Amazon Sale में ₹7000 सस्ते मिलेंगे 50MP OIS कैमरा, 7000mAh बैटरी वाले iQOO के 7 फोन; सबसे सस्ता ₹9,999 का

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026 में iQOO स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट। iQOO 15, Neo 10, Neo 10R, Z10, Z10R, Z10x और Z10 Lite समेत कई मॉडल कम कीमत में उपलब्ध हैं। जानें बेहतरीन ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और सेल कब शुरू।

Jan 12, 2026 03:09 pm IST

Amazon Great Republic Day सेल 16 जनवरी से भारत में शुरू होने जा रही है, यह साल की पहली बड़ी सेल इवेंट साबित होने वाली है। सेल के दौरान iQOO स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बजट से लेकर फ्लैगशिप तक के कई मॉडलों की कीमतों में कटौती शामिल है। iQOO ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया है कि iQOO 15, जो नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ था, सेल के दौरान केवल 65,999 रुपए में उपलब्ध होगा यह मूल कीमत 72,999 रुपए से लगभग 7,000 रुपए कम है। इसी तरह iQOO Neo 10 को भी सेल के दौरान 33,999 रुपए में खरीदा जा सकता है, जबकि iQOO Neo 10R को 24,999 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा iQOO Z10, Z10R, Z10x और Z10 Lite जैसे बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन भी आकर्षक कीमतों में मिलेंगे।

iQOO स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट iQOO 15 पर भारी बचत iQOO 15 को नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था और यह स्लिक डिजाइन, 6.85-इंच 144Hz डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen5 SoC और 7,000mAh बैटरी के साथ आता है। सेल में यह फोन ₹65,999 के खास सेल प्राइस पर उपलब्ध होगा, जो की ओरिजिनल 72,999 रुपए से बड़ा डिस्काउंट है।

iQOO Neo 10 पर इतना का डिस्काउंट iQOO Neo 10, जो मई 2025 में लॉन्च हुआ था, AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen4 SoC, 7,000mAh बैटरी और 50MP प्राइमरी कैमरा है। सेल के दौरान यह ₹33,999 से शुरू होगा।

iQOO Neo 10R बेहतर वैल्यू डील iQOO Neo 10R को भी सेल में ₹24,999 के आकर्षक प्राइस टैग पर पेश किया जाएगा।

iQOO Z10, Z10R, Z10x और Z10 Lite बजट सेगमेंट की डील्स

बजट-स्मार्टफोन सेगमेंट में भी iQOO के कई अच्छे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं:

- iQOO Z10 अमेजन की रिपब्लिक डे सेल में ₹20,499 में बेचा जायेगा

- iQOO Z10R रिपब्लिक डे सेल में ₹18,499 में ख़रीदा जा सकता है

- iQOO Z10x को ₹13,499 में सेल किया जाएगा

- iQOO Z10 Lite की अमेजन सेल में ₹9,999 में ख़रीदा जा सकेगा