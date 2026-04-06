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आज से ₹13000 तक सस्ते हुए 50MP OIS कैमरा, 7000mAh बैटरी वाले iQOO के 7 फोन, सबसे सस्ता ₹11999 का; 10 अप्रैल तक मौका

Apr 06, 2026 08:44 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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iQOO 6th Anniversary Sale: आज से से शुरू हुई iQOO की एनिवर्सरी सेल 13,000 तक सस्ते मिलेंगे ये दमदार फोन्स। फ्लैगशिप से लेकर बजट फोन्स शामिल जानिए कौन-कौन से फोन पर कितनी छूट।

आज से ₹13000 तक सस्ते हुए 50MP OIS कैमरा, 7000mAh बैटरी वाले iQOO के 7 फोन, सबसे सस्ता ₹11999 का; 10 अप्रैल तक मौका

iQOO Anniversary Sale: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है। iQOO अपनी Anniversary Sale लेकर आया है, जिसमें बजट से लेकर फ्लैगशिप तक कई फोन पर भारी छूट दी जा रही है। यह सेल खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस वाला फोन लेना चाहते हैं। iQOO अपनी 6वीं एनिवर्सरी मना रही है और इस मौके पर कंपनी ने आज 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक स्पेशल सेल शुरू की है। इस सेल में iQOO के 6 स्मार्टफोन्स को सस्ते दाम पर बेचा जा रहा है। खास बात यह है कि कुछ फोन पर 13,000 रुपए तक की छूट मिल रही है, जिससे यह डील और भी आकर्षक बन जाती है।इसके अलावा, ग्राहकों को No Cost EMI, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस जैसे फायदे भी मिल रहे हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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