B (Black)
₹68990₹118900
खरीदिये
40% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 7 4K Ultra HD AI Smart Mini LED Google TV K-55XR70 (Black)
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 7 4K Ultra HD AI Smart Mini LED Google TV K-55XR70 (Black)
₹148900₹249900
खरीदिये
सबसे बड़ी डील: Sony का 55-इंच Ultra HD TV लॉन्च प्राइस से हुआ ₹24,000 सस्ता, अब सिनेमा हॉल का मज़ा घर पर
Sony के 55 इंच 4K Ultra HD Smart TV पर मिल रही 19500 रुपए तक की सीधी छूट मिल रही है। 4K पिक्चर, Google TV, Dolby Audio और OTT सपोर्ट के साथ यह टीवी अब बहुत ही कम कीमत पर बेचा जा रहा है।
Sony Smart TV at Big Discount: अगर आप घर के मनोरंजन सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो Sony की ओर से एक शानदार अवसर आपके इंतज़ार में है। Amazon सेल में Sony BRAVIA 2 55 इंच 4K Ultra HD Smart TV लॉन्च प्राइस से सीधे 19500 रुपये तक की छूट पर बेचा जा रहा है वह भी बिना किसी शर्त के। यह डील बड़ी स्क्रीन, हाई-क्वालिटी पिक्चर और रिच ऑडियो एक्सपीरियंस चाहने वाले यूजर्स के लिए एक शानदार मौका है। जानें टीवी की पूरी डील:
सम्बंधित सुझाव
42% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
₹57990₹99900
खरीदिये
37% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25M2
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25M2
₹62690₹99900
खरीदिये
42% OFF
Sony BRAVIA 3 Series 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-55S30B (Black)
- Sony BRAVIA 3 Series 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-55S30B (Black)
₹68990₹118900
खरीदिये
40% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 7 4K Ultra HD AI Smart Mini LED Google TV K-55XR70 (Black)
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 7 4K Ultra HD AI Smart Mini LED Google TV K-55XR70 (Black)
₹148900₹249900
खरीदिये
Sony BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED पर जबरदस्त छूट
इस टीवी को कंपनी ने 75,990 रुपए में लॉन्च किया था लेकिन अमेजन की सेल में इसे 57,990 रुपए में में लिस्ट किया गया है, जिससे आपको भारी बचत मिल सकती है। इसके साथ ही टीवी पर 1500 रुपए का कूपन डिस्काउंट भी है। अगर आप कार्ड से भुगतान करते हैं, तो 2,000 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसके अलावा, पुराना फोन एक्सचेंज करने पर और 2,830 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ भी संभव है।
इन ऑफर्स को सही तरीके से लगाने से टीवी की अंतिम कीमत और भी कम हो सकती है, खासकर अगर आप बैंक ऑफर और एक्सचेंज का साथ में उपयोग करें।
Sony BRAVIA 2 55 इंच Smart TV फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
शानदार 4K Ultra HD डिस्प्ले
Sony BRAVIA 2 Smart TV में 55 इंच का 4K Ultra HD (3840x2160) LED डिस्प्ले मिलता है, जो पिक्चर क्वालिटी को शानदार बनाता है। 4K रेज़ॉल्यूशन के साथ आप मूवीज़, सीरीज और गेमिंग को डिटेल में देख पाएंगे। यह टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो सामान्य कंटेंट और ब्रॉडकास्ट के लिए परफेक्ट है, और HDR तकनीक सपोर्ट करता है जिससे रंग और कन्ट्रास्ट और बेहतर दिखते हैं।
सम्बंधित सुझाव
45% OFF
Dorca® Dust Cover for Sony (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B | Water-Resistant, Durable, Anti-Dust TV Protector | Keeps Your Device as New Black
- Dorca® Dust Cover for Sony (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B | Water-Resistant
- Durable
- Anti-Dust TV Protector | Keeps Your Device as New Black
₹382₹699
खरीदिये
36% OFF
Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25M2
- Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25M2
₹81990₹128900
खरीदिये
32% OFF
Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S25M2
- Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S25M2
₹43690₹63900
खरीदिये
20% OFF
Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S22M2
- Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S22M2
₹58490₹72900
खरीदिये
36% OFF
JeJos® Dust Cover for Sony (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B | Water-Resistant, Durable, Anti-Dust TV Protector | Keeps Your Device as New Black
- JeJos® Dust Cover for Sony (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B | Water-Resistant
- Durable
- Anti-Dust TV Protector | Keeps Your Device as New Black
₹449₹699
खरीदिये
Google TV प्लेटफ़ॉर्म और OTT सपोर्ट
Sony BRAVIA 2 में Google TV बिल्ट-इन है, जिससे आप Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Zee5 और अनेक OTT ऐप्स को सीधे टीवी पर स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वॉइस सर्च, Google Play, Chromecast बिल्ट-इन जैसे फीचर्स शामिल हैं, जिससे स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करना बेहद आसान और इंटरैक्टिव होता है। यह टीवी Apple AirPlay और Apple HomeKit के साथ भी कम्पैटिबल है, जिससे iPhone/iPad यूजर्स के लिए भी सेटअप सहज होता है।
Dolby Audio के साथ रिच साउंड आउटपुट
Sony BRAVIA 2 में 20W का साउंड आउटपुट मिलता है, जिसमें Open Baffle Speaker, Bass Reflex Speaker, Dolby Audio जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये फीचर्स मिलकर फिल्मों और गेमिंग के दौरान साउंड को सिनेमाई अनुभव जैसा बनाते हैं, खासकर जब आप घर पर बड़ी स्क्रीन का उपयोग करते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।